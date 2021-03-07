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Her yolculuğa farklı valiz
Seyahat
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.03.2021 - 09:13 | Son Güncelleme:

Her yolculuğa farklı valiz

Zorlu bir yılın ardından hepimiz seyahat isteğiyle doluyuz, planlar yapıyor, hayaller kuruyoruz. Yolculuk denince sağlam ve uygun bir bavul en önemlisi. Seyahat sıklığı, süresi ve yanımıza ne kadar eşya almak istediğimize bağlı olarak valiz boyutumuz değişse de canlı renklerden nötr tonlara, sert kapaklılardan kumaşlara kadar her bütçeye uyabilecek farklı markalardan favorilerimizi listeledik.

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Enerjik tonlarda
American Tourister, 1063 lira

Valiz deyince akla gelen ilk markalardan biri. Bu modeli, dayanıklı sert kapağıyla favorilerimiz arasında. Üstelik canlı rengiyle stilinize enerjik bir dokunuş yapacak.

Her yolculuğa farklı valiz



Klasikten şaşmayanlara
Fossil, 313.65 lira

Klasik ve zamansız bir model arayanlar için Fossil’in siyah ve çift fermuarlı bu valizi ideal olabilir. Şifreli bu modeli, Trendyol.com’dan indirimli alabilirsiniz.

Her yolculuğa farklı valiz

Hafif ve kullanışlı
Fabrika, 280 lira

Geniş iç hacmi, canlı kırmızı rengi ve hafif yapısıyla cezbedici olan bu valizi Boyner mağazalarında bulabilirsiniz.

Her yolculuğa farklı valiz

Aktivist ve stil sahibi
Eastpak, 1500 lira

Markanın Vivienne Westwood ile yaptığı koleksiyondan seçtik. Okyanus atıklarına dikkat çekmek için 8 milyon pet şişe geri dönüştürülerek üretilmiş.

Her yolculuğa farklı valiz

Eğlenceli yanını göster
It Luggage, 581.90 lira

Puantiye deseni ve rengiyle seyahatlerinizde dikkatleri üzerinize toplayacak bu model, sevilen valiz markası It Luggage’a ait.

Her yolculuğa farklı valiz

Çok bölmeli
Pierre Cardin, 489.95 lira

Bu valizin iç kısmında ayrı, dış kısmında ayrı bir bölmesi olmasını çok sevdik. Sert kapak yerine kumaş tercih edenler için de öncelikli bir alternatif olabilir.

Her yolculuğa farklı valiz

Seti de var
Tchibo, 899.95 lira

İkili ya da üçlü setler daha avantajlı olabiliyor. Markanın internet sitesinde bulduğumuz ikili set, farklı ihtiyaçlar için kurtarıcı olacak. Rengine ayrı bayıldık.

Her yolculuğa farklı valiz

Uygun fiyatlı
Travel Soft, 154 lira

Flo mağazalarında şık valiz seçenekleri bulmak mümkün. Gülkurusu tonlarındaki bu valiz, büyük boy olmasına rağmen fiyat olarak da oldukça uygun.

Her yolculuğa farklı valiz

Farklı renklerde
LCW, 309.90 lira

LCW’de ihtiyacınıza göre birçok valiz alternatifi bulmak mümkün. Büyük boy bu valizin farklı renkleri ve farklı boy seçenekleri de var. Markanın internet sitesinden göz atabilirsiniz.

Her yolculuğa farklı valiz

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