Herkesi kendine hayran bırakan Göynük Çubuk Gölü

Depremler sonucu oluşan heyelanlar ve Kayabaşı tepesinden inen kaya, taş ve toprağın vadi girişini tıkamasıyla meydana gelen bir heyelan set gölü olan Çubuk Gölü, çevresini saran yemyeşil doğasıyla tam bir tabiat harikası. Göynük ilçesi Çubuk köyü kıyısındaki göl 15 hektar büyüklüğünde, 16 metre derinliğinde.







Gölün deniz seviyesinden yüksekliği ise 1150 metre. 2005 yılında “Aynalar” adlı bir dizi filmde kullanılmak üzere gölün güney yamaçlarına yapılan gerçek boyutlarda 7 adet atıl durumdaki yel değirmeni, uzun zamandır kullanılmadığından harabe durumda olmasına rağmen ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya, fotoğraf ve video çekimlerinde dekor görevi görmeye devam ediyor.







Tabiat Parkı statüsünde olan çubuk Gölünde, olta balıkçılığı yapılabilmekte lezzetli sazan ve alabalık avlanabilmekte. Yılın her mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünen hem romantik hem de fotojenik Çubuk Gölü ve çevresindeki çam ormanları, ulaşım kolaylığı ile İstanbul ve Ankara'nın kalabalık ortamından uzaklaşıp nefes almak isteyen kent insanları için adeta bir huzur noktası.