Hababam Sınıfı Müzesi Nerede? Hababam Sınıfı Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ertem Eğilmez aracılığı ile Rıfat Ilgaz’ın en beğenilen romanına özel olarak çekilen Hababam Sınıfı filmi için hatıra olması ve gelecek nesillere aktarılabilmek üzere müzeye dönüştürülmüştür.

Hababam Sınıfı Müzesi Nerede?

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Hababam Sınıfı Müzesi, Barbaros Mahallesinde yer alıyor.

Hababam Sınıfı Müzesi Tarihçesi

Adile Sultan Kasrı içinde yer alan Hababam Sınıfı Müzesi, 1856 yılında Adile Sultan’ın yazlık olarak kullanması amacı ile satın alınmıştır. Satın alma işleminden yaklaşık 5 yıl sonra onarma işlemi için Sultan Abdülaziz tarafından emir verilmiştir. Oldukça yenilikçi ve yardımsever olduğu bilinen Adile Sultan’ın, burayı 1899 yılında Milli Eğitim’e bağışladığı ve buranın kız okulu olması istediği bilinmektedir.

Uzun yıllar kız okulu olarak kullanılan bu saray, daha sona talihsiz şekilde yangından dolayı gösterişini kaybetmiştir. 1986 yılında yangına uğramasının ardından rahmetli olan ve büyük işadamı olarak bilinen Sakıp Sabancı tarafından restore edilmiştir. Günümüzde bir bölümü öğretmenevi olarak kullanılan müzenin, bir bölümü de Hababam Sınıfı için ayrılmış ve müze olarak ziyaretçilere açılmıştır. Müzenin diğer bir bölümü ise özel davet, düğün ya da farklı organizasyonlar için kiralanmak için ayrılmış olduğu bilinmektedir.

Hababam Sınıfı Müzesi Eserleri

Unutulmaz replikleri ve efsane oyuncu kadrosu ile birlikte hafızalardan silinmeyen Hababam Sınıfı için ayrılmış olan Hababam Sınıfı Müzesinin giriş kapısında Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeli ziyaretçileri karşılıyor. Hababam Sınıfı Müzesinin içerisinde girildiğinde ilk katta ziyaretçileri çift taraflı, Hababam sınıfının adeta sembolü olarak gösterilen merdivenler karşılamaktadır. Merdivenlerin orta ve alt kısmında masa ve sandalyeler mevcut. Giriş kısmındaki merdivenlere çıkış yasak ve merdivenlerin sağ tarafında 6 – A Edebiyat sınıfı yani Hababam Sınıfı odası yer almaktadır.

Müzede 1975 yılında Hababam Sınıfı, 1976 yılında Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1977 yılında Hababam Sınıfı Uyanıyor ve 1978 yılında Hababam Sınıfı Tatilde filmlerinin çekildiğini belirten tabela bulunuyor. İçeri girildiğinde ise efsaneleşen Güdük Necmi ve Mahmut Hocanın heykelleri dikkat çekiyor. Güdük Necmi’nin soba içerisine girip sınıfa kopya dağıtmak istemesi ve Mahmut Hocanın onu ansızın yakalaması görselleri ziyaretçilere aktarılmış. Öte yandan sınıf içinde o yıllarda kullanılan sıra ve masalar, masaların üzerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Şener Şen ve Halit Akçatepe gibi Hababam Sınıfı oyuncu fotoğrafları yer almaktadır. Balmumu heykeli bulunan dizi oyuncularından birisi de Hafize Ana’ya aittir. Ünlü oyuncu Adile Naşit tarafından canlandırılmış olan karakter için özel olarak yapılan balmumu heykeli dışında oyuncunun fotoğrafları da müze içinde yer alıyor.

Hababam Sınıfı Müzesi Giriş Ücreti

Hababam Sınıfı Müzesine giriş için ödemeniz gereken tutar 3 TL’dir. Bu ücret müzenin temizliği için alınıyor.

Hababam Sınıfı Müzesi Ziyaret Saatleri

Haftanın her günü ziyarete açık olan Hababam Sınıfı Müzesi, sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.

Hababam Sınıfı Müzesi Hakkında Bilgi

Hababam Sınıfı Müzesi, yalnızca bu seri için inşa edilen yapı olmamakla beraber, Adile Sultan Kasrı içine ayrılan özel bir bölümdür. Validebağ korusu içinde yer almaktadır. Müze içinde bulunan sınıfta aynı zamanda öğretmen masası ve Külyutmaz Hoca ile İnek Şaban’ın repliklerinde geçen ve adeta popüler olan iskelette yer almaktadır. Aynı zamanda çekim sırasında yapılan şakalar ile kırılmış olan sandalye de müzede mevcuttur.