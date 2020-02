Hawaii’nin başkentinde cüzdan zorlamayan rota: 36 saatte Honolulu

Cuma

15.00 Geçmişin derinliklerine inen müze

Kimileri hemen denize koşmayı tercih edebilir. Ayak bastığı adayı tanımak, geçirdiği dönüşümü öğrenmek isteyenler ise Bishop Müzesi’ne gidiyor. İsmini Prenses Bernice Panahi Bishop’tan alan müzede adaların ABD’ye bağlanmadan önceki tarihi, monarşinin ortadan kaldırılış süreci ve son kraliçe Liliuokalani hakkında bilgi edinebilirsiniz. Müzedeki tavanından bir balina iskeletinin sarktığı salonda; dini ritüellerin yapıldığı sunağı, rengârenk tüyden şapkaları, çiçekten kolye, ağaç yapraklarından hasır yapma tekniklerini, tahıl ezme araçlarını görün, sazdan yapılmış yerel etekleri deneyin. Giriş 150 lira.

18.00 Chinatown’da geçmişe yürüyüş

Kentsel dönüşüm çalışmaları ve yoksulluğun izleriyle birlikte burada geleneksel ile güncel arasındaki mücadele açıkça görülüyor. Çin Mahallesi’nin ızgara biçiminde tasarlanmış sokaklarına sıralanmış tuğla cepheli İtalyan stili ya da çatı kenarları işlemeli, sıva süslemeli beyaz yapılar 1900’deki büyük yangından geriye kalan mimari örnekler. 1922’de restore edilen Hawaii Theater’ın neon süslemeli tabelası eski günlerin görkemini yaşatıyor. Sokak tezgâhlarında kolye yapılmak üzere ipe dizilen çiçeklerin mis gibi kokusunu içinize çekin. Yolda rastlayacağınız Char Hung Sut’ta sabahları tanesi 6 TL’den Çin mantısı satılıyor. Caddelerdeki tabelalar Çince ve İngilizce. Bölgede çok sayıda evsizle karşılaşacaksınız. 1850’lerde şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmak üzere getirilen Çinlilerin kurduğu bu mahalle size adanın geçmişi hakkında da fikir verecek.

19.00 Beş sandalyeli restoran

Fete’nin mutfak önündeki tezgâhında yer alan beş sandalyeden birinde oturmak için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Şef Robynne Mail ve Emily Iguchi ‘çiftlikten sofraya’ akımının temsilcilerinden. Dana yanağından risotto Kauai Ranch, San Francisco usulü karidesli, ton balıklı, domatesli çorba, havuçlu kek leziz. İçki hariç, kişi başı ortalama fiyat 300 lira.









21.00 Nostalji fırtınası

Skull & Crown Trading Company mahallenin yenisi. Caddenin karşısındaki Smith’s Union Bar ise 1934’te açılmış, adanın en eskisi. Skull & Crown korku filmleri temasıyla dekore edilmiş. Kurukafalar, küçültülmüş insan başları gibi Indiana Jones çağrışımı yapan objelerin yanı sıra balık ağları, denizkızı heykelleri, ananas şeklindeki pırıltılı lambaları ve müziğiyle ‘tiki’ gençlere hitap ediyor. İçki mönüsünde ‘Awa Mai Tai (90 lira) gibi nadir rastlanan kokteyller bulunuyor. Campari’den yapılan kokteyl, kırılmış buz ve yanında yeşil limon kabuğunda sunulan yanan şekerle ikram ediliyor. Pek otantik sayılamasa da içinizdeki çocuğu mutlu etmek için ideal mekân.

Cumartesi

07.00 Rengârenk balıklar

Erken kalkıp rıhtıma gidin. Hafta sonunda Hawaii restoranlarında yiyeceğiniz, Japonya ve Amerika’nın ana karasına satılacak balıklar bu saatte Pier 38’de açık artırmaya çıkıyor. Buzlu kasaların getirildiği serin müzayede salonunda okyanus sularından çıkmış pek çok farklı türde balık göreceksiniz. Artırmadaki satış fiyatı kâğıda yazılıp kasanın üstüne iliştiriliyor. İzlemek için giriş ücretsiz. 1,5 saat öncesinde Hawaii Seafood Council meraklı turistlere rehberli balıkhane turu düzenliyor (150 lira). Sonrasında yakınlardaki Nico’s Pier 38’e uğrayın. Hawaii usulü kahvaltı yapın. Çörek, yumurta ve günün balığından oluşan mönünün (iki kişi için 150 lira) alternatifi mini loco moco (pilav üstü kavurmalı yumurta).

