Gürcistan'ın şehirleri neler? Gürcistan başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Gürcistan, MÖ 12, yüzyıla dayanan bir tarihi geçmişe sahiptir. Tiflis ve Batum gibi dünyaca ünlü şehirlerin her köşe başında tarihi izlere rastlayabilirsiniz. Kafkas Dağları üzerindeki dağ köyleri, kumsalları, 12. yüzyıla ait manastır mağarası ülkenin öne çıkan değerleridir.

Gürcistan'ın Şehirleri Nelerdir?

Gürcistan 2 özerk 9 da idari bölgeye ayrılıyor. Bu bölgelerde toplam 69 eyalet bulunuyor. Abhazya ve Acara Özerk Cumhuriyetleri iki özerk bölgeyi oluşturuyor.

İdari bölgeler de; Guria, İmereti, Kaheti, Mtsheta-Mtianeti, Raca-Leçhumi ve Kvemo Svaneti, Samegrelo-Zemo Svaneti, Samtshe-Cavaheti, Kvemo Kartli ve Şida Kartli’dir.

Gürcistan’ın öne çıkan şehirleri; Tiflis, Batum, Kutaisi, Gori, Mtskheta, Stepantsminda, Telavi, Siğnaği, Borjomi ve Zugdidi’dir. Tiflis ve Batum, ülkenin, dünyaca ünlü iki şehridir. Batum, Gürcistan’ın en önemli turizm ve liman kentidir.

Türklerin sadece kimlikleriyle seyahat edebilmeleri, Batum’u popüler hale getirdi. Sahil ve plajları, renkli gece hayatı, modern mimarisi ve lezzetli yemek seçenekleriyle turistlerin ilgi odağıdır.

Gürcistan'ın Başkenti Neresidir?

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’tir. Tiflis, aynı zamanda ülkenin en büyük ve popüler şehridir. Kura nehrinin iki yakasına kurulmuş olan bu şehir, Kafkas coğrafyasının en eski yerleşim birimlerindendir. Uzun yıllar Sovyet egemenliği altında kaldığından, şehrin her tarafında Rus izlerini görebilirsiniz.

Tiflis’de modern mimarı yapılar yükselse de hala yüzyılların etki ve izlerini yansıtan estetik binalar çoğunluktadır. Betlemi Kilisesi, Rustaveli Caddesi, Mother Georgia heykeli, Dry Bridge ve Peace Bridge köprüleri, sülfür hamamları şehrin öne çıkan özellikleridir.

Gürcistan'ın Nüfusu Kaçtır?

Gürcistan, 3.7 milyon nüfusuyla Kafkasların ve dolayısıyla Asya’nın küçük devletlerinden biridir. Ülke nüfusunun % 84’ünü Gürcüler, % 6.5’ini Azeriler, % 5.7’sini Ermeniler, geriye kalanı ise diğer milletler oluşturuyor. Bu nüfusa Abhazya ve Acara özerk bölgeleri dahil değildir. Bu bölgelerde de 300 binin üzerinde insan yaşıyor.

Nüfus yoğunluğu daha çok 1000 metre yüksekliğin altındaki yerleşim yerlerinde bulunuyor. Tiflis 1.5 milyon, Batum 190 bin, Kutaisi 147.500 nüfuslarıyla ülkede öne çıkan şehirlerdir.

Gürcistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Gürcistan’ın yüzölçümü 69.700 km²’dir. Ülke heybetli sıradağları, yüksekliği 4.500 metreyi aşan karlı tepeleriyle tanınıyor. Gürcistan, coğrafi olarak Doğu ve Batı Gürcistan olarak ikiye ayrılıyor. Güneybatıdan Türkiye, Batıdan Karadeniz, Güneyden Ermenistan ve Azerbaycan, diğer bütün yönlerden Rusya ile komşudur.

Gürcistan coğrafi açıdan üç bölgeye ayrılıyor. Bunlar; Kuzeyde Büyük Kafkas sıradağlarının bulunduğu bölge; Güneydeki Acara-İmereti, Trialeti, Borcomi-Bakuriani ve Ahalstihe dağlarının bulunduğu Küçük Kafkas kütlesinden oluşan bölge; Bu iki kütle arasında ova ve yaylaların yer aldığı engebeli çöküntü bölgelerdir. Batıdan doğuya doğru gittikçe yükselen Büyük Kafkas sıradağları, Gürcistan’ı Rusya Federasyonu'ndan ayırıyor.

Gürcistan'ın Uluslararası Telefon Kodu Nedir?

Gürcistan’ın uluslar arası telefon kodu “+995”tir. Gürcistan’ı telefonla arayacaksanız; Batum için 222, Gori 370, Poti 393, Kutaisi 331, Tiflis 32 ve 33, Telavi 350, Zugdidi 315, Signagi için 355 alan kodlarını çevirmeniz gerekiyor.

Önce ülkenin +995 alan kodunu daha sonra arayacağınız şehrin alan kodunu ve kişinin telefon numarasını sırayla çeviriyorsunuz.

Gürcistan'ın Uluslararası Posta Kodu Nedir?

Gürcistan’ın posta dört hanelidir. Eyaletlere ve şehirlere göre posta kodları değişiyor. Ülkenin öne çıkan şehirlerinin posta kodları; Batum 6010, Tiflis 0103, Kutaisi 4600, Telavi 2200, Zugdidi 2100, Gori 1400, Poti 4400, Signagi 4200’dür.