Güvercin Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Güvercin Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Güvercin Ada’sı Türkiye’nin turistik ilçelerinden biri olan Kuşadası’nda bulunmaktadır. Hem Kuşadası’nın güzelliklerini hem de adayı keşfetmek isteyenlerin yolu mutlaka buraya uğramalıdır.

Güvercin Adası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Güvercin Adası, ada olarak belirtilse de mendirek ile Kuşadası’na bağlantısı vardır. Buraya ulaşım için Aydın merkezden yola çıkarak yaklaşık bir saat içinde ulaşabilirsiniz. Buraya geliş yolu otoban olduğu için ulaşım çok kolay olacaktır. Aydın merkezden, Güvercin Ada’ya ulaşım için kat edilecek yol ise 62 km’dir. Adaya giriş ücreti yoktur.

Kuşadası’nın, İstanbul’a uzaklığı 570 km’dir. Aracınızla Kuşadası’na gelebilirsiniz. Ya da İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na gelerek buradan Kuşadası’na ulaşabilirsiniz. Kuşadası’na giden transfer araçları bulunmaktadır. Ankara’dan ise 650 km uzaklık söz konusudur. Merkeze ulaşanlar eğer kendi araçlarıyla gelmedilerse, şehir içi minibüsleri kullanabilirler. Kendi aracınızla ise Güvercin Ada’ya ulaşmak çok kolaydır. Güvercin Ada’ya ise araç girişi olmamaktadır.

Güvercin Adası Tarihi

Bu adanın tarihi bir yanı vardır. Adanın mimarisinde Barbaros Hayrettin Paşa oldukça etkili olmuş. Kalenin surları da İlyas Ağa tarafından yapılmıştır. Kale korsanlara karşı yapılmış ve karakol görevi görmüştür. Bu nedenle diğer bir adı korsan kalesidir. Yapı oldukça büyüktür. Cenovalılar için büyük önem taşıyan bir adadır. Buradaki kale ise Bizanslılar Döneminden beri varlığını sürdürmektedir. Kale adanın en yüksek noktasında konumlanmıştır.

Kale Cenevizliler tarafından yapılmıştır. Fakat iç kalede Barbaros Hayrettin Paşa’nın katkısı vardır. Hatta burayı Evliya Çelebide ziyaret etmiş ve çok beğenmiştir. Öyle ki Seyahatnamesinde buradan söz etmiştir. Kalenin dışında birde su sarnıcı bulunmaktadır. Geceleri ise ada ışıklandırılmaktadır. Güvercin Ada Kalesi UNESCO, Dünya Mirası Geçici Listesinde yerini almıştır. Buranın Güvercin Ada olarak anılmasının nedeni ise eskiden adada çeşitli güvercin türlerinin olmasından kaynaklanmaktadır.

Güvercin Adası Konaklama

Ulaşımın çok kolay olduğu bu adada, konaklama için Kuşadası otellerini seçmek mümkündür. Kuşadası’nda pek çok otel, pansiyon bulunmaktadır. Her bütçeye uygun konaklama imkânı bulmak mümkündür. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan bölgeye gelmeden önce rezervasyon yaptırmak uygun olacaktır. Diğer tatil lokasyonlarına yakın olan Kuşadası’ndan farklı yerlere ulaşabilirsiniz. Adanın hemen yakınında denize girme imkânı da mevcuttur.

Güvercin Adası Gezilecek Yerler

Güvercin Ada, Kuşadası’na gelen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yerdir. Güvercin Ada’nın eskiden kara ile bağlantısı bulunmamaktaydı. Ama günümüzde bu bağlantı sağlanmıştır. Geçmişte sandallar aracılığıyla adaya ulaşım mümkün olmaktadır. Güvercin Ada’sı bir kaleye de ev sahipliği yapmaktadır.

Yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına uğrar. Son dönemlerde yapılan tadilatlar ile bakımlı hale gelmiştir. Fakat yapının tadilatların bir kısmı yapısal özelliklerini bozmuştur. Burada kalenin dışında restoran ve kafelerde bulunmaktadır. Buralarda dinlenme ve bir şeyler atıştırırken çevreyi gözlemleme şansınız olacaktır. Kalenin en tepe noktasında ise güzel bir manzara hâkimdir.

Güvercin Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Güvercin Adası tarihi açıdan önemli bir yerdir. Yapısı onarımlarla ve insan müdahalesi ile bozulmuş olsa da lokasyon olarak çok güzel bir yerdedir. Buraya deniz ve güneşten yararlanmak için gelebileceğiniz gibi tarihi dokuyu görmek içinde gelebilirsiniz. Hem çevredeki yerleri gezerek Kuşadası’nın güzelliklerini görebilir hem de aile ve arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Bu nedenle görülmesi gereken yerler listesinde olması gereken bir yerdir. Adadaki kalenin kapısında ise bir kitabe yer almaktadır.