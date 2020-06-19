Hollanda'nın şehirleri neler? Hollanda başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Hollanda, krallığını meydana getiren ülkelerden biridir. Bilinen Hollanda Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir. Hollanda'nın diğer toprakları ise denizaşırı olarak 3 ada topraklarından oluşur. Karayipler’de yer alan 3 toprak ile birlikte Hollanda krallığı oluşmaktadır. Hollanda Belçika ve Almanya ile komşu olan bir ülkedir. Avrupa Birliği üyesi olan Hollanda'nın resmi dili ise Felemenkçedir. Hollanda'da azınlık olarak da Türkler yaşamaktadır. Türkler Hollanda'da yaşayan %2.5’lik kısmı oluşturan gruptur. Hollanda da resmi para birimi Euro'dur. Ancak diğer 3 ada ülkesinde ise Amerikan doları ülkenin resmi para birimidir. Hollanda çok yüksek gelişme endeksine sahip olan bir ülkedir. Ülke gayri safi yurt içi hasıla bakımından da diğer Dünya ülkelerine göre bir hayli gelişmiştir.

Parlamenter sistemi ve monarşi ile yönetilen ülke krallık ilanını 1815 yılında vermiştir. Hollanda Dünya'da tarım üretiminde en gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Kuzey Denizi ile kıyısı olan ülke Dünya'da ki gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Ülke Avrupa Birliği, NATO, OECD üyesi bir ülkedir. Yüzölçümüne göre Hollanda nüfus yoğunluğu oldukça fazla olan bir ülkedir. Ülkede Felemenkçe resmi dil olsa da İngilizce de oldukça fazla konuşulan diller arasındadır. Hollanda başkenti ise Avrupa'nın en büyük başkentlerinden birisidir. Hollanda başkenti her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan bir başkenttir.

Hollanda'nın Şehirleri Neler?

- Amsterdam

- Rotterdam

- Lahey

- Eindhoven

- Oudegracht

- Deft

- Maastricht

- Leiden

- Haarlem

- Arnhem

- Groningen

- Dordrecht

- Enschede

- Deventer

- Gouda

- Heerlen

- Zwolle

- Breda

- Amstelveen

- Zaanse Schans

- Scheidam

- Venlo

- Amersfoort

- Leeuwarden

- Apeldoorn

- Geithoorn

- Almere

- Hoorn

- Hilversum

- Almelo

- Roermond

- Alkmaar

- Zaanstad

- Zoetermeer

- Hengelo

- Helmond

- Vlaardingen

- Bergen op Zoom

- Doetinchem

- Leylstad

- Hertogensbocsh

- Roosendaal

- Assen

- Nijmegen

- Den Helder

- Westland

- Haarlemmermeer

- Sittard Geleen

Hollanda'nın Başkenti Neresidir?

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dır. Amsterdam aynı zamanda Hollanda'nın en büyük şehridir. Şehirde pek çok ünlü meydan ve kültürel yerler bulunmaktadır. Hollanda ekonomisi de bu şehirden yönetilmektedir. Amsterdam Hollanda kültürünü yansıtmaktadır. 17. yüzyıldan itibaren Amsterdam Avrupa'nın en köklü şehirlerinden biri olmuştur. Amsterdam aynı zamanda denize de kıyısı olan bir şehirdir. Bu yüzden özellikle yaz aylarında şehirde turizm oldukça gelişmiştir.

Amsterdam Dünya'nın en çok ziyaret edilen 5 merkezinden biridir. Öyle ki şehir konaklama ve diğer imkanları bakımından çok gelişmiştir. Amsterdam görülmesi gereken pek çok müzeler yer almaktadır. Bu müzeler özellikle tarihten kalma müzelerdir. Modern sanat müzelerinin bol olduğu yerlerden biri olan Amsterdam en güzel şehirlerden biridir.

Hollanda'nın Nüfusu Kaçtır?

Hollanda'nın toplam nüfusu 17.28 milyondur.

Hollanda'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Hollanda'nın toplam yüzölçümü 41.543 kilometre karedir.

Hollanda'nın Telefon Kodu Nedir?

Hollanda'nın uluslararası telefon kodu +31'dir.

Hollanda'nın Posta Kodu Nedir?

Hollanda'nın posta kodu 1011, 1012, 1013'dür.