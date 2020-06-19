Hırvatistan'ın şehirleri neler? Hırvatistan başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Hırvatistan Avrupa kıtasının Balkanlar bölgesinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin resmi adı ise Hırvatistan Cumhuriyeti'dir. Hırvatistan üniter parlementer cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir. Hırvatistan toplam 20 idare bölgeye bölünmüş bir ülkedir. Nüfusu itibari ile Avrupa'nın seyrek nüfuslu ülkelerinden birisidir. Hırvatça ülkenin resmi dilini oluşturur. Ayrıca Sırpçada konuşulan azınlık dillerinden birisidir. Avrupa'nın hızlı gelişen ülkeleri arasında yer alan Hırvatistan çok yüksek insani gelişme endeksine sahip bir ülkedir. Hırvatistan'ın yerleşim yeri tarih öncesine dayanmaktadır. Antik döneme uzanan bir tarihi olan Hırvatistan'da antik döneme ait eserler de yer almaktadır. Hırvatistan Avrupa'da dağılan Yugoslavya içerisinde yer alan bir ülke idi. Yugoslavya dağıldıktan sonra Hırvatistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti.

Hırvatistan'ın internet alan adı "hr" şeklindedir. Hırvatistan'da okuma yazma oranı diğer ülkelere göre bir hayli fazladır. Ülkede okuma yazma oranı %99'lara dayanmaktadır. Oldukça eğitimli bir ülke olan Hırvatistan hızlı gelişen ülkeler arasındadır. Hırvatistan'da ekonominin büyük bölümü turizme dayanmaktadır. Turizm ülke ekonomisinin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Hırvatistan'da aynı zamanda Orta Çağ'dan kalma eserler de yer almaktadır. Orta Çağ'dan kalmış savaş için inşa edilmiş olan surlar ülkede yer almaktadır. Hırvatistan aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. 2013 yılında Avrupa Birliği'ne üye olmuştur. Hırvatistan Türkiye'nin de üye olduğu bir NATO ve BM üyesi ülkedir.

Hırvatistan'ın Şehirleri Neler?

- Dubrovnik

- Zagreb

- Split

- Zadar

- Pula

- Sibenik

- Rijeka

- Trogir

- Osjek

- Opatija

- Senj

- Varazdin

- Bjelovar

- Vukovar

- Sisak

- Solin

- Slavonski Brod

- Velika Gorica

- Koprivnica

- Karlovac

- Gospic

- Vinkovci

- Porec

- Zapresic

- Uyluk

- Knin

- Valpovo

- Stari Grad

- Bakar

- Steta Nedelja

- Beli Manastir

- Rahoviçe

- Çazma

- Nerezisca

- Sesvete

- Rovinj

- Pazin

- Makarska

- Virovtica

- Krapina

- Cakovec

- Ploce

- Dakovo

- Imotski

- Omis

- Metkovic

- Pozega

- Pakrac

Hırvatistan'ın Başkenti Neresidir?

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'dir. Zagreb hem ülkenin başkenti hem de en yoğun nüfusa sahip olan şehridir. Zagreb toplam 800 bin nüfusa sahip bir şehirdir. Zagreb iklimi itibari ile 4 mevsimi de yaşayan bir şehirdir. Hırvatistan ekonomisinin büyük çoğunluğu Zagreb'de geçmektedir. Zagreb özellikle yaz mevsimlerinde turistlerin ilgi odağı haline gelmiş bir başkenttir. Şehirde gezilecek katedral ve dini yerler oldukça fazladır. Zagreb şehri 1054 yılında kurulmuş bir şehirdir. Orta Çağ eserlerinin de bol olduğu Zagreb şehri tam anlamıyla tarihi bir şehirdir.

Avrupa'nın en çok ziyaret edilen başkentleri arasında Zagreb şehri de yer almaktadır. Zagreb ülkemizden Ankara ile kardeş bir şehirdir.

Hırvatistan'ın Nüfusu Kaçtır?

Hırvatistan'ın nüfusu yaklaşık olarak 4.3 milyondur.

Hırvatistan'ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Hırvatistan'ın yüzölçümü toplam 56.414 kilometre karedir.

Hırvatistan'ın Telefon Kodu Nedir?

Hırvatistan'ın uluslararası telefon kodu +385'dir.

Hırvatistan'ın Posta Kodu Nedir?

Hırvatistan'ın posta kodu 10000 ve 10110'dur.