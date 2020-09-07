Güzeldere Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Güzeldere Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

135 metre yüksekliği ile bilinen Güzeldere Şelalesi, Bıçkı deresi üstünden akıp toprağa dökülmektedir. Kademeli olarak yeşil ağaçların arasından dökülerek eşsiz bir görünüme kavuşan şelale, tam anlamıyla huzur veren bir güzelliğe sahiptir. Şelale; konum olarak, şehir merkezine yakın olmasından ötürü yerli ziyaretçiler tarafından çok sıklıkla gezilmektedir.

Güzeldere Şelalesi Nedir?

Güzeldere köyünün içinden geçen Bıçkı Deresi üstünde yer alan bu şelale yaklaşık 135 metre yükseklikten dökülerek, adeta görsel bir şölen sunmaktadır. Şelale; düzenlenmiş olan üç ayrı merdiven ve patikalar sayesinde gezilmektedir.

İlkbahar ve sonbahar aylarında rengarenk bir hal alan bu şelale, uzaktan tam anlamıyla bir tabloya benzemektedir. Şelale; piknik alanları, doğal bitki örtüsü, dinlenme yerleri, düzenlenen orman içi ve yürüyüş parklarını bünyesinde bulundurmaktadır.

Güzeldere Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Güzeldere Şelalesi; Gölyaka ilçesinin sınırları içinde yer almaktadır. Gölyaka'ya 11 kilometre, Düzce şehrine 18 kilometre uzaklıkta bulunan şelale Gölyaka- Güzeldere köyünde yer almaktadır.

Güzeldere Şelalesine Nasıl Gidilir?

Düzce şehrinin Gölyaka ilçesinde bulunan ve Güzeldere köyünde yer alan şelale; Düzce şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta olup Gölyaka ilçesine 11 kilometre uzaklıktadır. Şelaleye gidebilmek için karayolu kullanmaktan başka alternatif bulunmuyor. Özel araçlar ile şelaleye ulaşmak mümkün. İstanbul- Ankara karayolu üzerinden Düzce şehrine giriş yaparak, buradan da Gölyaka'ya ulaşıp şelaleye gidilebilir.

Güzeldere Şelalesi Nasıl Oluşmuştur? Oluşumu Hakkında Bilgi

Güzeldere köyünde bulunan ve Bıçkı Deresi üstünde yer alan şelale, doğal bir şekilde oluşmuştur. 135 metre yükseklikten aşağı dökülen suyun doğallığını, kayın ve gürgen ağaçları süslemiştir. Bununla beraber bu görüntü, tam bir doğal güzelliğe sahiptir. Elmacık Dağı'na doğru uzanan şelale, etrafındaki ormanlar ile dikkat çekmektedir. Şelalenin yer aldığı bölümde; sarıçam, gürgen, kayın, karayemiş, porsuk, köknar, kestane, karaçam, dişbudak, akçaağaç, ceviz, orman söğüdü, orman kavağı, orman gülü, papaz külahı ve ıhlamur ağaçları bulunmaktadır. Bunun dışında; alıç, taflan, böğürtlen, üvez, kardelen, kantaron otu, sıklamen, Arap sümbülü, düğün, menekşe, fiğ, eğrelti, burçak gibi bitkilere rastlamak mümkün.

Güzeldere Şelalesi Özellikleri

Güzeldere Şelalesi; konuklarını oldukça geniş ve yemyeşil bir alanla karşılıyor. Yemyeşil bitki örtüsü, orman içerisinde yer alan merdivenlerden de belli olmaktadır. Şelalenin sesini uzaklardan duymak mümkündür.

135 metre yüksekliğe sahip olan şelalenin teras tarafından şelalenin eşsiz görünümünü görmek mümkündür. Şelaleye çıkmak ve inmek çok zordur ancak bu eşsiz doğa harikası görülünce bu durum unutulacaktır. Şelaleye çıkarken, dinlenme alanlarının mevcut olduğunu belirtmek doğru olacaktır.

Güzeldere Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Güzeldere Şelalesi tabiat parkı olarak tanımlanmıştır. 2011 senesinde Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı şeklinde tescil edilmiş.

Güzeldere Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Güzeldere Şelalesi'ne arabasız gelen kişiler için 4 Lira olarak belirlenmiştir. Araba ile gelen bireyler için giriş ücreti 12 Liradır. Bununla beraber buraya gelen kişiler ücretler dahilinde kamp yapma, çadır kurma gibi olanaklara sahip olabilirler.

Güzeldere Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Güzeldere Şelalesinin ziyaret saati sınırı bulunmamaktadır. Ziyaret etmek isteyen kişiler, arzu ettiği saatte şelaleyi ziyaret edebilir.

Güzeldere Şelalesinin Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Güzeldere Şelalesinin hikayesi ya da efsanesi yoktur.