Hepsi birbirinden özel… Türkiye’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren 9 yer

İstanbul'un Tarihi Yapıları

Dünya miraslarına sahip çıkmak için belirlenen yerler arasında genellikle tek tek tarihi yapıları görmeye alışığız. Ancak İstanbul’un tarihi yapıları bütünüyle bu listede yerini alıyor. İçerisinde bulundurduğu tüm tarihi ve kültürel yapılarıyla bir bütün halinde yaşayan şehir, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan eşsiz boğazıyla bile bu listeye girmeyi hak ediyor.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

Dünya mirası listesinde Türkiye’den yer alan bir başka tarihi yapı da Anadolu Selçukluları döneminde yapılan Divriği Ulu Camii’dir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’da bulunan yapılarda da bunun yansımaları görülüyor. Çok uzun yıllar ayakta kalmayı başarmış cami, kapıları ve sütunlarında bulunan muhteşem taş işçiliği ile dikkatleri üzerine topluyor. Tarihçiler tarafından “Divriği mucizesi” olarak da tanımlanan cami, Evliya Çelebi’nin de notlarında yer almış. 3 tanesi camide 1 tanesi de darüşşifada bulunan 4 kapının ise hepsi birbirinden eşsiz ve büyüleyici.

Hattuşa

Listeye 1986 yılından alınan Hattuşa, Hitit imparatorluğunun başkenti olarak biliniyor. Bölgede yapılan kazılarda birçok medeniyete ait kültürel yapılarda ortaya çıkmıştır. Çok büyük bir alan üzerine kurulu bu tarihi kent, aşağı ve yukarı Hattuşa olarak da ayrılıyor. Çoğu günümüze kadar sağlam gelmeyi başaran saray, tapınaklar ve binlerce tablet bulunan antik kent, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Nemrut Dağı

Adıyaman’da bulunan Nemrut Dağı, harika anıtsal heykelleri barındırıyor. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki bu heykeller oldukça iyi korunmuş ve geçmişten günümüze kadar ulaşmış. Dağ hakkında halk arasında pek çok efsane bulunuyor. Tanrıların Dağı olarak adlandırılmasının sebebi de dağda bulunan heykeller. Kocaman heykellerin oraya nasıl getirildiği ve nasıl yapıldığı ise günümüzde hala gizemini koruyor.

Xanthos ve Letoon

Birbirine çok yakın yerlerde bulunan bu iki antik kent, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini almayı başarmış Bu listede yer almalarının en büyük sebebi de içerdikleri arkeolojik değerler. Likya diline ait taş yazıtların görülebileceği antik kentler, birçok tarihi yapıya da ev sahipliği yapıyor. Letoon antik kentinin en önemli ve bilinen kalıntıları Leto, Apollon ve Artemis tapınaklarıdır.

Safranbolu

Çok uzun yıllardan beri yerleşim bulunan Safranbolu, gelenekler yapısını asla bozmadan günümüze kadar gelmiştir. Ziyaretiniz esnasında karşılaşacağınız ahşap evler, dar sokaklar, kısacası geleneksel doku sizi geçmişe götürecek. Gezebileceğiniz birçok müze bulunan Safranbolu'da aynı zamanda sağlık deposu safranla yapılmış muhteşem ürünlerde bulabilirsiniz. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 1994 yılında giren Safranbolu yıllar boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır.

Troya Antik Kenti

Dünyaya adını duyuran Troya Antik Kenti'nde bugüne kadar 9 kültür katmanı tespit edilmiştir. Çanakkale'de bulunan antik kent, konumu dolayısıyla da birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Listeye 1998 yılında giren antik kent aynı zamanda dünyanın ilk güzellik yarışmasının da yapıldığı yerdir.

Ani Arkeolojik Alanı

2018 yılında listeye giren Ani, özellikle de Doğu Ekspresi seferleriyle tanınmıştır. Türkiye ve Ermenistan sınırında yer alan yerleşim, kapalı kent modelinden açık kent modeline geçişin bölgedeki ilk örneğini belgelemesi açısından önemlidir. Özgün bir mimariye sahip yerleşim, yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Tren yolculuğunun ün kazanması sonucu ziyaretçi sayısı özellikle de kış aylarında artmıştır. Muhteşem mimarisi ve çok kültürlü yapısı ile listede yerini alan yerleşim son zamanlarda fotoğrafçılarında ilgisini kazandı.

Pamukkale

Kültürel mirasların yanı sıra listede doğal miraslarda bulunuyor. Bunlarda biri de şüphesiz Pamukkale. Doğa harikası bir yer olan Pamukkale'de travertenler haricinde erken Hristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar da bulunuyor. Yıllardır kaplıca hizmeti veren travertenler ise ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Pamukkale, dünyada hem doğal hem de kültürel özellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş az sayıda yerden birisi olma özelliğini taşıyor.