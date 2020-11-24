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Hisar Kalesi, hem gece hem de gündüz göz kamaştırıyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Hisar Kalesi, hem gece hem de gündüz göz kamaştırıyor

Kütahya'da ışıklandırılan tarihi Hisar Kalesi, hem gece, hem de gündüz görüntüsüyle adeta göz kamaştırıyor.

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Kütahyalı seyyah, ilim adamı, yazar ve halk bilimci Evliya Çelebi’nin Seyahatname'sinde adından söz ettiği Hisar Kalesi, 72 burcuyla Türkiye’nin üçüncü büyük kalesi durumunda olduğunu belirtildi. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tarihi Hisar Kalesi'ndeki ışıklandırma çalışmasının sona erdiğini belirterek, kalenin artık ışıl ışıl görüntüsüyle hizmete vermeye başlayacağını ifade etti. Tarihle sanatın iç içe geçtiği Kütahya'da tarihi kalelerin kent merkezi Maruf Mahallesi'nde olduğunu belirten Belediye Başkanı Alık Işık, "Hisar Kalesi'nin ışıklandırılması Kütahyalıların yıllardır hayaliydi. Bu çalışma çok şükür tamamlandı. Geceleri ışıl ışıl görüntüsüyle tarihi kalemiz ayrı bir güzel" diye konuştu.

Yaz mevsiminde yeşiline, kış mevsiminde beyazına hayran olacağınız; her mevsim farklı bir güzellikle konuklarını büyüleyen Kütahya Kalesi’nin gündüzü ve gecesi de bambaşka güzellikler saklıyor.

Hisar Kalesi, hem gece hem de gündüz göz kamaştırıyor

Birçok imparatorluk tarafından kullanıldı

Tarihi Hisar Kalesi M.S. 8. yüzyılda inşa edilmiş bir Bizans eseri olduğunu kaydedildi. Tarihi kale, Bizans İmparatorluğunun ömrünü tamamlamasının ardından sırasıyla Selçuklu, Germiyanoğlu ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından kullanılmış; yapılan ilave ve onarımlarla günümüze ulaşmış ve bugün o heybetli duruşuyla hala zamana meydan okuyor. Kalenin İHA tarafından gece ve gündüz havadan çekilen görüntüsü, şaheserin ihtişamı gözler önüne serdi.

Hisar Kalesi, hem gece hem de gündüz göz kamaştırıyor

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