Hannover Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Hannover Türk Başkonsolosluğu Türkiye'nin yurt dışında ki konsolosluklarından biridir. Hannover Türk Başkonsolosluğu yıllardan beridir hizmet eden Türk Başkonsolosluğudur.

Hannover Türk Başkonsolosluğu Nerededir?

Hannover Türk Başkonsolosluğu Almanya'nın Hannover şehrinde bulunur. Avrupa kıtasında ki Türk Başkonsolosluklardan biri olan Hannover Türk Başkonsolosluğu Almanya'da ki konsolosluk temsilcilerimizden birisidir.

Hannover Türk Başkonsolosluğu Adresi

An der Christuskirche 3, 30167 Hannover / ALMANYA

Hannover Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

Telefon Numarası: +49-511 76865-0

Hannover Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri

Hannover Türk Başkonsolosluğu Pazartesi ve Cuma günleri hizmet vermektedir.

Pazartesi: 8:30 - 12:00

Cuma: 8:30 - 12:00