09.00 Yağmur ormanının çeşitliliği

Manos Şelaleleri Yolu’ndaki kalabalığa girmeden yakınındaki Lyon Arboretumu’na gidin. Yağmur ormanındaki bitki çeşitliliği müthiş. 10 kilometrelik yürüyüş parkurunun bulunduğu alan Hawaii Üniversitesi’nin ekosistemi gözlemlediği bir açık hava laboratuvarı gibi. Park ve giriş ücretsiz. Girişte verilen haritada endemik, hibrit ve ada kültürü açısından önemli bitkilerin bulunduğu alanlar işaretlenmiş. Yürüyüşünüze kuşların şarkıları eşlik edecek. Özellikle kakadu papağanlarına dikkat edin. Yoga, yürüyüş terapisi gibi (120 lira) etkinliklere katılmak ve rehberli ‘orman banyosu’ deneyimi (400 lira) yaşamak isterseniz önceden rezervasyon yaptırmalısınız.

11.00 Gerçek elişi ürünleri

Waikiki’deki hediyelik eşya tezgâhlarında sergilenen harcıalem anahtarlıklarla zaman kaybetmek yerine Güney Sahili Pazarı’na gidin. Honolulu’nun gerçek elişi ürünlerini bulacağınız çarşıda sanat galerileri, butikler, kartopu kurabiyeleri ve çikolata kaplı mango gibi yerel tatlılar üreten aile işletmeleri yan yana. Kealopiko’dan pamuklu pareo, Flotsam & Co’dan köpekbalığı dişi, deniz kabuğu, cam parçaları gibi sahilden toplanmış objelerle yapılmış, 24 ayar altınla çerçevelendirilmiş mücevher, Mori’den yerel sanatçıların ürettiği kartpostallar, Dick Dale ve Maryanne Ito’dansa plak alabilirsiniz.

13.00 İskandinav tatları

Honolulu kültür mozaiği sayılabilir. Yine de Tango Contemporary Cafe’de İskandinav atmosferiyle karşılaşırşanız şaşırmayın. Atölyeyi andıran metal çatının altındaki geniş pencereli, bol ışıklı salonun dekorasyonundan mönüye tüm detaylar birbiriyle uyumlu. Finlandiya doğumlu şef Goran V. Streng, Big Island’daki Hamakua Çiftliği’nden getirttiği mantarlarla frittata (75 lira), orman meyveleriyle İsveç krepleri (60 lira) ve Fransız tostu (60 lira) hazırlıyor.

15.00 Alışverişte keşf günü

Waikiki’nin doğusundaki semtte yürüyüşe çıkın. ‘da Shop’ adlı kitapçıda eğlenceli çocuk kitapları bölümünü de mutlaka görün. Ted Mays’in Gecko Books & Comics’i pop kültürü meraklılarının ilgisini çekecek. Mays 1987’den bu yana yayımlanmış Wonder Woman, Spider-Man ve Star Wars dergilerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip. Waialae Caddesi’ndeki Goodwill Store’un raflarında Reyn Spooner’ın çiçek desenli, rengarenk “aloha” serisi kısa kollu gömleklerini indirimli fiyatla bulabilirsiniz. Indigé Design’da satılan elişi ipekliler de görülmeye değer. Alışverişten sonra Brew’d Craft Pub’da mola verin, 18-25 liralık tadımlık kadehlerde Hop Island I.P.A. Ya da Pau Hana Pilsner gibi yerel biraları tadın.

19.00 Town’ın mutfağı

Kaimuki’de restoran seçeneği çok. En iyilerinden ikisi Oahu doğumlu şef Ed Kenney’nin. Sloganı “Önce yerel, mümkünse organik malzeme”. Daha lüks, atölye benzeri dekorasyona sahip Town’ın spesyaliteleri risotto dilimleri üstünde çiğ ton balığı ezmesi (90 lira); mercimek filizli, portakallı, cevizli kıvırcık salatası (72 lira); porçini mantarlı, etli İtalyan mantısı gnocchi (125 lira). Daha macera sever tatilciler yeni açılan büfeden hallice Mud Hen Water’da deniz yosunu turşulu, pancarlı tütsülenmiş makademya fıstığı (55 lira) kukui fıstığı unundan lavaş arasında gölevez (bir tür yumru kök sebze) ezmesi (55 lira), fermente kara fasulyeli, tereyağla pişirilmiş ekmek ağacı meyvesi (48 lira) tadabilir.









