Hatuniye Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Hatuniye Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Hatuniye Medresesi, Osmanlı Dönemi padişahlarından birisi olan II. Bayezid'in annesi adına yaptırılmış bir medresedir. Günümüzde restore edilmesinin ardından ziyarete açılmıştır. Ziyaretçiler tarafından hala ilgi görmekte olan Hatuniye Medresesi ziyaret edilmesi gereken yerler arasında bulunmaktadır.

Hatuniye Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi

Hatuniye Medresesi, aynı zamanda Gülbahar Medresesi, Sultaniye Medresesi ve Meydan Medresesi isimleri ile de bilinmektedir. Osmanlı Dönemi zamanında II. Bayezid'in annesi Gülbahar Hatun adına yapılmıştır. Medrese 1485 yılında yaptırılmış olup oldukça eski bir dönemden günümüze kadar gelmiş bir medrese olma özelliğine sahiptir. Tokat şehrinde yer almakta olan Hatuniye Medresesi dışında aynı isim ile bilinmekte olan başka medreselerde vardır.

Karaman' da, Kayseri' de ve Erzurum' da da Hatuniye Medresesi ismi ile yapılmış medreseler yer almaktadır. Aynı zamanda yaptırılan medreselerin dönemleri farklı olduğu gibi yapılan kişiler ve kimin adına yapıldığı da farklılık göstermektedir.

Hatuniye Medresesi Nerede?

Hatuniye Medresesi, Tokat şehrinde yer almakta olan bir medresedir. Şehir merkezine yakın bir konumda bulunan Hatuniye medresesi, Meydan mahallesi üzerinde yer almaktadır. Aynı zamanda Hatuniye Camii'nin yanında bulunmaktadır.

Tokat merkezde bulunmakta olan Hatuniye Medresesi gitmek isteyen kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir noktada bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde bulunmakta olan Tokat şehrinde Hatuniye Medresesi'ni ziyaret etme imkanı bulabilirsiniz.

Hatuniye Medresesi'ne Nasıl Gidilir?

Hatuniye Medresesi günümüzde hala ziyaret edilmekte olan bir yer olarak bilinmektedir. Tokat'ın en önemli medreselerinden birisi olan Hatuniye Medresesi aynı zamanda en geniş yer kaplayan yapı olma özelliğine sahiptir. Tokat Meydan da bulunmakta olan medreseye ulaşım ise oldukça kolay bir şekilde sağlanmaktadır.

Eğer farklı bir şehir de bulunuyor iseniz Hatuniye Medresesi'ni ziyaret etmek için öncelikli olarak Tokat'a gitmeniz gerekecektir. Tokat'a gittikten sonra ise medreseye ulaşım oldukça kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Şehir merkezinde yer alan medreseye şehir otobüsleri ile oldukça rahat bir şekilde ulaşabilir ve gezebilirsiniz.

Hatuniye Medresesi Özellikleri

-Hatuniye medresesi, Tokat şehrinde yer alan ve Osmanlı Devleti zamanından gelen en erken tarihli yapı olma özelliğine sahiptir.

- Medrese, Tokat da en yüksek alanı kaplamakta olan yapı topluluğu olma özelliğine sahiptir.

- Hatuniye Camii de bu yapı topluluğu içerisinde yer almaktadır ve geçmiş zamanda yaşanan bir deprem de zarar gören yapılar arasında bulunmaktadır.

- Aynı zamanda bu camii, Zincirli Camii olarak da bilinmektedir.

- Hatuniye medresesi, Tokat şehrinin en önemli medreseleri arasında yer almaktadır.

- Geçmiş dönemlerde günümüze kadar sadece Hatuniye medresesinin belirli kısımları ulaşabilmiştir. Birçok yapı zarar gördüğü için günümüzde bulunmamaktadır.

- Hatuniye medresesi oldukça eski bir yapı olduğu için ziyarete açılmadan önce restore edilmiş bir yapıdır.

- Gördüğünüz zaman mimarisi ile ve görünüşü ile sizi etkisi altına alacak bir yapıya sahip olan medrese ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır.

Hatuniye Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?

Hatuniye Medresesi, Gülbahar Hatun adına yaptırılmış bir yapı olarak bilinmektedir. Gülbahar Hatun ise Osmanlı dönemi padişahlarından II. Bayezid'in annesidir. Osmanlı Devleti' ne ait bir yapı olan Hatuniye Medresesi günümüzde hala birçok kişi tarafından ziyaret edilmeye devam edilen bir yapıdır.