Haliç Köprüsü Nerede? Haliç Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Haliç köprüsü ülkemizde en çok kullanılan köprülerden bir tanesidir. Haliç köprüsü iki ilçeyi birbirine bağlayan bir köprüdür. Özellikle trafik akışı bu köprüde gün boyu devam etmektedir. Yapımı yaklaşık olarak 3 yıl sürmüştür.

Haliç Köprüsü Hakkında Bilgi

Haliç köprüsü yapımına 1971 yılında başlanmış ve 1974 yılında tamamlanmış olan bir köprüdür. Haliç köprüsü Ayvansaray ve Halıcıoğlu semtlerini de birbirine bağlayan bir köprüdür. İstanbul'a yapılacak olan ilk köprü olan Boğaziçi köprüsü yıllarında yapımına başlanmış olan bir köprüdür. Haliç köprüsü bu köprünün yapım yılı ile birlikte anlaşılmış bir köprüdür. Öyle ki İstanbul'a yapılan bu ilk köprü ile birlikte bu köprünün de yapımına imza atılmıştır. Böylece köprünün yapımına 1971 yılında başlanmış ve 1974 yılında sona gelinmiş olup köprünün resmi açılış senesi de 1974 yılıdır.

Haliç köprüsü yapımında Hem Türk şirketleri hem Alman şirketleri hem de Japon şirketleri birlikte çalışmış ve köprüyü inşa etmişlerdir. İstanbul'un çevreyoluna bağlanmış olan bu köprü büyük ulaşım kolaylığı da yaşatmaktadır. 34 ayda yapımım tamamlanan bu köprü eylül ayında da hizmete girmiştir. Hali köprüsü için İstanbul'un en kritik köprüsü denilmektedir. Köprü yapıldıktan sonra en çok kullanılan köprü olduğundan dolayı defalarca kez bakım çalışması ve restorasyon yapılmıştır. Anlaşılan şirketler ile birlikte Haliç köprüsünün yenilenmesi yapılmaktadır.

Haliç Köprüsü Nerede?

Haliç köprüsü İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan Halıcıoğlu semtinde bulunan bir köprüdür. Ulaşımı en kolay olan köprülerden biridir. Aynı zamanda köprünün bir bölümü de Ayvanssaray semtine uzanmaktadır.

Haliç Köprüsüne Nasıl Gidilir?

Haliç köprüsüne ulaşım son derecede kolaydır. Çünkü köprü tam olarak merkezi bir noktada bulunmaktadır. Öncelikle Haliç köprüsüne ulaşmak için birçok toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Eğer Anadolu yakasından bu köprüye gelmek istiyorsanız Anadolu yakasında yer alan Marmaray hattını kullanarak tek vesait ile birlikte bu köprüye gelebilirsiniz. Marmaray hattında Haliç durağı bulunmakta olup bu durakta indiğiniz takdirde Haliç köprüsüne varabilirsiniz. Aynı zamanda Haliç köprüsüne Marmaray hattı Avrupa yakasına da uzandığından dolayı Avrupa yakasından da yine bu köprüye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Avrupa yakasından bineceğiniz Marmaray hattını Gebze yönü istikametinde direkt olarak tek vesait ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Haliç Köprüsü Tarihi

İstanbul'a yapılmış olan Boğaziçi köprüsünün inşasına başlandığı anda da Haliç köprüsünün inşasına başlanmıştır. 1971 yılında yapılan anlaşmalar ile birlikte 3 ülkenin ortak şirketleri bir araya gelerek Haliç köprüsüne inşa etmişlerdir. Haliç köprüsünün inşası tam 34 ay sürmüş olup yapımında Türk, Alman ve Japon şirketleri birlikte çalışmışlardır. Yapıldığı tarihten bu yana İstanbul'un en çok kullanılan köprülerinden olmuştur. Avrupa yakasının önemli bir trafik ağını yönetmektedir.

Haliç Köprüsü Hikayesi

Haliç semtine yapılan ilk köprü Osmanlı padişahlarından olan 2. Mahmut tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. İstanbul'un fethi ile de birlikte buraya Fatih Sultan Mehmet tarafından geçici bir köprü yapıldı. Bunu gören Bizanslılar ise aşırı bir şaşkınlık geçirmişti.

Haliç Köprüsü Özellikleri

- Köprünün uzunluğu 995 metredir.

- Yüksekliği 22 metredir.

- Haliç'e yapılan üçüncü köprüdür.