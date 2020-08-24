Herkesten uzak kamp yapılacak en güzel 7 adres

İstanbul’un yanı başındaki güzellik: Hacıllı Şelalesi



İstanbul’a yakın kamp yapılacak en güzel adreslerin başında geliyor. Şile otobanından ayrıldıktan sonra 30 km sonra buradasınız. Köye gelince ister şelale tarafında ister daha az insanın olduğu yerlerde kamp kurabilirsiniz. Tuvalet ve su yok. Tedarikli gitmeniz gerek.



Amatör ve ilk kez kamp yapacaklara özel: Kıyıköy



İstanbul’a yakın bir güzel yer de Kıyıköy… Özellikle amatörler ve ilk kez kamp yapacaklar Mehmet Genç Piknik Alanı’nı tercih edebilir. Burada oldukça güzel vakit geçireceğiniz garanti… Kamp deneyimi olanlar ise falezlerin olduğu taraftı tercih edebilir. Bölgede yürüyüş sonrası denize girebilir, köydeki balıkçılardan nefis balıklar yiyebilirsiniz.









Denize sıfır: Kaş Kamping - Antalya



Burayı özel kılan denize sıfır konumda olması… Hem çadır hem de karavanlar için düzenlenmiş oldukça büyük bir alanı mevcut. Bu yıl salgından dolayı çadır kiralama yapılmıyor. Kendi çadırınızla gitmeniz şart. Artık sezon yavaş yavaş bitiyor ve haliyle fiyatlarda pek cep yakmıyor. Size önerim burada üç-dört gün konaklayın. Hatta Kaş çevresini de kolaylıkla gezebilirsiniz.









İliklere işleyen huzurun adresi: Gerence Körfezi, Ildırı



Alan Çeşme’ye çok yakın. Önce birçok diziye de ev sahipliği yapan Ildırı Köyü’ne ulaşıyorsunuz. Sokaklarında dolaşırken huzuru iliklerinize kadar hissedeceğiniz kesin… Burada Instagram’da bolca beğeni alacak fotoğraflar da yakalayacaksınız. Köyün zirvelerinde Erithrai Antik Kenti’nin gün batımı meşhur. Alışverişinizi köyden yapıp körfeze çadırınızı kurabilirsiniz.





Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini



Gençlerin favori adresi: Delikli Koy

Bembeyaz kayaları ve harika deniziyle çok güzel bir yer. Delikli Koy’a Alaçatı’dan dolmuşla 15 dakikada gidiliyor. Delikli kayanın olduğu yere ya da sahilin diğer ucundaki ağaçlı bölgeye çadır kurabilirsiniz. Yaz sıcaklarında çadır kurmadan hamakta bile uyunabiliyor. Suyunuzu ve yiyeceğinizi alıp gidin, maalesef tesis yok.



Kimseler yok: Sazak Koyu - Adrasan / Antalya



Tam bir izolasyon adresi desem yanlış olmaz. Bu nedenle amatör kampçılar biraz zorlanabilir. Yeşille mavinin birleştiği koyda denizin berraklığı gerçekten inanılmaz. Alanda herhangi bir tesis ya da büfe ve market bulunmuyor. Doğayla baş başasınız… Bu nedenle yiyecek-içeceğinizi yanınızda götürmelisiniz. Antalya şehir merkezinden 90 kilometre uzaklıktaki Adrasan’dan yürüyerek yarım saatte bu güzelliğe ulaşabilirsiniz.









Doğayla baş başa: Yedigöller Milli Parkı / Bolu

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı Gölcük ve Abant tabiat parklarıyla Yedigöller Milli Parkı’na en son randevu sistemiyle giriliyordu. Bunun için ‘Habitat Mesire’ adındaki merkezi arayarak hareket etmenizi tavsiye ederim. Zaten çadır ücreti de buraya ödeniyor. Alanda su, tuvalet, aydınlatma ve tahta masalar var. Yürüme, yüzme, bisiklet, kano gibi birçok doğa aktivitesi mümkün. Çadır kurmak günlük 40 lira.