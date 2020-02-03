Hat sanatÄ±yla geÃ§en yarÄ±m asÄ±r

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Ä°slam Tarih, Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r AraÅŸtÄ±rma Merkezinin (IRCICA) dÃ¼zenlediÄŸi UluslararasÄ± Hat YarÄ±ÅŸmasÄ±'nda birincilik Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanan HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ÃœstÃ¼n Hizmet Ã–dÃ¼lÃ¼ ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KÃ¼ltÃ¼r Sanat BÃ¼yÃ¼k Ã–dÃ¼lÃ¼'ne de layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok bÃ¼yÃ¼k caminin hatlarÄ±nÄ± yazan ve eserleri Ã§eÅŸitli mÃ¼zelerde sergilenen Ã–ksÃ¼z, Konya Ticaret OdasÄ± (KTO) Karatay Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar ve TasarÄ±m FakÃ¼ltesi Geleneksel TÃ¼rk SanatlarÄ± BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bu sanata gÃ¶nÃ¼l veren Ã¶ÄŸrencileri yetiÅŸtirmeye devam ediyor. BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Ã–ksÃ¼z, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu sanatla Ã¼niversite yÄ±llarÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"O gÃ¼n bugÃ¼ndÃ¼r kalem elimde"

Hatla uÄŸraÅŸmanÄ±n kaderinde olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kan fÄ±rsatlarÄ± da iyi deÄŸerlendirdiÄŸini dile getiren Ã–ksÃ¼z, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°lkokulu bitirdikten sonra hafÄ±zlÄ±ÄŸa baÅŸladÄ±m. 3 yÄ±l hafÄ±zlÄ±k yaptÄ±m. Derslerime Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bazÄ± ayetleri kaÄŸÄ±da yazmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±m. OnlarÄ± kufi yazÄ± gibi kÃ¶ÅŸeli yazmÄ±ÅŸÄ±m. Yazma merakÄ± oradan baÅŸlamÄ±ÅŸ demek ki. Sonra Ã¼niversiteyi kazanÄ±p Ä°stanbul'a yerleÅŸince bir arkadaÅŸÄ±n evine gittim. BaktÄ±m elinde kamÄ±ÅŸ kalemler var, yazÄ± yazÄ±yor. 'Ne yapÄ±yorsun' dedim. 'Hat Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum.' dedi. 'O nedir?' diye sorduÄŸumda anlattÄ± ve Hamid AytaÃ§ hocadan bahsetti. Ã–ncesinde adÄ±nÄ± hiÃ§ duymamÄ±ÅŸtÄ±m. Daha sonra birlikte dersine gittik ve 50 kÃ¼sur sene Ã¶nce bu sanata bÃ¶ylece baÅŸlamÄ±ÅŸ oldum. O gÃ¼n bugÃ¼ndÃ¼r kalem elimde. 10 yÄ±l eczacÄ±lÄ±k da yaptÄ±m ama kalemi hiÃ§ elimden bÄ±rakmadÄ±m."

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"Soba isinden mÃ¼rekkep yaptÄ±m"

Ã–ksÃ¼z, Ä°stanbul Ãœniversitesi EczacÄ±lÄ±k FakÃ¼ltesinde Ã¶ÄŸrenciyken baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sanat eÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda, eczacÄ±lÄ±k derslerinin, malzeme hazÄ±rlamada Ã§ok yardÄ±mÄ±nÄ±n dokunduÄŸunu ifade etti.

Hat eÄŸitimi almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda hazÄ±r malzemenin Ã§ok yaygÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–ksÃ¼z, "Soba isinden mÃ¼rekkep yaptÄ±m. EczacÄ±lÄ±kta aldÄ±ÄŸÄ±m kimya bilgimi mÃ¼rekkep yapmada, kaÄŸÄ±tlarÄ± aharlamada kullandÄ±m. Ä°mkanlar, hattatlar Ã§oÄŸaldÄ±kÃ§a zaman iÃ§erisinde geliÅŸti. Åžimdi kalem, kalemtÄ±raÅŸ ve kaÄŸÄ±t imal eden var, hepsini hazÄ±r buluyoruz. Sanata baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m yÄ±llarda bunlarÄ±n hiÃ§biri yoktu, hepsini kendim yapardÄ±m." dedi.

"Bir kaÄŸÄ±dÄ±n terbiye edilmesi bazen bir yÄ±lÄ± bulurdu"

Hat sanatÄ±nda yazÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra malzemenin hazÄ±rlanmasÄ±nÄ±n uzun zaman aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sabÄ±r gerektirdiÄŸini anlatan Ã–ksÃ¼z, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Uygun kaÄŸÄ±t Ã¼retimi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hattÄ± yazacaÄŸÄ±mÄ±z kaÄŸÄ±dÄ± terbiye ederdik. Olabilecek kaÄŸÄ±tlar alÄ±nÄ±r, yumurta akÄ± ve ÅŸapla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak vernik benzeri bir mahlut elde edilir, kaÄŸÄ±da sÃ¼rÃ¼lÃ¼r, daha sonra da parlak camlarla ve taÅŸlarla parlatÄ±lÄ±rdÄ±. SonrasÄ±nda Ã¼zerine sabun sÃ¼rÃ¼lÃ¼r ve o sabun baÅŸka kaÄŸÄ±da sÃ¼rÃ¼lerek kaÄŸÄ±t temizlenirdi. Yani Ã§ok uzun muamelelerden geÃ§er ve bir kaÄŸÄ±dÄ±n terbiye edilmesi bazen bir yÄ±lÄ± bulurdu."

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