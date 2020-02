Herhangi bir otelde en uygun fiyata kalabilmenin 5 yolu

1- Fiyat Karşılaştırma Sitelerini Kullanın



Otel fiyatlarını karşılaştırmanızı ve tesislerin müsait oldukları tarih aralıklarını öğrenmenizi sağlayan otel karşılaştırma siteleri, yılın hangi dönemi olursa olsun her daim oldukça fayda sağlıyor. Bütçesini düşünen tatilcilere çok daha ekonomik bir hizmet sunan siteler, sayesinde kişiler hem zamandan kazanıyor hem de tesislerin kendi belirledikleri oda fiyatlarına erişebiliyor. Örneğin; Neredekal.com gibi otel fiyatlarını karşılaştırma sitelerinde tur operatörlerinin yanı sıra tesislerin ziyaretçiler için bazı dönemler için belirledikleri özel fiyatlar da yer alabiliyor. Otel arama motoru sayesinde tek tek siteleri gezip fiyat alma zahmetinden kurtulan tatilciler, çok daha kısa sürede rezervasyonlarını dilerse online olarak dilerlerse telefon üzerinden gerçekleştirebiliyor. Böylece ekonomik tatilin ilk adımı olan uygun fiyatlı otel bulma arayışı mutlu bir şekilde sona eriyor.



2- Otellerle Birebir İletişime Geçerek Pazarlık Yapabilirsiniz



Uygun fiyatlı otel bulma arayışınız esnasında başvurabileceğiniz yöntemlerden biri de otellerle birebir iletişime geçmektir. Tesisler ya da tur operatörleri herhangi bir indirim fırsatı uygulamamışlar ise bu durumda sizin de yapabileceğiniz pek fazla bir şey kalmamış gibi görünse de, birebir iletişime geçerek tesis yetkililerinin fikrini değiştirme şansınız her zaman var. Özellikle de pazarlık konusunda kendinize güveniyorsanız bu alternatifi hemen elemeyin deriz. Neden mi? Çünkü örneğin bir tesiste 10 günden uzun bir süre konaklayacaksanız tesis yetkilileri az da olsa bir indirim uygulamaya sıcak bakabilmektedirler. Fakat bu ihtimali kendileriyle iletişime geçmeden bilemezsiniz. Bu yüzden bu seçeneğin aklınızın bir köşesinde her zaman durmasını tavsiye edebiliriz. Fiyat karşılaştırma-otel arama siteleri size tesis yetkilileriyle birebir iletişime geçme şansını da vermektedir.



3- Erken Rezervasyon Fırsatlarından Yararlanın



Gelelim bir diğer ekonomik tesis bulma yöntemine… Bu yöntemi sizin de oldukça iyi bildiğinizi hatta sık sık kullandığınızı tahmin ediyoruz. Tabi ki erken rezervasyondan bahsediyoruz. Her yıl genellikle Kasım-Aralık aylarında başlayan ve indirim oranları %50’yi bulan erken rezervasyon fırsatları, birkaç dönemden oluşur. Birinci dönem en yüksek indirimlerin uygulandığı dönem iken, nisan ayının ortalarına doğru bu oranlar bir hayli düşüş gösterir. Bu sebeple erken rezervasyondan faydalanmak için ilk yapmanız gereken seyahatinizi çok daha erken planlayabilmektir. Böylece tatile çıkmak sizin için hayal olmaktan çıkar ve düşlediğiniz seyahati yapabilirsiniz. Özellikle de sezonda çok yüksek olan tesislerde çok daha uygun fiyata konaklama şansı elde edersiniz.



4- Son Dakika Fırsatlarını Takip Etmeyi Unutmayın



Bütçesini düşünen tatilcilerin algıları her daim açık olmalı. Çünkü bir fırsatın ne zaman ve nerede karşınıza çıkacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden bizim tavsiyemiz kesinlikle son dakika fırsatlarını takip etmeniz yönünde. Dönem dönem boş odası olması sebebiyle tesisler ya da tur operatörleri tarafından sunulan son dakika fırsatları, size düşündüğünüzden çok daha ekonomik fiyata konaklama imkanı sunar. Bu fırsatlardan haberdar olmak için operatörlerin ya da varsa yakından takip ettiğiniz otellerin bültenlerine abone olabilir, bu sayede de fırsatlar ve indirimler hakkında düzenli olarak e-mail alabilirsiniz.



5- Sakin Dönemleri Tercih Edin



Bir otelde en uygun fiyata konaklamanıza olanak sunacak son yöntem ise seyahatinizi yoğun sezonun aksine sakin dönemlerde planlamanızdır. Özellikle popüler tatil beldelerinde sezonun en yoğun olduğu dönemlerde konaklama fiyatları oldukça artar. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi talep arttıkça fiyatlar da artış gösterir. Bu nedenle eğer bütçenize en uygun oteli bulmak istiyorsanız tatilinizi sezon sonu ya da sezon başlangıç tarihlerinde planlamanız yeterli olacaktır. Örneğin okulların açıldığı ve hava sıcaklıklarının düşüş gösterdiği Eylül-Ekim ayları ya da okulların henüz tatil olmadığı Nisan-Mayıs ayları otellerin gecelik fiyatlarının en uygun olduğu dönemler olarak göze çarpar. Bizden söylemesi…



Kaynak: neredekal.com