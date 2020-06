Hiç koronavirüs vakası görülmedi! "Eskisi gibi yoğunluk olmayacak, fiyatlar daha uygun olacak"

Koronavirüsten (Covid-19) en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmde gözler, salgın sonrası sürece odaklandı. Ülkemizin ve Karadeniz’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’ü geçtiğimiz yılların Haziran aylarında on binlerce turist ziyaret ederken yaşanan pandemi süreciyle şimdilerde bu görüntüsünden hayli uzak. Yöredeki turistik işletme sahipleri devletin belirlediği tüm hijyen kurallarını uygulayarak kayıpların telafi edilmesi için çalışmalarını sürdürürken, günlerdir her türlü önlemleri aldıklarını ve artık ziyaretçilerini beklemeye başladıklarını belirttiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, yeni dönemde otel işletmeciliğinde yeni kuralların devreye alınabileceğini belirterek oda temizliğinden otelin girişlerinde termal kameralarla ateş ölçerlerin kullanımına kadar düzenlemelere gidildiğini söyledi.







"Uzungöl'de hiç koronavirüs vakamız olmadı"



Uzungöl’de pandemiyle alakalı şu ana kadar hiçbir sorun ve hiçbir vaka yaşanmadığını belirten Akyüz, “Geçen sene bu zamanlarda doluluk oranımız yüzde yüze yakın dolu olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi bir yoğunluk oluyordu. Özellikle günü birlik misafirlerimiz yüzde 80 civarındaydı. Şu an pandemi dolayısıyla ziyaretçimizin olmadığını görüyoruz. O günleri yaşamak için misafirlerimizin Uzungöl’ü tercih etmelerini bekliyoruz. Uzungöl’de pandemiyle alakalı şu ana kadar hiçbir sorun hiçbir vaka hiç bir hasta olmadı. Otel ve restoranlar hijyen kurallarına uygun devletin istediği yasaları, kuralları en iyi şekilde uyguladı. Misafirlerimizin bu konuda kafalarında en ufak endişe olmaması gerektiğini Uzungöl’ü ziyaret etmelerini bekliyoruz” dedi.







"Eskisi gibi yoğunluk olmayacak, fiyatlar daha uygun olacak"



Yaşanan salgın dolayısıyla bu sezon eskisi gibi yoğunluk beklemediklerini ifade eden Akyüz, şunları söyledi:

“Bu yıl Uzungöl eskisi gibi aynı yoğunlukta olmayacak. Yani günde ortalama 23 bin aracın giriş yaptığı günleri beklemiyoruz. Ancak yoğunluğun en az yüzde 30-40’larda olacağını bekliyoruz. Suudi Arabistan’dan misafirlerimiz bizi arayarak 'Türkiye kapıları ne zaman açacak Uzungöl'e gelmek istiyoruz' diye soruyorlar. Yerli misafirlerimiz de arayarak fiyatlarımızı soruyorlar. Fiyatları geçen seneki gibi düşünmüyoruz, düşünme şansımızda yok. Fiyatlarımız biraz daha uygun olacak.







Hizmetimiz, çalışmalarımız çok daha hijyen olacak. Zaten sürekli hijyenik, pandemiye uygun bir şekilde hizmet veriyorduk. Bunu çok daha üst seviyeye çıkardık misafirlerimiz o konuda rahat olsunlar. Yani Uzungöl onlar için, gerek havasıyla gerek doğasıyla gerekse buradaki insanların kendilerine göstereceği misafirperverliğiyle tercih edecekleri önemli bir yer. Ufakta olsa ufak bir hareketlilik oldu. Ancak aileler, gerek çocukları gerekse yaşlıları dışarı çıkamadığı için sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla yaş kriterlerine uyan kişiler burayı ziyaret edecek. Kalacak misafirlerimiz ayın 15’inden sonra geleceğini düşünüyoruz. Çünkü misafirlerimiz gerekli ön hazırlıklarını yapamadılar. Hazırlıklarını ne zaman tamamlasalar o zaman gelmeyi düşünüyorlar. Ancak yerli olsun yabancı olsun arayan misafirlerimiz çok. Sürekli arayarak ne zaman açılacak ne zaman geleceğiz diye soruyorlar.”



Uzungöl'ün ilk ziyaretçileri Diyarbakır'dan



Öte yandan Uzungöl’e 1 Haziran sonrası turizm sezonunun açılması ile ilk ziyaret edenler Diyarbakırlı bir grup arkadaş oldu. Diyarbakır'dan bölgeye gelen yerli turistler, Uzungöl'de bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek yörenin doğasına hayran kaldıklarını söylediler.