Hüdavendigar Kent Parkı Nerede? Hüdavendigar Kent Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Oldukça büyük olan bu park, şehrin içinde ama bir o kadar da şehrin dışında olma şansını yaratır. İçindeki sosyal etkinlik alanları da farklı bir artı sağlar.



Hüdavendigar Kent Parkı Nerede?



Hüdavendigar Kent Parkı Bursa ilinin Çekirge ilçesinin batı bölgesinde yer almaktadır. Nilüfer Çayı ise parkın ortasından geçmektedir. Çayın iki yanına konumlandırılmış olan bu park yaklaşık olarak 510.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Oldukça geniş bir alana yayılan bu park, Bursalıların yaşam alanı gibidir.



Bursa Hüdavendigar Kent Parkı Osmangazi İle Nilüfer ilçelerinin alanı içinde yer almaktadır. Ama aynı zamanda geniş bir alan kapladığı için Odunlu mahallesine kadar genişlemektedir. Buraya ulaşım oldukça kolaydır. Çünkü park kent merkezinin sınırları içerisinde kalmaktadır. Buraya gelen şehir içi otobüsler ile ulaşım sağlanabilir. Ayrıca kendi aracınızla da buraya ulaşmanız mümkündür. 2/E, B/20-A, B/20-C, B/43, B/44-B otobüs hatları ile buraya ulaşım sağlayabilirsiniz.



Hüdavendigar Parkı Özellikleri



Hüdavendigar Parkı 510 bin m2’lik alanı ile oldukça fazla alana sahip bir parktır. Burası, Bursa ilinin en büyük parkı unvanını taşımaktadır. Parkın içerisinde yürüyüş alanları bulunur. Bunun yanı sıra pek çok etkinliği gerçekleştirebileceğiniz aktivite alanları da mevcuttur. Sporseverler için spor yapabilecekleri alanlar oluşturulmuştur.



Bunun dışında kafeteryalar, etkinlik alanları ve çocuk oyun alanları bulunur. Bunun dışında parkta konserler, gösteriler yapılmaktadır. Geniş katılımlı etkinliklerin yapılabilmesi için çok uygun bir alandır. Parkın ortasından ise Nilüfer Deresi geçmektedir. Bu derede geziler yapılır ve kano yarışları düzenlenir.



Hüdavendigar Kent Parkı Tarihi



Hüdavendigar Parkı'na aynı zamanda Mihraplı Park'ta denmektedir. Bu park 2004 yılından beri Bursa halkının kullanımına açık olan bir parktır. Nilüfer Deresi ıslah edildikten sonra bu park inşa edilmiştir. Park derenin iki yakasında da yer almaktadır. Son düzenlemeleri ile yeni haline kavuşturulması ise 2015 yılında olmuştur.



Hüdavendigar Parkı Hakkında Bilgi



Hüdavendigar Parkı oldukça geniş bir alana yayıldığı için içinde pek çok etkinlik alanı bulunur. Parkın içinde forum alanı, çocuk oyun parkları geniş yeşil alanlar bulunmaktadır. Ayrıca şehitler abidesi, Osmanlı bahçeleri de yer alır. Bunun dışında çiçeklerden oluşmuş peyzaj alanları da park içerisinde yer almaktadır.



Parkın tabiat örtüsü de oldukça güzeldir. Farklı türde pek çok ağaca ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca park oldukça bakımlı ve güzeldir. Parkın içinde yaklaşık 3500 civarında farklı türde ağaç bulunmaktadır. Bunun dışında parkta yetiştirilen çiçekler vardır. Sümbül ve lale yetiştiriciliği yapılmaktadır.



Parkın içinde spor etkinliklerinin yapılabileceği alanlarda bulunmaktadır. Kapalı ve açık tenis kortları inşa edilmiştir. Ayrıca futbol sahası, mini futbol alanı ve halı saha maçları için alan oluşturulmuş. Spor alanları için oldukça geniş alan ayrılmış olan bir parktır. Bunun dışında yüzme havuzu ve kano eğitim yeri bulunur. Nilüfer Çayı üzerinde kano yarışları yapılmaktadır.



Bu park pek çok sosyal etkinliğe de ev sahipliği yapmaktadır. Parkta etkinlikler, konserler ve gösteriler düzenlenmektedir. Geceleri ışıklandırmalar ile bambaşka bir ortam yaratılmaktadır. Bu parkın oldukça fazla ziyaretçisi bulunur ve hafta sonları çok daha kalabalık olmaktadır. Yazın serin ortamı ile Bursa halkının kaçış noktası olmaktadır.



Parkta yürüyüş yapılabilir, spor aktivitelerine katılabilirsiniz. Ayrıca piknik yapmak isteyenler içinde harika bir alandır. Parkın içinde yapay bir göl bulunmaktadır. Aynı zamanda bisiklet kiralayarak dolaşma imkânı bulunmaktadır. Parkın içinde tüm gün yapabileceğiniz etkinlikler bulabilir, arkadaşlarınızla veya ailelerinizle vakit geçirebilirsiniz.