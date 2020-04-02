MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri Hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi
GeriSeyahat Hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 09:24,Son Güncelleme:/

Hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi

Corona virüsü nedeniyle alınan önlemlere Bodrum halkı duyarlı davrandı ve evde kaldı. Milyonlarca turistin uğradığı dünyaca ünlü sahiller bomboş kaldı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Turizmin gözbebeği Bodrum’da corona virüsüne karşı alınan önlemler üst düzeye çıkarıldı. Sahiller, sokaklar ve caddeler bomboş kaldı. Yok denilecek kadar az vatandaşın sokakta olduğu görüldü. Sahillerde bulunan oturma banklarının üzerine şeritler çekildi.

Hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi


TATİLCİLER EVLERİNDEN ÇIKMIYOR

Ünlülerin ve iş adamlarının oturduğu Yalıkavak ve Göltürkbükü’de sakinliğini koruyor. Bazı sanatçıların ve iş adamlarının da Bodrum’a geldiği ve evlerinden çıkmadığı öğrenildi. Lüks villalarına kapanan iş adamları ve ünlü isimlerin kendilerini izole ettiği öğrenildi. Bodrum’da yazlığı olan tatilcilerin gelmemesi için uyarılar yapılırken, buna rağmen gelen tatilciler 14 gün boyunca gözetim altında tutulmaya başladı.

Hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi

Hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle