Haydi pistlere!



Su tutmuyor

Karlı havalar için tasarlanmış rüzgâr geçirmeyen ve su tutmayan fonksiyonel kumaşıyla ellerinizi koruyacak.

H&M, 100 lira



Beyaz yakışır

Kara en çok bembeyaz kıyafetler yakışıyor. İçinde rahat hareket edebileceğiniz bir model bulun.

LCW, 250 lira



Ay yürüyüşü

Markanın botları rahat ve ayakları sıcak tutuyor. Bu modeli SPX mağazalarında bulabilirsiniz.

Moon Boot, 1.949 lira





Kaydırmaz olmalı

Kış tatilinde botunuzun ayağınızı sıcak tutmasına ve tabanının kaydırmaz olmasına dikkat edin.

National Geographic, 320 lira



İçinizi koruyun

Yalnızca montunuza güvenmeyin, hırka da giyin. Kat kat giyinerek içten dışa kendinizi koruyun.

Oysho, 900 lira





Toparlayıcı

Elbette içlik giymeden olmaz. Markanın bu taytı termal ayrıca toparlayıcı özelliğiyle çok seviliyor.

Penti, 200 lira



Kamaşmasın...

Gözlerinizin kamaşmaması için kar gözlüğü şart. Trendyol’dan bu modele ulaşabilirsiniz.

Smith Daredevil, 460 lira



Kaza olabilir

Kayak yapmak zevkli ancak kazalar da olabiliyor. Bu nedenle önlem almak ve kaskla piste çıkmak önemli.

Anon, 1.573 lira



Harekete bak!

Soğuktan koruyacak doğru mont, kayak esnasında hareket özgürlüğünüzü kısıtlamamalı.

Tchibo, 1.140 lira



Boyun-baş Başı ve boynu koruyan balaklavalar bu sezon popüler. Şıklığından ödün vermek istemeyenler için...

Tête Bleue, 495 lira