Haserek Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Haserek Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Konu kayak sporu olduğunda kayak merkezleri büyük bir önem taşımaktadır. Dört mevsimin en güzel yaşanmakta olduğu ülkelerden birisi olan Türkiye'de birbirinden kaliteli ve güzel hizmet sunan kayak merkezleri faaliyet göstermektedir. Haserek Kayak Merkezi gerek pist kalitesi gerekse muhteşem doğasıyla öne çıkan kayak merkezi seçenekleri arasında yer almaktadır.



Haserek Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Haserek Kayak Merkezi 2015 yılının sonlarında hizmete açılmış olup 178.000 metrekare alan üzerinde misafirlerine kapılarını açmaktadır. Kayak Merkezi bünyesinde üç pist bulunmakta olup bu pistler; teleski pisti (1000 metre), telesiyej pisti (1200 metre), baby lift pisti (200 metre) olarak karşımıza çıkmaktadır.



Ülkemizin gözde kayak merkezlerinden biri olan Haserek Kayak Merkezi, konum olarak Bingöl iline 28 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Gerek olanakları gerekse sahip olduğu kayak tesisleri bakımından bölgede faaliyet gösteren en iyi kayak merkezlerinden biri olma özelliği taşımaktadır.



1700 metre uzunluğa sahip kayak pistlerine sahip durumda olan Haserek Kayak Merkezi'nin çevresinde 70 yatak kapasitesine sahip durumda olan oteller yer almaktadır. Bu otellere ek olarak ziyaretçilerin keyifli zamanlar geçirebilecekleri nitelikte kafeterya, kayak ve kızak kiralama olanağı sunan dükkanlar bulunmaktadır.



Ayrıca Haserek Kayak Merkezi'ndeki pistin üst bölgesine ulaşımın sağlanması için Telesiyej ve teleski kullanımı mümkün olmaktadır. Kayak merkezinde yeni kayak öğrenen ziyaretçiler için 1 adet baby litf bulunmaktadır. Sahip olduğu tüm olanakları bakımından Türkiye'nin özellikle de kış tatilleri için en fazla tercih edilen kayak merkezlerinden biri olma özelliğine sahiptir.



Haserek Kayak Merkezi Nerede?



Haserek Kayak Merkezi, kış turizminin en güzel şekilde ve dinamik olarak yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nin en prestijli kayak merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Kış tatillerini Haserek Kayak Merkezinde geçirmeyi planlayanlar en çok kayak merkezinin nerede olduğu konusunu merak ediyor ve bu yönde araştırma yapıyor. Haserek Kayak Merkezi, Bingöl ilinin merkez ilçesine yaklaşık olarak 34 kilometre mesafede bulunuyor. Bu kayak merkezi aynı zamanda Dikmen Köyü sınırları içerisinde yer almakta olup 2 bin 238 rakımlı Haserek Dağı eteklerinde konumlanmış durumdadır.



Haserek Kayak Merkezi Nasıl Gidilir?



Haserek Kayak Merkezi konum olarak, Bingöl Havalimanı'na yaklaşık olarak 40 kilometre mesafede yer almaktadır. Elazığ Havalimanı'na olan uzaklığı ise 110 kilometre civarındadır. Havayolu vasıtasıyla kayak merkezine ulaşım sağlamak isteyenler için sunulmakta olan servis hizmetleri yahut taksi kiralama seçeneklerinin varlığı söz konusudur.



Haserek Kayak Merkezi'ne özel aracı ile ulaşım sağlamak isteyenlerin Elazığ-Bingöl yol güzergahını takip etmeleri ve yol üzerinde bulunmakta olan tabelaları takip etmeleri gerekmektedir. Bu sayede Haserek Kayak Merkezi'ne ulaşımın son derece rahat bir şekilde sağlanabilmesi mümkün olmaktadır.



Haserek Kayak Merkezi Ücreti



Haserek Kayak Merkezi'nde tatilciler için her türlü ekipman kiralama olanağının varlığı söz konusu olmaktadır. Bu kapsamda belirlenmiş olan güncel durumdaki kiralama fiyatları ise şu şekildedir:



- 1 saatlik kızak kiralama fiyatı: 25 TL.

- Kayak takımı kiralama fiyatı: 50 TL.

- Telesiyej tek biniş ücreti: 5 TL.

- Gün boyu kullanım ücreti: 20 TL.



Haserek Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları Ne Kadar?



Haserek Kayak Merkezi'ne ziyarete gelen konukların konaklama olanağı bulabileceği pek çok otel seçeneğinin varlığı söz konusudur. Bu otellerde gecelik kişi başı konaklama fiyatı kahvaltı da dahil olmak üzere 60 TL ile 160 TL arasında değişiklik göstermektedir.