Hierapolis Antik Kenti Nerede? Hierapolis Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Hierapolis Antik Kenti, ülkemiz için oldukça önemli ve sık sık ziyaretçi akınına uğrayan antik kentler arasında yer almakta olup pek çok kişi tarafından beğenilmekte olup sıklıkla gezilmektedir. Buranın doğal güzelliği ve özel yapısı her zaman için gelen turistleri kendine hayran bırakmaktadır.

Hierapolis Antik Kenti Hakkında Bilgi

Hierapolis Antik Kenti, içerisinde tapınakların ve dinsel yapıların bulunduğu ve bu neden ile arkeoloji diline göre Kutsal Kent olarak nitelendirilmekte olan bir Antik kent olmaktadır. Hierapolis Antik Kenti'nde geç Helenistik ve de erken Hristiyanlık dönemlerinden olan bir takım kalıntılar yer almaktadır. Hierapolis Antik Kenti, antik çağlardan itibaren günümüze kadar gelmiş olan en çarpıcı merkezlerden biridir.

Günümüzde travertenlerin hemen yan tarafında yer almış olan muhteşem bir tarih alanı olmaktadır. Hierapolis Antik Kenti Bütün bu harika özellikleri ile UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alması sebebi ile Hierapolis Antik Kenti ülkemizde ve de dünyada pek çok kişi tarafından oldukça değer gören bir antik kenttir. Ayrıca Hierapolis Antik Kenti tarih boyunca en iyi şekilde korunmuş olan bir antik kent olarak yer almaktadır.

Hierapolis Antik Kenti Tarihi

Hierapolis Antik Kenti, şehrin isminden de hareket ederek, Bu antik kentin Milattan Önce 2. yüzyılda Bergama krallarından olan II. Eumenes tarafından kurulduğu bilinmektedir ve bu antik kent adını Bergama’nın kurucusu Telephos’un eşi olan Heira’dan aldığı bilinmektedir. Hiera kelimesi, Helen dilinde kutsal anlamına gelmektedir. Hierapolis Antik Kenti, Büyük Konstantin dönemi zamanında Frigya bölgesinde başkent ve Bizans döneminde ise piskoposluk merkezi olduğu bilinmektedir. Ayrıca arkeoloji araştırmacıları tarafından bu antik kent Milattan Önce 2. yüzyıldan öncesi dönemde de bu kentte yaşam olduğu tespit etmiştir. Bu antik kentin kent olarak kuruluşu ve de bu adını alışı da bu tarihlerde gerçekleşmiştir. Helenistik döneme denk gelmiş olmaktadır.

Hierapolis Antik Kenti Nerede?

Hierapolis Antik Kenti, Denizli ilinin ortalama17 km kuzey kesiminde yer almaktadır. Denizli ilinin merkezinden Pamukkale yoluna girip yaklaşık olarak 20 dakika içerisinde antik kente ulaşmak mümkündür. Bu antik kentte özel araç ile gitmek ya da özel turlar ile gitmek mümkündür.

Hierapolis Antik Kenti Gezilecek Yerler?

Hierapolis Antik Kenti gezilecek yerler; roma hamamı, Hierapolis arkeoloji müzesi, Antik havuz, Apollon Lairbenos tapınağı, Nekropol, Aziz Philippus kutsal alanı ve Antik tiyatro buraya gelip görülmesi gereken kalıntılar arasında yer almaktadır.

Hierapolis Antik Kenti Giriş Ücreti

Hierapolis Antik Kentine giriş ücreti günümüz koşullarında kişi başı 80 TL olarak yer almaktadır.

Hierapolis Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Hierapolis Antik kent ziyaretleri yaz aylarında ve kış aylarında değişiklik göstermektedir. Bu antik kentte yaz aylarında saat 08:00 ile 19:00 arası ziyaret mümkün olur iken kış aylarında ise saat 08:00 ile 17:00 arasında ziyaret mümkün olmaktadır.

Hierapolis Antik Kenti Müze Kart Geçiyor mu?

Hierapolis Antik Kenti'nde kent genelinde müze kart geçerli olmaktadır.