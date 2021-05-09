Güzel atlar diyarında çiçekler açtı

1) YÜRÜYEREK KEŞFEDİN

Kızılçukur Vadisi

Şener Kalemci

Yürüyüş rotaları rehberi





Kapadokya’nın en güzel vadilerinden. İçindeki demir nedeniyle gün boyunca pembe tonlarda görünen kayalar günbatımına doğru giderek kızıllaşıyor. Rotayı akşam saatlerinde bitirip bu görsel şölene tanıklık etmenizi öneririm. Rota kuş uçuşu 5 kilometre olsa da ana vadiye inen kollara da girip çıkarak yürüyünce 8 - 10 kilometreyi buluyor. Hatta uzatmak isterseniz çok yakındaki Zelve ve Paşabağı açık hava müzelerine uğrayabilirsiniz. Çavuşin Köyü mezarlığından başlayın, rotada Üç Haçlı Kilise, üzüm bağları, çiçeklenmiş kayısı ağaçları, Haçlı Kilise görülecek yerlerden. Devamında tepelere doğru çıkıp gittikçe kızıllaşan Kızılçukur’u seyredeceksiniz. Rotanın en müthiş manzarası için vadinin en tepesindeki seyir noktasına çıkmalısınız. Akşam güneşinin ışıkları vadiyi bir ucundan diğer ucuna kızıla boyarken seyrine doyamayacaksınız. Zorluk seviyesi orta.

2) AZ BİLİNEN BİR ZARAFET

Sobesos Antik Kenti

Melih Uslu, seyahat yazarı





Kapadokya’da görkemli bir antik şehir olduğunu biliyor muydunuz? Açıkçası Kapadokya’ya son gidişimde bu muhteşem coğrafyayı pek çok kez gezmiş olanların bile fark etmediği yerlere odaklandım ve Ürgüp’ün Şahinefendi Köyü yakınlarındaki Sobesos Antik Kenti’ni keşfettim. Gerçek bir Kapadokya âşığı olan Nevşehir Müzesi Müdürü, arkeolog, fotoğrafçı ve yazar dostum Murat E. Gülyaz’ın aktardığı bilgiler sayesinde Sobesos hakkında çok şey öğrendim. Geç Roma dönemine tarihlenen antik kentin idare merkezi ve hamam yapısı, günümüzde tamamen açığa çıkarılmış durumda. Sınırları henüz tam olarak tespit edilmemiş olan kentte, ince bir işçilikle yapılmış taban mozaikleri, çeşitli sivil mimari örnekleri ve hamam kompleksine ait bölümler görülmeye değer güzellikte.

3) HİTİTLERE UZANAN ÇANAK ÇÖMLEK İŞLERİ

Avanos

Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini





Avanos’un Selçuklular dönemindeki adı ‘Evenuz’. Kelime ‘çanak çömlek yapan kasaba’ demek. Avanos’a adını veren bu işin tarihiyse Hititlere kadar uzanıyor. İşlik adı verilen çanakhanelerin her biri, Kapadokya’nın ruhuna uygun olarak kayadan oyma mağaralarda faaliyet gösteriyor. Avanos’ta çoğunluğu geleneksel yöntemlerle çalışan 50 civarında çanakhane var. Avanos çevresindeki dağlardan ve Kızılırmak’ın eski yataklarından toplanan kil, çamur haline getirilerek bu atölyelerdeki ustalar tarafından işlenip yüksek ısıda pişiriliyor ve hepsi birbirinden özel el emeği sanat eserlerine dönüşüyor. Bölgenin en önemli kültürel değerlerinden biri olan çanak çömlek yapımını görmek için bu atölyeleri ziyaret edebilir; isterseniz tezgâhın başına geçip kendi eserinizi şekillendirebilirsiniz.