22.00 Aloha içecekleri

Son bir kadeh yuvarlamak isterseniz Honololu’nun merkezindeki Harry’s Hardware Emporium’a gidin. Dekorasyonuyla geçmişin dünyasını çağrıştıran bu samimi barın kokteyl listesi epeyce uzun. Eğer yer bulamazsanız televizyonsuz, penceresiz saklı ve esrarengiz bir mekânı deneyebilirsiniz. 808-379-3887 numaralı telefondan SMS ya da sesli rezervasyon yaptığınızda gönderilen şifreyle gittiğiniz Pint+Jigger’ın kapısındaki “Tadilat nedeniyle kapalıdır” yazısını dikkate almadan içeriye girin. Spor temalı restoranda bira seçeneği geniş. Masaları şamdanlarla aydınlatılmış, tavanı desenlerle süslü Harry’s mönüsünde Taittinger Comtes de Champagne (1260 lira) ve Imperial Ossetra havyarı (660 lira) gibi sürprizler sizi bekliyor. Kokteyl mönüsünde Try a Tag Along (cin, kayısı şerbeti, badem likörü, 96 lira), sodalı Mai Tai (üç tür rom, taze yeşil limon suyu, portakallı Curacaot, portakal çiçeği ve badem suyundan orgeat likörü, 96 lira) ya da Burn One Down (birer ölçü viski ve Averna, mesquite ağacıyla tütsülenip Grand Marnier likörüyle tatlandırılıyor, 98 lira) dikkat çekiyor. Yanında tütsülenmiş opah balığı ezmesi tadabilirsiniz (72 lira).

Pazar



09.00 Tatlı kahvaltı

Leonard’s Bakery’de üstüne şeker serpiştirilmiş Portekiz malasadas’ı almak için kuyruğa girmeniz gerekebilir. Tatlılı kahvaltı için diğer seçenek Purvé Donut Stop. İzmir lokması benzeri tatlılar farklı aromalardaki şerbetlerle servis ediliyor. Üst kattaki otoparktan girdiğinizde mutfakta tatlıların nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Bir fincan kahveyle birlikte “O No!” isteyin. Lokmanın üstü kahve aromalı çikolatayla kaplanmış. Ağız sulandıran diğer seçenekler Alohamac (makademya fıstıklı, karamelli) ve Ala Wai Tea Bag (matcha ve gofretli). Tanesi 20 lira.

10.00 Tuzladan sanat çarşısına

Geçmişte tuzla olarak kullanılan göletlerin bulunduğu bölge daha sonra toptancıların depolarına ev sahipliği yapmıştı. SALT at Our Kakaako bölgeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürmüş. Sanatla iç içe mekânda bir bölüm restoranlara ayrılmış. Her birinde yerel müzisyenler sahneye çıkıyor, pop ve reggae parçaları çalıyor. Mağazalarda 1930’lardan 1950’lere moda olan Hawaii tişörtleri ya da artizan ada çikolataları bulabilirsiniz. Çevredeki caddeler de çok çekici. Şubat ayındaki Pow Wow! Hawaii Sanat Festivali sırasında yapılan pek çok duvar resmi var bu bölgede. Önlerinde fotoğraf çektiren gelin ve damatlarla karşılaşırsanız şaşırmayın.

13.00 Bitki köklerinden sofraya

Eğer bu saate kadar geleneksel gölevez yemeğini tatmadıysanız adadan ayrılmadan mutlaka deneyin. 1947’de açılan Highway Inn; mor renkli bulamaç benzeri, nefis aromalı bu yemeği tatmak için ideal mekân. Özel tabakta gölevez, hindistancevizi püresi, tütsülenmiş Kalua domuzu, haşlanmış tatlı patates birlikte sunuluyor (90 lira). Diğer seçenekler gölevez pidesi arasında taze balık ve gölevez püresi, yanında yağda kızartılmış patates (105 lira) ya da hindistancevizi kremalı, makademya fıstıklı gövelez pan keki (45 lira)

Nasıl gidilir?

Şubat’ın son hafta sonunda İstanbul’dan Los Angeles’a THY, ardından Hawaii Havayolları’yla Honolulu’ya tek aktarmalı uçuşlarda gidiş-dönüş biletlerin toplam maliyeti 6 bin 800 TL’den başlıyor.