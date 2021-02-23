Haseki Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Haseki Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Haseki medresesi, Haseki Hürrem Sultan tarafından yaptırılmış bir külliye olarak bilinir. 1538 yılında açılan Haseki Medresesi, Hürrem Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış bir külliyedir. İçerisinde birçok yapıyı barındırmakta olan medresenin bir bölümünde de Topkapı Sarayı müzesi yer almaktadır.



Haseki Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Haseki Medresesi, öncesinde 1538 yılında yaptırılmış olsa bile 1551 yılında Hürrem Sultan tarafından tekrar Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 1. Ahmet döneminde ise medreseye bir bölüm daha eklenmiştir. Haseki medresesi içinde; cami, medrese, darüşşifa, çeşme, imaret ve sıbyan mektebi gibi yapılardan oluşmaktadır. Osmanlı döneminin mimari motiflerini üzerinde barındıran, Haseki medresesi hala ziyaret edilen bir külliye olarak bilinmemektedir. Kalıcı olarak kapatıldığı yönünde bilgiler vardır. Mimar Sinan'ın baş mimar olarak yaptığı ilk eseri olarak bilinmektedir. İlk olarak bir cami olarak yapıldıktan sonra ilerleyen yıllarda bir medrese haline gelmiştir.



Haseki Medresesi Nerede?



Haseki Medresesi oldukça eski bir yapı olarak bilinmektedir. Osmanlı Dönemi zamanında inşa edilmiş olan medrese, İstanbul'da yer almaktadır. Aynı zamanda Haseki Medresesi Cerrahpaşa da yer aldığı bilinen bir külliyedir. Tam olarak ise Haseki Medresesi İstanbul ilinin Fatih ilçesinde yer almaktadır. 16.yüzyıldan günümüze kadar gelmiş olan Haseki Medresesi ünlü mimari motifleri ile çok özel bir yapı olarak bilinmektedir. Medresenin yapıldığı yer, Kanuni Sultan Süleyman tarafından ayrıcalıklı olarak belirlenmiştir.



Haseki Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Haseki Medresesi'ne gitmek ve görmek isteyen kişiler öncesinde nasıl gidecekleri hakkında bilgi edinmek ister. Haseki Medresesi'ne gitmek isteyen kişilerin öncelikli olarak İstanbul şehrinde bulunmaları gerekmektedir. İstanbul ilinde Fatih ilçesinde bulunan medrese, Haseki semtinde yer almakta olan oldukça özel bir yapıdır. Ancak medresenin kalıcı olarak kapatıldığı bilinmektedir.



Ziyaret etmek isteyen kişilerin gitmeden önce bilgi almaları tavsiye edilmektedir. Haseki medresesine gitmek isteyen kişilerin öncelikli olarak İstanbul' da bulunan Haseki semtine gitmeleri gerekmektedir. Gitmek isteyen kişiler, kendi araçları ile gidebileceği gibi şehir de bulunan toplu taşıma araçlarını kullanarak da oldukça kolay bir şekilde Haseki Medresesi'ne ulaşım sağlayabilir.



Haseki Medresesi Özellikleri

- Haseki medresesi, Mimar Sinan'ın baş mimar olarak yaptığı ilk eser olarak bilinmektedir.

- Kanuni Sultan Süleyman'ın en gözde hasekileri arasında yer alan Hürrem Sultan için yaptırılmış olan bir medrese olma özelliği taşımaktadır.

- Evliya Çelebi tarafından söylendiğine göre Haseki medresesinin yapıldığı yerin seçimi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından bir incelik olarak düşünülmüştür.

- Osmanlı Dönemi zamanında yapılmış olan bir medrese olduğu için de birçok Osmanlı motifini üzerinde taşımaktadır.

- Bünyesinde birçok yapıyı aynı anda bulunduran Haseki medresesi, sonralarda eklenen bir kaç yapı ile daha da zenginleştirilmiştir.

Haseki Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Haseki Medresesi, Osmanlı döneminde yaptırılmış olan ve son derece büyüleyici mimarisi ile insanları kendisine hayran bırakan bir yapıya sahiptir. Haseki medresesi, Osmanlı Devleti'ne ait bir yapı olarak bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Haseki Hürrem Sultan adına yaptırılmış bir yapı olma özelliğine sahiptir. Haseki medresesi, mimarisi ile dikkat çeken son derece önemli yapılar arasında yer almaktadır.