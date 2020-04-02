Hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi
Corona virüsü nedeniyle alınan önlemlere Bodrum halkı duyarlı davrandı ve evde kaldı. Milyonlarca turistin uğradığı dünyaca ünlü sahiller bomboş kaldı.
Turizmin gözbebeği Bodrum’da corona virüsüne karşı alınan önlemler üst düzeye çıkarıldı. Sahiller, sokaklar ve caddeler bomboş kaldı. Yok denilecek kadar az vatandaşın sokakta olduğu görüldü. Sahillerde bulunan oturma banklarının üzerine şeritler çekildi.
TATİLCİLER EVLERİNDEN ÇIKMIYOR
Ünlülerin ve iş adamlarının oturduğu Yalıkavak ve Göltürkbükü’de sakinliğini koruyor. Bazı sanatçıların ve iş adamlarının da Bodrum’a geldiği ve evlerinden çıkmadığı öğrenildi. Lüks villalarına kapanan iş adamları ve ünlü isimlerin kendilerini izole ettiği öğrenildi. Bodrum’da yazlığı olan tatilcilerin gelmemesi için uyarılar yapılırken, buna rağmen gelen tatilciler 14 gün boyunca gözetim altında tutulmaya başladı.
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