Hoynat Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Hoynat Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Hoynat Adası, seyahat etmeyi sevenlerin görülmesini tavsiye ettiği gezi rotaları arasında yer alıyor. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve karabatak gibi çeşitli kuş türleri ile gezenlerin aradıkları pek çok güzelliği bulabileceği özel bir ada. Türk Doğa Derneği tarafından ülkemizde önemli bir kuş alanı olarak ilan edilen ada, fazla tanıtımının yapılmamasına bağlı olarak hala istenilen düzeyde ziyaretçi ağırlamasa da ileriki yıllarda bu durumun tanıtımların artması paralelinde olumlu yönde değişeceği tahmin ediliyor. Sahilden adanın eşsiz manzarasını seyretmek en güzel aktivitelerden biri.

Hoynat Adası Nerede?

Hoynat Adası'nı görmeyi düşünenler adanın yerini merak ederek bu konuda bilgi sahibi olmak istiyorlar. Hoynat Adası, Karadeniz'in incisi Ordu ilinin Perşembe ilçesinde bulunuyor. Ramazan köyü sınırları içerisindeki ada, sahil yolunun üst konumunda olup Ordu ilinin en meşhur deniz manzarasına haizdir. Koruma altına alınan birbirinden güzel ve özel kuş çeşitlerine ev sahipliği yapıyor. Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları adada, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martı yaşamaktadır.

Hoynat Adası'na Nasıl Gidilir?

Kuş gözlemciliği bakımından çok önemli bir potansiyeli olan Hoyrat Adası'nın turizme kazandırılması için değerli çalışmalar yapılmaktadır. Hoyrat Adası'na gitmeyi planlayanlar eski yol olarak bilinen Perşembe yolundan giriş ve çıkış olmak üzere iki değişik seçenekten ulaşım sağlayabilmektedir. Samsun ilinden Adaya gelecekler Fatsa çıkışından sonra Perşembe sahil yoluna giriş yapabilirler. Ordu ilinin merkezinden girişler ise merkezin çıkış noktasında bulunan Perşembe yolunu takip ederek yaklaşık 10 ya da 15 dakikalık bir sürüş mesafesindedir.

Hoynat Adası Gezilecek Yerler

Hoynat Adası, mavi ve yeşilin en huzurlu bir şekilde bir araya geldiği doğa harikalarından biri. Kuşların adaya bambaşka bir büyüleyici atmosfer kattığı Hoyrat Adası, doğanın güzelliğini ve sessizliğini etkileyici bir şekilde misafirlerine yansıtıyor. Hoyrat Adası'na seyir terası ve dürbünler konularak kuşların ve ada manzarasının en güzel şekilde görülmesi planlanmaktadır.

Hoynat Adası Konaklama Şartları

Hoynat Adası'nda konaklama şartları, kuş türlerinin de üreme, gelişme ve çoğalması için doğal bir ortama haiz olması gerekmesinden ötürü konaklama koşullarına uygun olmayıp buralarda otel tarzı konaklama görülmemektedir. Sadece gezi amaçlı gelinen bir adadır.

Hoynat Adası Tarihi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Ordu ilinin turizm zenginlikleri arasında öne çıkan Hoyrat Adası, sahip olduğu turizm potansiyeli ile gelişime açık bir alandır. Hoyrat Adası, kendi başına özgün olan arkeolojik sit alanı sınırları içerisindedir. Kendine has bir doğaya haiz olan ada, 90'a yakın tepeli karabatak kuşları ve aynı zamanda gümüş renkli martılara için özel bir barınak olmaktadır.

Hoyrat Adası, tarihi özellikleri ile de merak edilen bir adadır. Hoyrat Adası, geçmiş yıllarda gemilerin erzaklarının emanete bırakıldığı ve ihtiyaç duyulduğu zaman bu emanetlerin alındığı bir konaklama bir başka deyiş ile mola noktası olmuştur. Ordu'nun en nadide kuşlarından biri olan tepeli karabatak kuşları diğer özel kuş türleri ile birlikte ada tarihinin bekçiliğini yapmaktadır.