Haydi pistlere!
Kışın en çok kayak tatilleri seviliyor. Ailece keyifli vakit geçirip taze kış havasını ruhunuzda hissedeceğiniz bu tatillerde buz gibi havaya da hazırlıklı olmak önemli. Doğru ekipman ve kıyafetlerle tatilin tadını çıkarabilin diye önerilerimiz var.
Su tutmuyor
Karlı havalar için tasarlanmış rüzgâr geçirmeyen ve su tutmayan fonksiyonel kumaşıyla ellerinizi koruyacak.
H&M, 100 lira
Beyaz yakışır
Kara en çok bembeyaz kıyafetler yakışıyor. İçinde rahat hareket edebileceğiniz bir model bulun.
LCW, 250 lira
Ay yürüyüşü
Markanın botları rahat ve ayakları sıcak tutuyor. Bu modeli SPX mağazalarında bulabilirsiniz.
Moon Boot, 1.949 lira
Kaydırmaz olmalı
Kış tatilinde botunuzun ayağınızı sıcak tutmasına ve tabanının kaydırmaz olmasına dikkat edin.
National Geographic, 320 lira
İçinizi koruyun
Yalnızca montunuza güvenmeyin, hırka da giyin. Kat kat giyinerek içten dışa kendinizi koruyun.
Oysho, 900 lira
Toparlayıcı
Elbette içlik giymeden olmaz. Markanın bu taytı termal ayrıca toparlayıcı özelliğiyle çok seviliyor.
Penti, 200 lira
Kamaşmasın...
Gözlerinizin kamaşmaması için kar gözlüğü şart. Trendyol’dan bu modele ulaşabilirsiniz.
Smith Daredevil, 460 lira
Kaza olabilir
Kayak yapmak zevkli ancak kazalar da olabiliyor. Bu nedenle önlem almak ve kaskla piste çıkmak önemli.
Anon, 1.573 lira
Harekete bak!
Soğuktan koruyacak doğru mont, kayak esnasında hareket özgürlüğünüzü kısıtlamamalı.
Tchibo, 1.140 lira
Boyun-baş Başı ve boynu koruyan balaklavalar bu sezon popüler. Şıklığından ödün vermek istemeyenler için...
Tête Bleue, 495 lira