4) İKİ TEKER ÜZERİNDE

Ortahisar - Mustafapaşa rotası

Kenan Cavnar, Sakarya Basbas Bisiklet Grubu, İki Teker Bir Kariyer yazarı





Dağ bisikleti veya yol bisikletiyle çıkabileceğiniz tura Avanos’tan başlıyorsunuz. Parkurun en önemli yokuşu Göreme-Uçhisar arasında. Yol üzerindeki Zelve ayrımının ardından Vaftizci Yahya ve Büyük Güvercinlik kiliselerinin olduğu Çavuşin’e ulaşıyorsunuz. Birbirinden güzel peribacalarının manzarası eşliğinde biraz da dinlenerek Göreme’ye varmanızı tavsiye ederim. Parkurun en önemli yokuşunu tırmandıktan sonra Uçhisar’a ulaşırsınız. Burada Kapadokya bölgesi ve Erciyes Dağı’nın harika manzarası sizi bekliyor. Ürgüp girişinde yolun sonundaki meşhur peribacalarını arkanıza alarak fotoğraf çektirin. Sonra gücünüze ve hava koşullarına göre dilerseniz turu Mustafapaşa’da sonlandırabilir veya Keşlik Manastırı-Şahinefendi istikametine doğru pedallamayı sürdürebilirsiniz.

5) BÖYLE ANLAR SADECE MASALLARDA OLUR

Âşıklar Tepesi - Göreme Açık Hava Müzesi

Ahmet Erdem, fotoğrafçı





Kapadokya ülkemizin dört mevsim ziyaret edilebilecek noktalarından. Kızıl Vadi’yi ve peribacalarını gördüğünüzde kendinizi bir masalın içerisinde hissedeceksiniz. Eğer hava şartları uygunsa balonla vadilerin üzerinden Kapadokya’yı seyredin. Binmek istemezseniz, balonların kalkış saatinde yani gündoğumundan önce kalkarak Âşıklar Tepesi’nden ya da Göreme Açık Hava Müzesi’nin alt tarafından balonların kalkış anını fotoğraflayın. Yüze yakın balonun havada süzülüşünü gördüğünüzde “Böyle anlar sadece masallarda olur” diyeceksiniz.

6) BÜYÜLÜ BİR ATMOSFER

Ariana Sustainable Luxury Lodge

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı





Kapadokya’nın en büyük peribacası olan Uçhisar Kalesi’nin eteğinde dev bir kayanın üzerine inşa edilen Ariana, sürdürebilirlik ve lüks kavramlarını bir arada bulabileceğiniz ayrıcalıklı bir adres. Adını Hitit mitolojisinden alan otelin 11 odası var. Otelin konumu hem alabildiğine bir manzara hem mutlak bir sessizlik hediye ediyor. Önemli bir kısmını üzüm bağı olarak değerlendirdikleri bir bahçeye açılan ve manzarayla aranıza hiçbir şey girmeyecek şekilde planlanan restoranın menüsünde yöresel lezzetlerin yanı sıra dünya mutfağından örnekler de sunuluyor. (0384) 219 22 23

7) UNESCO LİSTESİNDE

Göreme

Serda Büyükkoyuncu, seyahat yazarı





Kapadokya’da bilinen en eski medeniyet Asurlular. Bölgeye bugünkü adını Persler vermiş. Sığınmak için elverişli Göreme ve çevresi, Kayseri piskoposu Aziz Basil’in yaydığı öğretiyle manastır yaşamının ilk başladığı yer olmuş. Göreme Açık Hava Müzesi çok büyük bir manastır kompleksi... 29 tane yemekhane ve kilise var bölgede. Kiliselerin boyama teknikleri yapıldığı döneme göre değişiklik gösteriyor. Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basil Şapeli, Elmalı Kilise, Azize Barbara Şapeli, Azize Katerina Şapeli, Yılanlı, Karanlık, Çarıklı ve Tokalı kiliseleri gezilebiliyor.

