Havlunu kap, gel!

Hem yeşil hem mavi sevenlere

Çıralı Plajı

Antalya’nın batısında, ünlü turizm merkezi Kemer’in yaklaşık 7 kilometre güneyindeki bu sahil şeridi, Akdeniz’in berrak turkuvaz suları, altın rengi kumları ve yeşil çam ağaçlarıyla süslü. Çıralı, sakin ve huzurlu atmosferiyle doğasever tatilciler için ideal bir kaçış noktası. 5 jüri üyemizin favorisi.

Yerli de yabancı da bayılıyor

Ilıca Halk Plajı, Çeşme

Çeşmelilerin ilk tercihi olan Ilıca Plajı, yerli ve yabancı turistlerin de gözde plajları arasında. Kum sahili, muhteşem mavilikteki sığ denizi ve ılık suyu Ilıca’nın öne çıkan özelliklerinden birkaçı. Bu özellikler Ilıca Plajı’nı çocuklu aileler için de vazgeçilmez kılıyor. 4 jüri üyemiz bu plajı öneriyor.

Dünya listelerinde

Kaputaş Plajı, Kaş

Uluslararası medya kuruluşlarının yaptığı oylamalarda dünyanın en iyi plajları arasına giriyor her yıl. Dağlardan inen ve kanyondan akan soğuk sular sahilin denizle buluştuğu noktadan denize karışıyor. Sıcaktan bunalanlar için bu serin sular harika bir kaçış noktası. 4 jüri üyemizin favori plajları arasında.

Tatlı su da var

İztuzu Plajı, Dalyan

Deniz suyuyla tatlı suyun bir arada olduğu dünyanın ender plajlarından biri. 5,5 kilometre uzunluğundaki kumsalıyla insanlar gibi Caretta caretta kaplumbağalarını da cezbediyor. Merkezden kalkan kooperatif tekneleriyle su kanalından, aracınızla ya da dolmuşla karadan ulaşmak mümkün.

En uzunlar arasında

Patara Plajı, Kalkan, Kaş

Altın renkli kumsalı ve kum tepeleriyle günbatımını seyretmek isteyenler için ideal. Burası dünyanın en uzun doğal plajlarından biri. Uzunluğu 18 kilometre. Kumu incecik ve denizi sığ. Caretta caretta’ların yumurtlama alanı. Nurgül Büyükkalay ve Bahar Gündoğdu’nun tavsiyesi.

Sığ deniz, yapışmaz kum

Kleopatra Plajı, Alanya

Eşsiz kumsalıyla ve denizinin rengiyle göz kamaştırıyor. Mısır Kraliçesi

Kleopatra’nın Romalı komutan Antonius ile denize girdiği rivayet edilen plajın, altın renginde, pirinç büyüklüğünde ve insan vücuduna yapışmayan kumu var. Alanya’ya giden her

3 kişiden 2’si burada denize giriyor.

Altın sarısı kumsal

Ayazma Plajı, Bozcaada

“Adada çok sayıda koy var ama favorim Ayazma. Altın sarısı, ince kumlu, deniz buz gibi ama yüzmek çok keyifli. Kumsala havlunuzu atıp güneşlenebileceğiniz gibi isterseniz şezlong ve şemsiye kiralayabilirsiniz” diyor Nurgül Büyükkalay.

İstanbul’a yakın

İğneada Halk Plajı, İğneada

Melih Daşgın “Hafta sonu denize girmek isteyen İstanbullular için büyük bir cazibe merkezi. Longoz ormanlarından taşan oksijen, parıldayan kumsal ve harika denizin keyfini İğneada Halk Plajı’nda çıkarabilirsiniz” diyor.

Doğal bir koy

Kargı Koyu, Datça

“Burayı özel kılan ulaşım kolaylığı ve çevresindeki tepelerin rüzgârlı havalarda bile sakinliği sağlaması. Denizi ılık. Tesisler var ama istediğiniz yere havlunuzu atabiliyorsunuz. Doğal güzelliğiyle öne çıkan bir koy” diyor Didem Mutçalıoğlu.

Yüzemeyenler için

Kuzu Limanı Plajı, Gökçeada

Yıldırım Güngör “Uzunluğu 250 metre olan ince kum plaj yüzme bilmeyenler için oldukça ideal. Hemen derinleşmiyor. Tertemiz bir denizi olan plajda birkaç pansiyon var. Plajdaki kafeteryalar oldukça uygun” diyor. ◊