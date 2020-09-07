Güney Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Güney Şelalesi Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ülkemiz coğrafi ve özel konumu itibariyle şelaleler bakımından zengindir. Bu şelalelerden bir tanesi de Güney Şelalesi’dir. Hem manzarası hem de çevresindeki gezilebilecek diğer mekanlar sayesinde her yıl ziyaretçi sayısını arttırmakta ve ülke turizmine katkılarda bulunmaktadır.

Güney Şelalesi Nedir?

Güney Şelalesi akarsuların yüksek noktalardan yere dökülmesiyle meydana gelmiş bir doğa harikasıdır. Bulunduğu bölgede birinci dereceden doğal sit alanı olarak kabul edilmektedir.

Güney Şelalesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Güney Şelalesi ülkemizin Akdeniz Bölgesinde bulunan Denizli ilinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Şehrin Güney ilçesinde bulunan şelale Cinlere Mahallesine mensuptur. İlçeye 3 kilometre, şehir merkezine 70 kilometre uzaklıktadır. Şelale ismini de bulunduğu ilçeden almıştır. Doğal güzelliği ile Denizli iline çok sayıda turistin gelmesini sağlamaktadır.

Güney Şelalesi Nasıl Gidilir?

Güney Şelalesi Denizli’nin komşu illerine de yakın konumda bulunmaktadır. Bu sayede çevre illerden de kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Uşak, Manisa ve İzmir illerinden ortalama 150 km uzaklıkta olan şelaleye şehirlerarası otobüsler aracılığıyla ya da araç kiralayarak gidilebilmektedir.

Şelaleye Denizli il merkezinden gidilmek istendiğinde 55-60 km kadar yol gidilmesi gerekmektedir. Şehir merkezinden Salihli ilçesi yolundaki Yenicekent mevkisine gidilir. Bu beldeden Antik Kent olan Tripolis tarafından Güney ilçesine devam edilir. İlçeye vardıktan sonra Büyük Menderes Nehrinin paralelinde yer alan 16 kilometrelik yoldan ilerlenerek şelaleye varılmış olur.

Güney Şelalesi Nasıl Oluşmuştur?

Güney Şelalesi Cindere dağının yamaçlarından dökülen sulardan oluşmaktadır. Dolayısıyla şelalenin kaynağı bu sudur. Şelale kireçli suyuyla Büyük Menderes Nehrine akmaktadır. Suyunun kireçli olması ve aktığı yükseklik sebebiyle kalker şeklinde basamaklar ve farklı oluşumlar şelale tabanını oluşturmuştur. Şelaleden süzülen su damlaları bir Damlataş Mağarasının oluşumuna neden olmuştur. Bu mağaranın içerisinde bir de gölet oluşmuştur.

Güney Şelalesi Özellikleri

Güney Şelalesi, Büyük Menderes Nehrinin yakınlarındadır ve suları bu nehre akmaktadır. Şelalenin nehre aktığı yükseklik 20 metre uzunluğundadır. Doğal güzelliği ile birinci dereceden sit alanı olarak korunmaktadır. Şelalenin suyu kireçlidir ve suyun akış hızı yavaştır. Güney Şelalesi Doğa Harikaları sıralamasında 23. Sırada yer almaktadır.

2013 yılında heyelan sebebiyle çöken şelale, restorasyonla tekrar akmaya devam etti. Şelaleye gelen ziyaretçiler için restoranlar, lavabo ve mescidler bulunmaktadır. Şelale yakınlarında Tripolis Antik Kent, Büyük Mendere Nehri gibi doğal mekanlar da yer almaktadır.

Güney Şelalesi Tarihi Eser ya da Milli Parkı mıdır?

Güney Şelalesi doğal oluşum olduğu için bir tarihi eser olarak nitelendirilemez. Ancak şelale ve bulunduğu bölge bir milli park niteliğindedir. Sit alanı olduğu için özel bir koruma altındadır.

Güney Şelalesi Giriş Ücreti (2020)

Güney Şelalesi’ni ziyarete gelen kişilerden bir ücret talep edilmemektedir. Böylelikle bu doğa harikasını görmek isteyen herkes herhangi bir giriş ücreti ödemen ziyaret gerçekleştirebilmektedir.

Güney Şelalesi Ziyaret Saatleri (2020)

Güney Şelalesi’ni ziyaret etmek için belli bir saat aralığı yoktur. Kişiler uygun hava koşullarında ve ulaşım imkanları dahilinde istedikleri zaman şelaleyi ziyaret edebilmektedir. Ancak şelaledeki restoranların çalışma saatleri kendileri tarafından belirlenir ve değişiklik gösterebilmektedir.

Güney Şelalesi Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Denizli’de bulunan Güney Şelalesi’nin bir hikayesi ya da efsanesi yoktur. Şelale doğa harikaları listesinde yer almasıyla, sit alanı ve milli park olmasıyla hem bölge halkı hem de ülkemiz için önem arz etmektedir.