8) ÇADIRINIZI YANINIZA ALIN

Kamp alanları

Yıldırım Güngör, seyahat yazarı, dağcı





Kapadokya’da birçok yerde kamp kurmak izne bağlı. Ancak kampinglerde ücreti karşılığında kamp yapabilirsiniz. Bilinen yerlerin dışında kamp kurabileceğimiz oldukça fazla seçenek var. Bunlardan biri de çok geniş bir alana yayılmış olan balon kalkış noktasına yakın yerler. Yapacağınız tek şey Göreme-Ürgüp yolu üzerindeki Çavuşin yönüne dönmek. Kalkış alanına hâkim yükseltilerden birinin üzerine kamp atabilirsiniz. Bu bölgede kamp yapmanın avantajı hem izin almanın kolay olması hem de sabahın erken saatlerinde muhteşem bir balon manzarası sunması.

9) TÜM VADİNİN SİMGESİ

Uçhisar

Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini





Kapadokya’nın zirvesi Uçhisar Kalesi’nde puhukuşlarının sesleri eşliğinde hem peribacalarının kartpostal görüntüsünü hem de Erciyes Dağı’nı seyredebilirsiniz. Özellikle günbatımında güneşin kızıllığının yansıdığı peribacaları manzarası muazzam. Taşların oyulmasıyla açılan kaya odaları ve tünelleriyle Tığraz Kalesi, Uçhisar’ın bir başka tarihi durağı. Yamaçtan vadiye doğru yedi kat inşa edilen yerleşimiyle güzel bir seyir noktası. Nazar boncuklu ağaçlarıyla Uçhisar’ın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri de Güvercinlik Vadisi. Etrafında uçuşan güvercinleriyle eşsiz bir manzarası var. Göreme’ye kadar uzanan vadide trekking yapabilirsiniz.

10) GÖRSEL ŞÖLENE HAZIR OLUN

Balon turu

Bahar Akıncı, seyahat yazarı





Bu eşi benzeri olmayan coğrafyanın, peribacaları, yüzlerce yıllık taş kiliseler ve gündoğumuyla havalanan rengârenk balonlarla süslendiğini düşünün... Meteoroloji ve sivil havacılık müdürlüğü tarafından sürekli denetlenen hava ve rüzgâr durumu sayesinde, en ufak bir tehlike söz konusuysa balonlar o gün kalkmıyor. Eğer güzel bir havaya denk gelirseniz, bir gün önceden rezervasyonunuzu yaptırıp tur ücretini ödedikten sonra turu satın aldığınız balon firması gün doğmadan sizi otelinizden aldırıyor ve macera başlıyor. Gün doğarken, etrafını gelincikler sarmış peribacaları manzarasını izleyerek gökyüzüne doğru yükselen balonun içinde olmayı kim istemez!

KAPANMA SONRASI KAPADOKYA’YA HAZIRLIK

29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’ta bitecek ‘tam kapanma’ bayram tatilini de kapsıyor. Hemen ardından maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bir Kapadokya yolculuğu planlayabilirsiniz. Kapadokya’ya uçakla ulaşmak için Nevşehir Kapadokya ya da Kayseri Erkilet havalimanlarına uçabilirsiniz. Haftanın tüm günlerinde ve farklı firmalardan çok sayıda uçuş var. Bu iki alandan da otelinize transfer yarım ile bir saat arasında değişiyor. İstanbul’dan Nevşehir’e kara yolculuğuyla ulaşmak isteyenler 750 kilometre kat etmek durumunda. Yaklaşık 7 saat sürüyor. Ankara’dan 280, İzmir’den ise yaklaşık 800 kilometre. Saffet Emre Tonguç, en iyi önerilerinin dışında şimdiden rezervasyon yaptıracaklara şu tavsiyelerini de ekliyor: “Bölgedeki en iyi kaya otel deneyimi için Exedra, Kayakapı, Petra Inn; Türkiye’nin en sıradışı otellerinden biri için açık ara Sacred House; güzel yemekler için Elai ve Reserved Cappadocia’yı öneririm. Balon turu yapmak isteyenler de Royal Balloon’u tercih edebilirler.”