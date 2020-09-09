Harbiye Askeri Müzesi Nerede? Harbiye Askeri Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Harbiye Askeri Müzesi özellikle silahlara ilgi duyan yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça ilgi görmektedir. Her sene müzeyi binlerce insan ziyaret etmektedir.

Harbiye Askeri Müzesi Nerede?

Harbiye Askeri Müzesi İstanbul ili sınırlarında içerisinde bulunan, Şişli ilçesinin Mecidiyeköy mahallesinde yer alır. Müze Valikonağı Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Müzeye gitmek amacı ile tramvay kullanılabilir. Fındıklı Tramvay hattından binerek müzeye gidilmektedir. Bunun dışında müzeye gitmek için funiküler de kullanılabilmektedir. Müzeye en yakın olan funiküler durağı ise Taksim funiküler durağıdır.

Müzeye gitmek için başka bir yöntemde metro ile gitmektir. Müzeye en yakın olan durak Şişli Metro durağıdır.

Harbiye Askeri Müzesi Tarihçesi

Harbiye Askeri Müze binası 1862 yılında 2. Abdülhamit tarafından inşa edilmiş olan Harp Okulu içerisinde bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti İstanbul'u fethettikten sonra Aya İrini Kilisesi bir silah deposu olarak kullanılmaya başlamıştır. Harp eşyaları ile birlikte değerli silahlar burada saklanmaya başlamıştır. 3. Ahmet döneminde gerçekleştirilen reform hareketleri ile birlikte ismi Dar-ül Esliha yani silahların evi olarak değiştirildi. Silahların evi yalnızca değerli silahların depolandığı bir yer olmaktan çıktı ve silahlar burada sergilenmeye de başladı.

Dar-ül Esliha 1846 yılında tam anlamıyla müze halini almıştır. Ahmet Fethi Paşa tophane müşhiri olduğu dönemde burayı tam bir sergi alanına çevirmiştir ve koleksiyonlar Müze-i Humayun ismi ile anılmaya başlamıştır.

Müze, 1940 senesine kadar Aya İrini de faaliyet göstermiştir. 2. dünya Savaşı zamanı eserlerin herhangi bir zarar görmemesi için bu eserlerin Anadolu'ya taşınmasına karar verilmiştir. 1949 yılına kadar Maçka Silahhanesinde depolanan silahlar 1949 yılında tekrar İstanbul'a getirilmiştir.

1959 yılında artık Harbiye Mektebi Jimnastikhanesi bu silahlara yeterli gelmemeye başladı. 1964 yılında ise Mekteb-i Harbiye binasının silahlar için müzesi yapılmasına karar verildi. Bu bina ülkemizin oldukça ünlü mimarları arasında bulunan Prof. Dr. Nezih Eldem tarafından restore edilmiştir. Restorasyon işleminden sonra 10 Şubat 1993 tarihinde müze tekrar ziyarete açılmıştır.

Harbiye Askeri Müzesi Eserleri

Müzede gezilebilecek çok fazla bölüm bulunmaktadır. Müzeye 2000 yılından itibaren yeni bölümler de eklenmiştir. Müzedeki sergi salonunda Harbiye askeri okulu öğrencilerinin yapmış olduğu ve profesyonel ressamların tabloları ile yarışabilecek güzellikte tablolar bulunmaktadır. Harp okulundaki spor etkinliklerinden kazanılmış olan madalyalar ile kupalar da bu müze de sergilenmektedir.

Atatürk'ün pek çok eşyası, askerlerin kıyafetleri kürsüler, silahlar, masalar da müze içerisinde sergilenmektedir.

Harbiye Askeri Müzesi Giriş Ücreti

Harbiye Askeri Müzesi girişinde yetişkinlerden 6 TL ücret alınmaktadır. Öğrenciler içinse müzeye giriş ücretsizdir.

Harbiye Askeri Müzesi Ziyaret Saatleri

Müze Pazartesi ve Salı günleri ziyarete kapalıdır. Bunun dışında haftanın diğer günleri müze saat 09:00 ile 17:00 arasında ziyaret edilebilmektedir. Ayrıca müze dini bayramlar ile yılın ilk günü de tatildir.

Harbiye Askeri Müzesi Hakkında Bilgi

Harbiye Askeri Müzesi çok eski bir tarihe sahiptir. Temelleri 15. yy dolaylarına kadar dayanmaktadır. Bünyesinde çok fazla eser bulunduğu için bazı eserler Çinili Köşke götürülmüştür. Daha sonra bu eserler ile İstanbul Arkeoloji müzesi açılmıştır.

Harbiye Askeri Müzesinin ilk eserleri öncelikle Aya İrini'de ziyarete açılmıştır. İkinci Dünya savaşının başladığı dönemlerde müze faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Savaş riski sona erdiği zaman tekrar faaliyete geçen müze 1966 yılında restore edilmiştir.