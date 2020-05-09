Harput Kalesi Nerede? Harput Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Elâzığ’da bulunan Harput Kalesi milattan öncesine dayanan tarihi ile birçok kültürü günümüze kadar ulaştırmış en önemli yapılardan biridir. Kalıntı olarak günümüzde hala gidilip görülmesi gereken çok önemli kısımları bulunmaktadır. Farklı kültür ve tarihleri zengin şekilde gösteren bu kale, mutlaka gezilip görülecek en önemli alanlar arasında yer alıyor.

Harput Kalesi Nerede?

Harput Kalesi Elazığ merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Saat başı kalkan otobüslerle rahatça ulaşım sağlanabiliyor. Sadece otobüslerle değil bireysel araçlarla da her yerden kolay ve ulaşım imkanı verdiğini söylemek mümkün. Dağlık bir alanda yer alan Harput Kalesi, pek çok uygarlığı ziyaret etme ve gezme imkanı tanımaktadır.

Harput Kalesi Tarihi

Harput Kalesi'nin kuruluş tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanıyor. Urartu krallığı döneminde yapılmış olan kale, pek çok farklı savaşa şahitlik etmiş önemli kültürel mirasları arasında bulunmaktadır. Özellikle Roma, Bizans ve Abbasi döneminde pek çok savaşa şahitlik etmiş bir yapıdır. Yüksek bir tepeye inşa edilmiş olan bu özel kale, Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. Farklı uygarlıkların izlerini taşıyan en önemli yapılar arasında bulunuyor.

Harput Kalesi Özellikleri

Harput Kalesi pek çok özelliği ve bilinmesi gereken taraflarıyla önemli bir tarihi kültürdür. Özellikle değişik efsaneler ile günümüze kadar gelmiş ve merak edilen kaleler arasında yer almaktadır. Bir efsaneye göre bölgede su olmadığı için harç adına süt kullanılmış. O yüzden diğer bir isim olarak süt kalesi de geçtiği biliniyor.

İç ve dış olarak iki farklı bölüm halinde yer alan kalenin günümüze kadar sağlam ulaşabilmesi, belirli dönemlerde restorasyon yaşamasıdır. Her ne kadar kalenin dış surları yıkılmış olsa bile, yerli ve yabancı turistlerin kalıntı olarak tarihi açıdan görmek istedikleri önemli kısımları arasında bulunuyor.

Harput Kalesi Hakkında Bilgi

Harput kalesi döneme bakıldığında oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Bu sebepten dolayı tarih boyunca kuşatılması zor olan yerler arasında bulunmaktadır. Darphane ve ambar ile su sarnıcı gibi üstelik görülmesi gereken pek çok değişik yeri bulunuyor. Kalenin alt bölümünde ise bir zindan yer almaktadır. Konaklamak için de çok büyük bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün.