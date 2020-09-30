Herkesten uzak 'izole tatil' için 5 adres

Akçakoca / Düzce

Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere yaklaşık 3 saat mesafede bulunan Akçakoca, Karadeniz’de en güzel ve en uzun sahile sahip yerlerden birisi. Sadece sahili değil, civarında bulunan gezilecek yerlerinden, deniz ürünlerinin çeşitliliğinden dolayı doya doya tatil yapabileceğiniz güzel bir ilçe. Tatil için sadece bilenlerin gittiği Akçakoca henüz Ege ve Akdeniz’de bulunan tatil yöreleri kadar meşhur olmadığından, aşırı kalabalıkları görmeniz çok zor. Konaklama için tercih 'Livadi Hotel'i tercih edebilirsiniz.









Kalem Adası / İzmir

İstanbul’a üç buçuk-dört, İzmir’e bir buçuk saat, anakaraya 400 metre uzaklıkta bulunan, çoğu İzmirli’nin dahi bilmediği bir Ege adası. Uzun ve sıkıcı geçen korona günlerinin ardından, sessiz sakin ama bir o kadar da keyif verici bir tatil arıyorsanız keşfedilmemiş cennet Kalem Adası sizi bekliyor. Türkiye’nin Maldivleri ya da Karayipleri övgülerini, sahip olduğu berrak turkuaz sular sayesinde sonuna kadar hak ediyor. Zamanın anlamını yitirdiğini düşünebileceğiniz bu adada, yorulan ruhunuzu güzel bir şekilde dinlendirebilirsiniz. Kendinizi özel hissedebileceğiniz ‘Oliviera Resort’ ise konaklama için ilk ve tek tercih.



Kavrun Yaylası / Rize

Yürümeyi çok özlediğimiz karantina günlerinde işte size doğanın kalbine doğru yürüme fırsatı. Rize’nin birbirinden güzel yaylalarından biri olan Kavrun yaylası, izole tatil için en güzel yerlerden. Kaçkarlar’a en yakın yayla olma özelliği sunan bu yaylada yapacağınız doğa yürüyüşleri ile buzul göllerine ulaşım sağlayabilirsiniz. Hiç yürüyüş yapmasanız dahi, tertemiz havası ile oksijene doyabilirsiniz. Ağustos ayında şenlikler olsa da sosyal mesafe konusunda herkese yetecek kadar bol alan olduğundan güzel ve sıkıntısız bir tatil geçirebilirsiniz. Konaklama alternatiflerinden biri, Kavrun yaylasında hizmet veren, 'Kaçkar Kavrun Dağ Evleri', diğeri ise Kavrun’da olmayıp yine o bölgede olan, 'Serinyer Dağ Evi'.









İğneada / Kırklareli

Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en büyük longoz ormanları arasından kıvrıla kıvrıla ulaşacağınız, bölgenin doğal güzellikleri açısından en iyi korunmuş yeri olan İğneada, Karadeniz kıyısında bir kaçış noktası. Uzun karantina günlerini burada kısa sürede unutabilirsiniz. Uzun plajı sayesinde sosyal mesafeler korunarak denizinin ve ince kumlu sahilinin tadı çıkarılabilir. İstanbul’a 250 km uzaklıkta bulunan İğneada’da konaklama için 'İğneada Resort Hotel Spa' tercih edilebilir.



Küçükkuyu / Çanakkale

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı bir turizm kasabası olan Küçükkuyu, adı gibi küçük işletmeler ve kalabalık olamayan küçük plajlara sahip. Dünyanın Alp’lerden sonra en fazla oksijenin bulunduğu ormanlara sahip Kaz Dağları’nın eteğinde bulunan Küçükkuyu’da ihtiyacınız olan temiz havayı bulabilirsiniz. Ayrıca Küçükkuyu’dan, Kaz Dağları, Assos ve Yeşilyurt Köyü’ne günü birlik gezi yapabilirsiniz. Konaklama tercihinizi 'Palace Olive Odore Hotel'den yana yapabilirsiniz.







