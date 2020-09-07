Günpınar Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Günpınar Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Birçok turist gezmek görmek amacıyla farklı alanları ziyaret eder. Ülkemizde doğal güzellikler açısından oldukça zengin ülkelerden bir tanesi olarak bilinmektedir. Bu sebeple doğal hakkında bilgi almak isteyen ve çevresindeki doğal güzellikleri öğrenerek, görmek isteyen kişiler özellikle internet sayfalarında çevrelerindeki doğal güzellikleri öğrenmek için araştırmalarda bulunur. Aynı zamanda bir yerden başka bir yere gidecek olan turistler yol güzergahında bulunan tarihi ve doğal turistik mekanları görmeden geçmek istemez. Malatya civarında bulunan Günpınar Şelalesi de birçok kişi tarafından ziyaret edilen alanlardan biridir.

Günpınar Şelalesi Nerededir ve Nasıl Gidilir?

Günpınar Şelalesi Malatya Günpınar köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Darende ilçesine bağlı Günpınar Köyü, Gülpınar Şelalesi'nin bulunduğu alandır. Malatya merkezde geldikten sonra şelaleyi bulmak oldukça kolaydır. Günpınar Şelalesi'ne ulaşmak için ilçe merkezinden 10 dakika kadar bir yolculuk yapmak yeterlidir. Günpınar Şelalesi’ne Darende merkezden toplu taşıma araçları da bulunur. Özel araçları ile şelaleye gitmek isteyen kişiler ise Malatya- Kayseri yolunu kullanarak şelalaye ulaşabilir. Günpınar Şelalesi’ne Malatya Merkez'den 2 saat uzaklıkta ulaşabilir. Darende merkezden ise 10 dakika kadar bir yolculukla Günpınar Şelalesi'ne ulaşılır.

Günpınar Şelalesi’nin Özellikleri Nelerdir?

Ülkemiz doğal güzellikler bakımından oldukça zengin ülkeler arasında yer alır. Şelaleler ülkemizin su kaynaklarındandır. Günpınar Şelalesi de doğal olarak oluşan şelalelerden biridir. Şelalenin akma yüksekliği yaklaşık 40 metredir. Su şelaleden aşağı üç aşamalı olarak akar. Şelalenin yanında bulunan doğal kaynak suyu içilebilir bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple birçok kişi bu bölgedeki sudan içmek amacıyla yararlanır. Bu kaynak suyu kışın şelalenin dolmasına sebep olur. Görenleri kendine hayran bırakacak güzellikteki Günpınar Şelalesi özellikle yaz aylarında ziyaret edilen alanlardan biridir. Bölgenin kurak ve sıcak ikliminden dolayı bölgede yaz aylarında serinlemek isteyenler suyun etkisi ile serinleyebilir. Bölgeyi ziyaret eden turistlerin bölgedeki doğal kaynak suyundan da içme imkanları bulunur.

Günpınar Şelalesi Giriş Ücretleri Nedir?

Ülkemizde birçok doğal ve tarihi güzellik alanı ziyarete açıktır. Ziyaretçilerini bekleyen doğal ve tarihi güzellik alanları girişlerde cüzi miktarlarda giriş ücreti alınır. Bölgenin ziyaretçilerine daha temiz ve güzel bir hizmet sunabilmesi açısından bölgelerde giriş ücreti alınması gerekir. Ancak Günpınar Şelalesi ise birçok yere göre giriş ücreti alınmayan nadir yerlerin başında gelir. Bu doğal güzelliği ücretsiz olarak ziyaret etmek isteyen herkes şelaleye girişte hiçbir ücret ödemeden Şelale ziyaretini gerçekleştirebilir.

Gürpınar Şelalesi Ziyaret Saatleri Nedir?

Günpınar Şelalesi günün her saatinde isteyen herkes bölgeye gelerek ziyaretlerini gerçekleştirebilir. Yerli yabancı tüm turistler bölgeye istediği saatte girebilir. Bu doğal güzelliğin tadını çıkararak gözlerine görsel şölen yaşatabilir.

Ülkemizin güzellikleri arasında bulunan Günpınar Şelalesi her mevsim ve her saat bölgeyi ziyaret etmek isteyenler için muazzam görüntüler oluşturan bir güzelliktir. Bölge özellikle çevre illerin ve Malatya’ya yolu düşen birçok kişinin ziyaret ettiği alanların başında gelir. Ziyaret saati kısıtlaması bulunmayan şelalede ayrıca giriş ücretinin de bulunmaması çok büyük bir avantajdır.