Hindistan Vizesi Nasıl Alınır? Hindistan Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Umuma mahsus, Hizmet ve Hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları, Hindistan'a gitmeden önce vize almak durumundadırlar. Siyah (Diplomatik) pasaportu olanlar, Hindistan'a yapacaklar seyahatler için vizeden muaf tutulurlar. Başvuruların doğru olarak yapılması için tüm bilgilerin bilinmesi gerekir. Belgeler doğru hazırlanmalı ve teslim edilmelidir.

Hindistan Vizesi Nasıl Alınır?

Hindistan vizesi almak için ilk olarak konsolosluğun dijital sayfasındaki başvuru formu doldurulmalıdır. Başvuru formu doldurulduktan sonraki süreçte, başvuru sahibi biyometrik verileri tamamlayabilmesi adına konsolosluğa çağrılır.

Konsolosluğa gitmeden önce, gereken tüm evrakların eksiksiz olarak hazırlanmış olması gerekir. Hazırlanan belgelerle birlikte, başvuru formu imzalanmalı ve teslim edilmelidir. Evrak tesliminde ücretler ödenmelidir. Tüm işlemler sonucunda, vize başvurusu değerlendirilmeye alınır.

Hindistan Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Hindistan vize başvuru ücretleri, zamansal olarak değişim gösterir. Her dönem aynı olmadığından, gidiş sebebiyle birlikte konsolosluk veya vize merkezlerine sorulmalıdır. Ortalama Hindistan vize ücretleri 100 dolardır.

Bu ücrete, ek hizmetler, vize merkezinin ücretleri dahil değildir. Vize ücretleri, başvurunun olumsuz olarak değerlendirilmesi durumunda, iade edilmemektedir. Ücretlerle ilgili ister, konsolosluktan ister yetkilendirilmiş acentelerden bilgi alabilirsiniz.

Hindistan Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Hindistan ülkesine vize almak için ilgili evrakların tümü, eksik olmadan hazırlanmalıdır. Eksik evrak durumunda, konsolosluk başvuruyu olumsuz olarak sonuçlandırabilir.

Hindistan vize başvurusunda gereken belgelerden birisi pasaporttur. Pasaportun, 2 sayfası boş olmalı, 10 yıldan eksik olmamalı, seyahat sonrası 6 ay geçerliliği bulunmalıdır.

Dijital ortamda İngilizce olarak doldurulan vize başvuru formu, dosyada bulunmalıdır.

Vize istenildiğine dair talep dilekçesi. İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Nüfus cüzdanının önlü ve arkalı fotokopisi. Ayrıca son altı ayda çekilmiş 2 tane biyometrik fotoğraf olmalı.

En az 2500 TL bakiye bulunan banka hesabının cüzdanı belgeler içerisinde olmalı.

Hindistan'da konaklama yapılacak yere ilişkin belgeler.

Uçak rezervasyon bilgileri.

Yurt dışı için seyahat sağlık sigortası. (30 bin Euro teminat)

Evli kişiler için evlilik cüzdanı fotokopisi.

Seyahat amacına ilişkin istenen belgelerin olması gerekir. (Örneğin, ticari vize, aile arkadaş ziyareti, öğrenci vizesi için belgeler. )

Seyahat yapacak kişinin mesleki belgeleri yer almalı. (Öğrenciler, iş verenler, işçiler, emekliler için farklı belgeler talep edilir. Bu belgeleri öğrenmek için vize merkezleriyle iletişim kurulabilir.

Hindistan Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Hindistan vizesi almak için en önemli şart belgelerin eksik olmamasıdır. Bunun yanında, ücretin ödenmiş olması ve diğer şartlar yerine getirilmiş olunmalıdır.

Vize için doldurulan başvuru formunda, eksik bilgi olmaması aranan şarttır. Eksik veya uyuşmayan bilgiler, başvurunun reddine neden olabilir. Vize başvurusunda tüm belgeler hazırlandıktan sonra, mutlaka randevu verilen günde ve saatte istenilen yerde bulunulmalıdır.

Hindistan Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Hindistan vizesinin ortalama sonuç alma süresi, 11 gündür. Bu süre zarfında sonuçlanabilmesi için belgelerde hiçbir eksik bulunmamalı, diğer anlamda sorunlar çıkmamalıdır. Belgelerde eksik veya yanlışlıklar olması halinde vize başvuru süreci uzayacaktır.

Hindistan ve Türkiye'nin resmi ve dini bayramları söz konusu olursa, başvuru süreci istenmedik biçimde uzayabilir. Tüm durumların göz önünde bulundurulması ve başvurunun seyahat tarihinden minimum 35 gün önce başvuru yapılması gerekebilir.