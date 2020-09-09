Hatay Arkeoloji Müzesi Nerede? Hatay Arkeoloji Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Hatay Arkeoloji Müzesi, dünyanın en büyük mozaiklerinin sergilendiği müze unvanına sahiptir. Müzede ayrıca antik çağlardan Osmanlı dönemine kadar Antakya darphanesinde darp edilen geniş ve dünya çapında bir sikke koleksiyonu sergileniyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Arkeoloji Müzesi, Akdeniz Bölgesinde yer alan Hatay ili merkezinde bulunuyor.

Hatay Arkeoloji Müzesine Nasıl Gidilir?

Arkeoloji Müzesi, Antakya merkez, Küçükdalyan Mahallesinde ve Reyhanlı yolu üzerinde bulunuyor.

Toplu taşıma araçlarıyla gitmek isterseniz, Maşuklu güzergâhına giden minibüslere binebilirsiniz. Özel aracınızla gitmek isterseniz Kurtuluş Caddesinden tabelaları takip edebilirsiniz.

Hatay Arkeoloji Müzesi Tarihçesi

Hatay, da yaşam ilk çağlara kadar gitmekte ve bölgede birçok höyük bulunuyor. İlk çalışmalar 1932 yılında başlamıştır. 1938 yılına kadar çıkarılan eserlerin bir yerde sergilenmesi kararı verildi. Fransız arkeolog Claude Prost’un tavsiyesi üzerine bir müze inşasına karar verildi. 1934 yılında Asi nehri kıyısında Mimar M. Michel Ecocherde tarafından Hatay Arkeoloji Müzesi inşasına başlandı. 1939 yılında yapımı tamamlanan müzenin açılışı 23 Temmuz 1948 yılında yapılmıştır.

2011 yılına kadar çıkarılan eserler bu müzede sergilenmeye devam etmiş. Yıllar geçtikçe kazı çalışmaları sonucunda bina yetersiz kalmaya başlamış. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hatay Valiliğinin işbirliği sonucunda Reyhanlı Yolu üzerinde, Maşuklu mevkiindeki alana yeni bir bina inşa edilmesi kararlaştırılmış. Binanın tasarımını mimar Kemal Nalbant yapmıştır.

2011 yılında inşasına başlanan müze binası 2014 yılında tamamlanmış. Müze; 53,500 metrekare arazi içerisinde,16.000 metrekare oturuma sahiptir. Kapalı alanı 32.754,14; sergileme alanı da 10,700 metrekaredir.

2014 yılında ziyarete açılan müzenin, inşası devam etmiştir. 2018 yılında yeni bölüm açılarak “Lahitler Salonu” adı verilmiştir.

Hatay Arkeoloji Müzesi Eserleri

Arkeoloji Müzesi, mozaik koleksiyonu bakımında Dünyada 2., Para koleksiyonu bakımında da Dünyada 3. sırada yer alır. Müzede yaklaşık 36.691 eser sergileniyor. Müzede; 86 heykel, 6 sütun ve sütun başlığı, 1340 metrekare mozaik, yazıtlar, steller, mil taşları, lahitler, binlerce metal, seramik ve cam eser, 942 sikke sergileniyor.

Müzenin girişinde Üçağızlı Mağarası canlandırması bulunuyor. Girişte Paleolitik Çağ’a ait yaklaşık olarak 2.6 milyon yıl önce üretilen ilk taş aletler sergileniyor. Lahitler Salonunda, Genç Tunç Çağı’na ait bir mezar sergileniyor. Mezarda; 50 yaşlarında bir erkek, 17-25 yaşlarındaki üç kız ile çanak çömlek, çeşitli kolyeler ve altın bir yüzük bulunuyor.

Sergilenen eserler arasında; Terkedilmiş Ariadne, Yakto, Satyr ve Hermaphroditos, Mevsimler, Venüsün Doğuşu, Artemis ve İskelet mozaikleri müzenin en dikkat mozaikleri arasındadır.

Kral Şuppiluliuma Heykeli, Arsuz Stelleri, Asur Ortastadı, Tyche Heykeli, Antakya Lahdi, Çift Aslanlı Sütun Kaidesi, Sivri kafatasları, Tanrıça İştar heykelciği, Antakya Tykhe’si (sikke-heykel) öne çıkan koleksiyonlar arasındadır.

Hitit ve Mısır dönemlerine ait çeşitli hiyeroglifler ile Hurri-Mitannice, Hititçe, Sümerce, Akkadça yazılmış tabletler ilginizi çekebilir.

Hatay Arkeoloji Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Hatay Arkeoloji Müzesine girişler ücretlidir. Müzeye giriş ücreti 30 Türk Lirasıdır. Müzeye ziyaretlerde müze kart geçişlidir. Müze kartla yıl içinde iki defa ziyaret edebiliyorsunuz.

Hatay Arkeoloji Müzesi Ziyaret Saatleri

Arkeoloji Müzesi haftanın her günü ziyarete açıktır. Yaz döneminde (01 Nisan – 01 Ekim) 10.00 – 17.00; kış döneminde (01 Ekim – 01 Nisan) 08.30 – 17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Müzenin girişindeki gişeden bilet alabiliyorsunuz. Gişe; yaz döneminde saat 16.00, kış döneminde 16.30’da kapanıyor.