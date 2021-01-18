Hollanda’nın kakao kokulu köyü: Zaanse Schans

Zaanse Schans, ismini Zaan nehrinden ve 80 yıllık Hollanda’nın bağımsızlık savaşı sırasında İspanyol birliklerine karşı galibiyetinden alıyor. Bu masalımsı köy, Hollanda’nın Zaandijk yakınlarındaki bir mahallesinde yer alıyor. Köyün her yerinde 1961- 1974 yıllarına ait eski binalara ve yel değirmenlerine rastlayabilirsiniz.

Tarihine sıkı sıkıya bağlı bir köy

Köy yakınlarında bir de 1998 yılında Zaan bölgesinin kültürel mirasını korumak için açılan Zaans Müzesi bulunuyor. Müze, konut ve endüstri kültürünü inceleyen kültürel, tarihi ve bölgesel koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor. Hatta müzede ünlü Fransız ressam Clause Monet’in Zaan dönemini anlatan bir eseri yer alıyor. Müze, Hollanda’nın arketipik imajını Zaan bölgesinin gerçek tarihi ile ilişkilendirerek, turistlere ışık tutmayı hedefliyor.

Bunun haricinde Zaanse Schans yedi müzeye daha ev sahipliği yapıyor: Dokumacılar Evi, Kooperatif, Jisper Evi, Zaan Zaman Müzesi, Albert Heijn Müze Mağazası ve Fırın Müzesi.

Yel değirmenleri tüm şehri sarmış durumda

Meşhur yel değirmenlerinin neredeyse hepsi 1574’ten sonra inşa edilmiş. İçlerinden en ünlüleri De Huisman (Hardal Değirmeni) küçük sekizgen şekliyle dikkat çekiyor. Adından da anlaşılacağı gibi burada hardal üretimi yapılıyor ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Diğer değirmenler De Gekroonde Poelenburg ve Het Jonge Schaap kereste fabrikaları olarak kullanılıyor. Bunun yanında petrol yatağı olarak hizmet veren De Bonte Hen de şehrin en kuzeyinde bulunuyor bir fabrika olarak kullanılıyor.

Ulaşım çok rahat, yeter ki isteyin!

Amsterdam’a sadece 20 dakika uzaklıktaki bu masalsı köy, gezginlere harika bir ulaşım rahatlığı sağlıyor. Zaanse Schans’ a tren, araba, bisiklet ya da tekneyle kolaylıkla ulaşmanız mümkün. Amsterdam Merkez İstasyonu’ndan hareket eden trenler en çok tercih edilen ulaşım vasıtaları arasında diyebiliriz. Sonrasında 10 dakikalık kısa bir yürüyüş ve sonunda bu rüya kentin içindesiniz!

İşte kokunun kaynağı: Çikolata fabrikaları

Zaanse’a gidip de şehri saran çikolatalarının tadına bakmamak olmaz. Çikolataların geleneksel şekillerde üretildiği Zaans Gedaan/ CocoaLab’ı ziyaret ederek, köyü saran bu kokunun kaynağına ulaşabilir, hatta yapım atölyesinde kendi çikolatalarınızı üretebilirsiniz. Hazır gitmişken el sanatlarının olduğu ahşap dükkanları, varil, takunya, likör, değirmen atölyelerini de ziyaret etmeyi unutmayın.