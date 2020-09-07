Harbiye Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Harbiye Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Harbiye Şelalesi, Hatay'da yer alan doğal güzelliklerden birisidir. Şelalenin kendine göre bir efsanesi bulunmaktadır. Harbiye şelalesinin oluşumuna dair bilgi bulunmamaktadır. Ancak Harbiye Şelalesi hakkında bilinen bilgileri sunmak, okurlara faydalı olacaktır.

Harbiye Şelalesi Nedir?

Roma zamanlarından beri bilinen Harbiye veya Daphne Seleukos; Pallas, Kastalia ve Saramannda adları ile de tanımlanmaktadır. Mitoloji tarihinde Nehir Tanrısının kızının peşinden koşan aşk, şiir ve müzik tanrısından Apollo'dan kurtulmak isteyen Daphne'nin hikayesi oldukça meşhurdur. Tanrıya yalvaran Daphne'nin yakarışlarını duyan toprak ana, Daphne'nin bedenini ağaca, kollarını dallara ve saçlarını da yapraklara dönüştürür. Şelalenin oluşumunun ise Dapne'nin gözyaşlarından oluştuğuna inanılmaktadır. Ağaçlık ortamların arasında restoran, yöresel ürünlerin satışa sunulduğu tezgahlar, küçük çay bahçeleri bulunmaktadır. Şelale Asi nehrine dökülmektedir.

Harbiye Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Harbiye Şelalesi, Hatay ilinin Defne ilçesine bağlı olan Harbiye Mahallesine yer alır. Şehir merkezine yaklaşık olarak 8 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.

Harbiye Şelalesine Nasıl Gidilir?

Şelaleye ulaşabilmek adına Uzun Çarşının üst taraftaki çıkışta, Harbiye minibüslerine binip ulaşmak mümkündür. Bununla beraber kişi kendi aracı ile şelaleye ulaşım sağlayabilir. Harbiye Şelalesi, şehir merkezine yakın olduğu için ulaşım sağlanması oldukça kolaydır.

Harbiye Şelalesi Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Harbiye Şelalesinin oluşumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak şelalenin efsanesi bulunmaktadır.

Harbiye Şelalesi Özellikleri

- Hatay şehrinin çağlayanlar kısmı olarak bilinen Harbiye, şehir merkezine 7- 8 kilometre uzaklıktadır.

- Vadinin güney kısmından çıkan kaynaklar, şelaleyi oluşturur ve daha sonra Asi Nehrine dökülür.

Harbiye Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Harbiye Şelalesi tarihi eser ya da milli park değildir.

Harbiye Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Harbiye Şelalesine giriş ücretsizdir. Harbiye Şelalesine gitmek isteyenler, ücretsiz bir şekilde bu doğal güzelliği görebilirler.

Harbiye Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Harbiye Şelalesine ziyaret saati sınırı bulunmamaktadır. Kişi, Harbiye Şelalesine istediği saate gidebilir. Harbiye Şelalesini gezmek için en kalabalık ve en yoğun olduğu saatlerin öğle saatleri olduğu belirtilebilir.

Harbiye Şelalesi Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Apollon Zeus'un oğludur. Işık Tanrısı olarak bilinen Apollon ırmağın kenarında güzel bir kızla karşılaşır. Bu güzelliğin ismi ise Defne'dir. Defne, Apollon'un çok hoşuna gider ve onunla konuşmak ister. Ancak Defne, Apollon'a karşı aynı hisleri barındırmaz. Bu yüzden Defne kaçmaya başlar. Defne kaçtıkça, Apollon kovalar. Apollon tarafından kovalanan Defne kaçmaktan vazgeçmez. Bununla beraber Tanrılarla beraber olan kadınların başına gelen belaları düşünen Defne korkmaya ve kaçmaya devam eder. Apollon, Defneyi kovalamayı sürdürür. Bununla birlikte Defne ve Apollon arasındaki mesafe kısalmaya başlar. Defne'ye çok yakın olan Apollon, ulaşmayı başarmış sayılır. Kurtulamadığını anlayan Defne, ayaklarıyla toprağı kazır ve ağzından şu cümleler dökülür: “Ey toprak ana, beni ört, beni sakla, beni koru.” Daha sonra Defne vücudunun ağırlaştığını hisseder. Odunlaşmaya başlayan Defne'nin vücudunu gri kabuklar kaplar, saçları yapraklara dönüşür. Kolları ise dal haline gelir. Ayakları kök salan Defne, ağaç olur.

Apollon bu manzaraya çok şaşırır. Defne'nin ağaç olmasını üzüntüyle ve hayret ile seyreden Apollon çok mutsuz olur. Daha sonra Apollon, Defne'nin odunlaşan vücuduna sarılarak bazı kelimeler kullanır. Harbiye Şelalesinin, Defne'nin gözyaşından oluştuğunu belirtmek de mümkündür. Defne'nin gözyaşlarının, Harbiye Şelalesini oluşturduğuna inanılır.