Horma Kanyonu Nerededir? Horma Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yer alan Horma Kanyonu içerisinde ki doğal güzellikleriyle, Karadeniz turu yapmak isteyen kişilerin seçebileceği alanlardan biridir.

Horma Kanyonu Nerededir?

Horma Kanyonu Batı Karadeniz bölgesinde yer almaktadır, Kastamonu ilinin Pınarbaşı ilçesinde yer alan bu yer ilçeye ortalama beş kilometre uzaklıktadır. İçerisinde barındırdığı doğal zenginlikleri sayesinde kişilerin son yıllarda oldukça ilgisini çeken bu alan yürüyüş, dinlenme veya özel olarak fotoğraf çekimi için tercih edilebilecek alanlardan biridir. Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan bu alan aynı zamanda da Ilıca Şelalesi yolu üzerindedir. Bu kanyona giden kişiler, ileride bulunan Ilıca Şelalesini de ziyaret edebilirler. Kişiler bu alanlara arabayla veya belirli bir noktadan sonra yürüyerek gezi yapabilirler.

Horma Kanyonu Oluşumu

Horma Kanyonu içerisinde Zara Çayı geçmektedir ve yaklaşık bu alan dört kilometre uzaklıktadır. Özellikle bu kanyona gidecek olan kişilerin mutlaka bir rehber aracılığı ile yolculuk yapması daha güvenli olacaktır. Horma Kanyonunun etrafında bulunan alanlarda derin kazanlar ve kuyular bulunmaktadır. İçerisinde ve etrafında birçok doğal güzellik barındıran bu kanyon etrafında su çıkaran kayası, dağlar, tepeler ve deniz bulunmaktadır. Kişiler bu kanyonu gezerken etrafında bulunan alternatif yerlerde de eğlenceli ve kaliteli vakit geçirebilirler.

Horma Kanyonu Özellikleri

Batı Karadeniz’in en özel alanlarından biri olan Horma Kanyonu özellikle Karadeniz turu yapmak isteyen kişilerin, gitmesi gereken yerlerden biridir. Pınarbaşı ilçesinde bulunan bu yerin etrafında özel olarak tasarlanmış yürüyüş alanları, dinlenme alanları bulunmaktadır. Özellikle doğa yürüyüşü yapmak isteyen kişiler Horma Kanyonu mevkiinden başlayarak Ilıca Şelalesine kadar güzel bir yürüyüş yapabilirler.

Kanyonun içerisinden geçen Zara Çayı ise özellikle kanyona özel bir hava katıyor. Karadeniz’in bütün güzelliklerini bir arada toplayan bu alan doğa fotoğrafçılığı yapmayı seven kişilerinde sıklıkla tercih ettiği yerler arasındadır. Oturup rahat bir şekilde kanyonu izleyebileceğiniz bu yer, oldukça yüksek bir konumda durmaktadır. Etrafında bulunan taş kazanlarıyla oldukça dikkat çeken bu alan, ailelerin rahat bir şekilde gidebileceği alanlardan biridir.

Horma Kanyonuna gittiğinizde ilk dikkatiniz çekecek alanlardan biri büyük kayaları ve dağlarıdır. Özellikle göğe kadar uzanan kayalar, kişilerin severek gezebileceği yerlerden biridir. Özel yürüyüş yolu sayesinde inanılmaz bir doğası bulunan bu yer, kişilerin doğayla iç içe bulacağı özel alanlardan biridir. Küre Dağları’nın içerisinde bulunan Horma Kanyonu adeta bir tablo gibi durmaktadır. İçerisinde ahşap yol bulunduran Horma Kanyonu'nda rahat bir şekilde yürüyüş yapabilirsiniz.

Horma Kanyonu Giriş Ücretleri ve Ziyaret Saatleri

Horma Kanyonuna giriş ücreti bulunmamaktadır, kişiler diledikleri saatte istedikleri kadar bu alanı ziyaret edebilirler. Horma Kanyonuna gitmek isteyen kişilerin öncelikle Kastamonu iline gitmesi gerekmektedir. Daha sonrasında ise Küre Dağları Milli Parkı istikametinde ilerlemeleri gerekiyor. Küre Dağları Milli Parkı, Pınarbaşı Mevkiinde bulunmaktadır. Kişiler Ilıca Şelalesi yolu üzerinden rahat bir şekilde bu alana ulaşabilirler.

Araçlarınızla veya çeşitli toplu taşıma araçlarıyla Pınarbaşı ilçesinden rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. İçerisinde özel ahşap yürüyüş yolu bulunduran bu alan aynı zamanda da tarihi ve doğal alan görmek isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği yerler arasındadır. Etrafında bulunan kazanlar, büyük kayalar ve deniz sayesinde kişilere çeşitli etkinlik yapma imkanı tanımaktadır.