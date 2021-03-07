Her yolculuğa farklı valiz

Enerjik tonlarda

American Tourister, 1063 lira

Valiz deyince akla gelen ilk markalardan biri. Bu modeli, dayanıklı sert kapağıyla favorilerimiz arasında. Üstelik canlı rengiyle stilinize enerjik bir dokunuş yapacak.







Klasikten şaşmayanlara

Fossil, 313.65 lira

Klasik ve zamansız bir model arayanlar için Fossil’in siyah ve çift fermuarlı bu valizi ideal olabilir. Şifreli bu modeli, Trendyol.com’dan indirimli alabilirsiniz.

Hafif ve kullanışlı

Fabrika, 280 lira

Geniş iç hacmi, canlı kırmızı rengi ve hafif yapısıyla cezbedici olan bu valizi Boyner mağazalarında bulabilirsiniz.

Aktivist ve stil sahibi

Eastpak, 1500 lira

Markanın Vivienne Westwood ile yaptığı koleksiyondan seçtik. Okyanus atıklarına dikkat çekmek için 8 milyon pet şişe geri dönüştürülerek üretilmiş.

Eğlenceli yanını göster

It Luggage, 581.90 lira

Puantiye deseni ve rengiyle seyahatlerinizde dikkatleri üzerinize toplayacak bu model, sevilen valiz markası It Luggage’a ait.

Çok bölmeli

Pierre Cardin, 489.95 lira

Bu valizin iç kısmında ayrı, dış kısmında ayrı bir bölmesi olmasını çok sevdik. Sert kapak yerine kumaş tercih edenler için de öncelikli bir alternatif olabilir.

Seti de var

Tchibo, 899.95 lira

İkili ya da üçlü setler daha avantajlı olabiliyor. Markanın internet sitesinde bulduğumuz ikili set, farklı ihtiyaçlar için kurtarıcı olacak. Rengine ayrı bayıldık.

Uygun fiyatlı

Travel Soft, 154 lira

Flo mağazalarında şık valiz seçenekleri bulmak mümkün. Gülkurusu tonlarındaki bu valiz, büyük boy olmasına rağmen fiyat olarak da oldukça uygun.

Farklı renklerde

LCW, 309.90 lira

LCW’de ihtiyacınıza göre birçok valiz alternatifi bulmak mümkün. Büyük boy bu valizin farklı renkleri ve farklı boy seçenekleri de var. Markanın internet sitesinden göz atabilirsiniz.