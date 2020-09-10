Hacı Bektaşi Veli Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Hacı Bektaşi Veli Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Kapadokya Hristiyan keşişlerin ve filozofların yüzyıllar boyunca öğrettikleri ile ilim yaydığı bir ilçedir. Nevşehir ilçesi olan Kapadokya İslam Tarihinin en büyük düşünürü olan Hacı Bektaşi Veliye yurt olmuştur.

Hacı Bektaşi Veli Türbesi Nerededir?

Hacı Bektaşi Veli Kapadokya'dan Anadolu dışındaki tüm topraklara öğretilerini yaymış bir düşünürdür. Anadolu dışında Balkanlardan Orta doğuya kadar yayılmış olan öğretileri 1948 yılında yayımlanmış olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesiyle örtüştüğü görülmüştür.

Hacı Bektaşi Veli Bektaşi tarikatının kurucusudur. Ülkemizde İç Anadolu'da Nevşehir ilinde Hacı Bektaşi Veli Türbesi bulunmaktadır. Hacı Bektaşi Veli Türbesi sadece tarihsel bir yapı olarak değil, aynı zamanda günümüzde Bektaşiliğin dünyaya yayılmaya başladığı merkez olması açısından da oldukça önem taşımaktadır. Hacı Bektaşi Veli Türbesi mimarisi dünyada benimsenmiş olan bu inancın sembolleri ile şekillenmiştir. Ayrıca UNESCO Dünya Mirasları Listesine de aday olarak gösterilmiştir.

Hacı Bektaşi Veli Türbesi Hangi İldedir?

Ülkemizde bulunan tüm illerde pek çok tarihi yer bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Hacı Bektaşi Veli Türbesidir. Hacı Bektaşi Veli Türbesinin pek çok açıdan hem ülkemizde hem de dünyada önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle Bektaşiliğin dünyaya yayılmaya başladığı merkez olmasından dolayı büyük önem taşımaktadır.

Hacı Bektaşi Veli Türbesi ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde bulunan Nevşehir ilinde bulunmaktadır. Nevşehir iline bağlı olan Kapadokya ilçe sınırları içerisinde yer alan Hacı Bektaşi Veli Türbesi yıl içerisinde pek çok ziyaretçi de kabul etmektedir.

Hacı Bektaşi Veli Osmanlı Devletinin kuruluşunda Türklerin Anadolu'ya yayılması açısından büyük etkisi bulunmuştur. Hacı Bektaşi Veli bölgeye 13. Yüzyılda Horasan'dan gelmiştir. 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı ile birlikte bu bölgede etkili olan Selçuklular Hristiyanların ve Ermenilerin inancına karşı çıkılmamış ve kiliselerin yapımında yaptıkları yardımlar ile iyi bir yönetim sergilenmiştir.

Müslümanlığı yaymak için farklı bir yöntem uygulanmıştır. Bunun için Hristiyanların oldukları bölgelere Müslümanlar yerleştirilmiştir. Bu Müslüman alimlerinden birisi de Mevlana'dır. Kapadokya'nın güneybatısında Mevlana'nın öğretileri merkezleri olmuştur. Hacı Bektaşi Veli'nin öğretileri ise Kapadokya'nın kuzeybatısında merkez oluşturmuştur. Böylece Kapadokya dünyaya hoşgörü felsefesini yayan bir yer olmuştur.

Hacı Bektaşi Veli Türbesi Ziyaret Günleri

Hacı Bektaşi Veli Türbesi Pir Evi ve diğer pirlerin hikayeleri ile de bezenmiş farklı yapıları ile üç bölüme ayrılmıştır. Bu üç bölüm Hacı Bektaşi Veli Türbesinden oluşmaktadır. 1964 yılında dergahın ve türbenin içerisinde bulunan külliye müzeye dönüştürülmüştür. Burada sadece mimari ve sanatı değil aynı zamanda Bektaşilerin yaşamlarında kullandığı hat örnekleri, eşyaları ve el yazmaları da bulunmaktadır.

Hacı Bektaşi Veli Türbesi mimarisi külliye tarzı üslubu ile yapılmıştır. Burada Türklerin eski saraylarında bulunan 3 avlulu bir düzende bulunmaktadır. 1. avlu Nadar Avlusu, 2. Avlu Dergah Avlusu ve 3. Avlu ise Hazret Avlusu etrafında konumlandırılmıştır. Bulunan bu yapıların her biri Piri Evi ihtiyaçlarına göre ocak gibi teşkilatlandırılmıştır. At evi, Ekmek Evi ve Mihman Evi gibi birimlere ayrılmaktadır.

Hacı Bektaşi Veli Türbesi ziyaret günleri 15 Nisan ve 2 Ekim tarihleri arasında ve 3 Ekim ile 14 Nisan tarihleri arasındadır. Bu tarihlerde ziyaret saatleri farklıdır.

Hacı Bektaşi Veli Türbesi Ziyaret Saatleri

Hacı Bektaşi Veli Türbesi ziyaret saatleri 15 Nisan ve 2 Ekim tarihleri arasında 08:00 ile 19:00 saatleri arasındadır. 3 Ekim ile 14 Nisan ayları arasında ise 08:00 ile 17:00 saatleri arasında olmaktadır.