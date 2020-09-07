Gürleyik Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Gürleyik Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Doğa ile iç içe olmak isteyen ve huzurlu tatil yapmak isteyen kişiler için iyi bir alternatif olan Gürleyik Şelalesi, koruma altına alınmış olan bölgelerin başında yer alıyor. Doğal havuzları ve serin şelaleleri ile ünlü olan Gürleyik Şelalesinin yakınlarında farklı aktiviteler yapmak da mümkün.

Gürleyik Şelalesi Nedir?

Belirli ücret ödeyip, kamp yapabilecek olduğunuz Gürleyik Şelalesi bölgesi, yaz aylarında yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen bölgelerden birisidir. Doğa ile adeta bütünleşecek olduğunuz Gürleyik Şelalesinde, yazın oldukça geçen bunaltıcı sıcaklarından kurtulabilir ve büyülü bir kamp yapma fırsatını elde edebilirsiniz. Gürleyik Şelalesi aynı zamanda koruma altında olduğu için güvenlik sorunu yaşamanız da ortadan kalkıyor.

Gürleyik Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Ülkemizin İç Anadolu bölgesinde yer alan Eskişehir’de bulunan Gürleyik Şelalesi, Eskişehir’in Mihalıcçık ilçesinde bulunuyor. Adını bulunduğu mahalleden alan Gürleyik Şelalesi, Mihalıcçık ilçesinin mahallesi olan Gürleyik’te kalmaktadır. İlçe merkezine yaklaşık 30 km mesafede bulunan Gürleyik Şelalesi, şehir merkezine ise 180 km mesafededir.

Gürleyik Şelalesine Nasıl Gidilir?

Gürleyik Şelalesine özel araç ile gitmek isteyen kişilerin Ankara – Beypazarı – Nallıhan yolu üzerinde seyretmeleri gerekiyor. Nallıhan Kuş Cenneti’nin ilerisinde bulunan Yunus Emre Türbesi yoluna dönmeniz ve sonrasında 30 km kadar aynı yoldan devam etmek gerekiyor. 30 Kilometrenin ardından Gürleyik köyüne ulaşabilirsiniz.

Gürleyik Şelalesine otobüs yolu ile ulaşmak için ise Mihalıççık ilçe merkezindeki toplu taşım araçlarını kullanmanız gerekmektedir. Toplu taşım aracı ile Gürleyik Köyüne ulaştıktan sonra yürüme mesafesinde Gürleyik Şelalesine sorunsuz ulaşım sağlayabilirsiniz.

Gürleyik Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Bölgede çok sayıda yapay havuz, patika alanlar ve eşsiz doğa güzellikleri yer alıyor. Gürleyik Şelalesinin ve bölgedeki diğer havuzlar, doğanın kendi kendisine oluşturduğu güzelliklerdir.

Gürleyik Şelalesi Özellikleri

Doğal taşlarla çevrilmiş olan yüzme havuzlarının yer almış olduğu Gürleyik Şelalesinde, dereden gelen suların oldukça serin olması, yüzme işini daha da keyifli hale getiriyor. Doğal oluşmuş olan yüzme havuzlarında suların sürekli akması, sağlık açısından da olumlu etki sağlıyor. Berrak ve temiz sular eşliğindeki dere havuzlarının derinliği yaklaşık 5 ile 6 metre arasında değişmektedir. Gürleyik Şelalesi bölgesinde yapılacak aktivitelerden birisi de doğa yürüyüşleridir. Özel yürüyüş yollarının bulunduğu Gürleyik Şelalesi yakınlarında keyifli zamanlar geçirmek mümkündür.

Gürleyik Şelalesinin yaklaşık 3 km üstünde Subaşı Şelalesi de bulunuyor. Şelale suyunun derinliği yaklaşık 1 ile 7 metre arasında değişiklik gösteriyor. Doğal kaynak suyunu içinde barındıran havuzlarda sürekli su akıntısı meydana gelmekte ve bu sayede suyun daha berrak olması mümkün hale gelmektedir. Şelale yakınlarında herhangi bir market ya da büfe tarzı işletmeler bulmak yok denecek kadar az. Yalnızca küçük bir alanda tost, köfte ve sandviç gibi yiyecek satan bir yer bulunuyor. Buradan yiyecek ve içecek alarak karnınızı doyurmak mümkündür.

Gürleyik Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Eskişehir’de bulunan Gürleyik Şelalesi, devlet tarafından özel koruma altına alınmış ve belirli kurallara uyulması durumunda içeriye alınan ziyaretçileri ağırlayan milli parklardan birisidir.

Gürleyik Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Gürleyik Şelalesine özel araç ile giriş yapmak için 5 TL ücret ödemek gerekiyor. Kişi başı giriş ücreti ise 2 TL, bölgede kamp yapmak için ise 10 TL ücret ödenmesi gerekmektedir.

Gürleyik Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Gürleyik Şelalesine her gün ve her saat giriş yapmak mümkündür.