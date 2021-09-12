'Hayat gezince güzel'

İşinsanı ve gezgin

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi pazarlama ve finans bölümlerinde çift lisans diploması olan Günsel Ülkü, uzun yıllar ilaç sektöründe çalışıp moda sektöründe kendi işini kurmuş. L’Atelier d’Existence markasını 2018’de askıya alıp Los Angeles’ta ve İstanbul’da eşzamanlı yaşamaya başlamış. Ülkü kitabında Küba’dan Avustralya’ya, Rusya’dan İngiltere’ye 50 ülkeden öneriler veriyor.

İşkadını ve gezgin Günsel Ülkü’nün yazdığı, kapsamlı gezi kitabı ‘Gezgin Ruhum’ adından da anlaşılacağı üzere, yaptığı gezilerin bir nevi günlüğü gibi... Kendini tanımladığı ‘dünya gezgini’ sıfatıyla 50 ülkeyi tarihi, coğrafi yapısı, kültürel özellikleri, müziği, yemekleri ve seyahat edeceklere pratik tavsiyeleriyle anlatıyor.

*Seyahat kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı?

Yıllardır seyahat ederken gezdiğim yerlerle ilgili notlarımı bir deftere yazıyorum. Seyahate gitmeden önce de mutlaka oranın tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerini araştırıp bu defterime not alırım. 80’e yakın ülke ve 500’ün üstünde şehir gördüğüm için arkadaşlarım bir seyahat öncesi hep beni arayıp fikirlerimi ve önerilerimi alır. Onlara verdiğim listeleri, önerileri de ekleyince işte bu kitap ortaya çıktı.

*Daha önceki kitabınız fotoğraf ağırlıklıydı...

Bu kez gittiğim yerlerin özelliklerini detaylı olarak aktarmak, adeta beraber seyahat ediyormuş gibi paylaşmak istedim. 2009’da çıkan ‘Yerler, Yüzler’ fotoğraf kitabıydı. Bu ikinci kitabımda sadece yurtdışı seyahatlerim var. İleride belki Türkiye’yi yazabilirim.

*Nasıl bu kadar çok seyahat ettiniz?

Yabancı dil öğrenmek, seyahat etmek ve yabancı kültürleri tanımak, karakterimin öne çıkan özelliklerinden biri. Öğrencilik dönemimde her yıl yurtdışına yaz okullarına gittim. Avusturya’da Almanca, Fransa’da Fransızca öğrendim. Yaz okuluna gittiğim dönemlerde bir dili öğrenmenin en güzel yolunun o ülkeyi gezerek kültürünü tanımak olduğuna inandığım için bulunduğum bölgeyi köşe bucak gezdim. İş hayatımın büyük bir kısmı da yurtdışında geçti. Almanya’da Nürnberg’de başladım, sonra üç yıl Basel’de yaşadım.



Basel’de bana bağlı 35 ülke vardı. Hepsini, birçok kez ziyaret ettim ve yerel halkıyla beraber tanıdım. İşim sayesinde dünyanın turist olarak gidip gezilmesi zor birçok şehrini görme fırsatım da oldu.

*Seyahat etme tutkunuz nasıl şekillendi?

Çocukluğumdan beri hep seyahat etmek, dünyayı dolaşmak isterdim. Babamdan Kaliforniya’yı çok dinlemiş ve dünyayı dolaşıp en son da oraya gitmeyi kafaya koymuştum. Annem ve babam seyahat etmeyi çok severdi. Küçükken annem ve babamın İtalya seyahati albümünü adeta ezberlemiş, Roma’yı da listeme almıştım. Kendimi Roma’da hayal eder, bebeklerimi Plaza di Spagna’ya gezmeye götürürdüm. Yıllar sonra İtalya’yı birçok kez gezdim ve Roma’da evlendim. Hayal etmek başarmanın anahtarı.

*Bu ülkeler içinde sizi en çok hangileri etkiledi?

Bende en çok iz bırakan ülkeler, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Küba oldu. Fas’ın mistik dokusu, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin doğal güzellikleri ve Küba’nın asi ruhu beni derinden etkiledi.

*Sadece turistik yerler mi var?

Ülkelerin sadece turistik yönlerini değil, kültürü, tarihi, müziği, yemekleri, tarih içinde ülkenin kültürüne yön veren sanatçıları da dahil olmak üzere birçok perspektiften ele aldım. Görülmesi gerekli yerleri, yenilmesi gerekli yemekleri, fotoğraf çekilmesi gerekli noktaları ve alışveriş önerilerimi de Günsel’in listesi olarak her ülkenin en sonuna ekledim.

*Gezginle turistin farkı nedir?

Hayat gezince güzel. Ben kendimi hep bir dünya vatandaşı gibi hissettim. Dünya üzerinde sınırlara, uzaklıklara pek inanmadım. Umarım en kısa zamanda pandemi biter ve biz bu güzel gezegende özgürce gezmeye ve yeni yerler keşfetmeye devam ederiz.

ASİ KÜBA

Görmeden dönmeyin!

Museo de la Revolucion (Devrim Müzesi) ve Plaza de la Revolucion’u (Devrim Meydanı ) mutlaka gezin.

Capitolio Nacional binasını ve içini mutlaka dolaşın.

Plaza de Armas’da gezinin.

Castillo de la Real Fuerza’da günbatımını seyredin.

Calle Obispo’da sokak müzisyenlerini dinleyin.

Castillo del Morro’dan Havana’yı seyredin.

Pinar del Rio- Vinales Vadisi’nde tütün tarlaları ve puro yapım yerlerini görün.

Varadero’da Atlantik Okyanusu kıyılarında denizi seyredin.

Trinidad’da renkgârenk evleri ve sokakları gezin.

Küba’nın milli yemeği ‘congri’ ve kızarmış muz yiyin.

MUTLAKA YAPIN!

Ernest Hemngway’in müdavimi olduğu Bodeguita del Medio‘da yemek yiyin ve mutlaka mojito için.

La Floridita Bar’da Daiquiri için ve ve latin müziklerinde dans edin.

1950’lerden kalmış klasik arabalarla şehir turu yapın, üstü açık olanları tercih edin, daha keyifli oluyor.

Varadero’da Atlantik Okyanusunda yüzün.

Puro, rom ve kahve alın.

DOĞAL GÜZELLİKLER CUMHURİYETİ GÜNEY AFRİKA

Mutlaka yapın!

Şehrin simgesi Masa Dağı’ndan güneşin batışını izleyin.

Binlerce sayıda nadir bitki türüne ev sahipliği yapan Kirstenbosch Ulusal Botanik Bahçesi’ni gezin.

Kentin en önemli limanı V&A Waterfront’ta dolaşın.

Okyanusaltı vahşi yaşam formlarının sergilendiği Two Oceans Aquarium’u ziyaret edin.

Kentin gelişen şarap bağlarının kalbi Constantia Vadisi’nde şarap tadımı yapın.

Afrika penguenleri sürülerine ev sahipliği yapan Boulders Plajı’nı görün.

Nelson Mandela’nın yıllarca hapis yattığı Robben Adası’nı ve hapishaneyi ziyaret edin.

Güney Afrika’nın en güneydeki ucu Ümit Burnu’nu görün.

Renkli evleriyle ünlü göçmen mahallesi Bo-Kaap’ı gezin.

Ülkedeki en eski bina Ümit Burnu Kalesi’ni dolaşın.

Soweto’da yerli halkın yaşamını görün.

MİSTİK FAS

Mutlaka görün, Mutlaka YAPIN!