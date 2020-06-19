Güney Kore'nin şehirleri neler? Güney Kore başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Güney Kore coğrafi konum itibari ile Doğu Asya'da yer alan Kore yarım adasında bulunan bir ülkedir. Kore yarım adası ikiye ayrılmıştır. Kuzey tarafında Kuzey Kore, Güney tarafında ise Güney Kore yer almaktadır. Güney Kore resmi adı Güney Kore değil, Kore Cumhuriyeti'dir. Güney Kore sahip olduğu kültürü ile diğer Dünya ülkelerinin dikkatini çekmiştir. Ülkenin resmi para birimi Güney Kore Wonu'dur. Korece ülkenin resmi dilidir. Ayrıca Kore işaret dili de resmi dil olarak kabul edilmiştir. Güney Kore Üniter başkanlık sistemi ile yönetilen bir ülkedir. Asya'nın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Güney Kore, çok yüksek insani gelişme endeksine sahiptir.

Güney Kore'de trafik akışı sağ taraftandır. ".kr" ülkenin internet alan adını oluşturmaktadır. Asya'nın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Güney Kore gayri safi yurt içi hasılada 40 bin doları aşan gelire sahiptir. Kore yarım adası bölünmeden önce ve bölündükten sonra çok çeşitli değişimlere uğramıştır. Özellikle yaşanmış Kore savaşı günümüzde fiilen devam etmektedir. Bu savaşta herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır. Kore savaşında NATO desteği ile Kuzey Kore'nin yayılımcı politikaları engellenmiştir. Ayrıca Kore savaşı ile birlikte Komünist sistemin adaya tamamen hakim olması da bu şekilde engellenmiştir.

Güney Kore halkının yarısından fazlası herhangi bir dine inanmamaktadır. Ülkede azınlık olarak Hristiyanlık inancına mensup olanlar da yer almaktadır. Hristiyanlık inancından sonra ülkede en fazla inanılan din Kore'nin yerel dinleri ve Budizm dinidir. Ülkede ağırlıklı olarak Koreli yaşamaktadır. Azınlık olarak ise yine Japon ve Çinli nüfusa rastlamak mümkündür. İlk Cumhuriyeti 1948 yılında ilan eden Güney Kore daha önce de imparatorluk kurmuş bir ülkedir. Güney Kore TV dizileri ülkemiz başta olmak üzere Dünya genelinde yaygındır. Bu TV dizileri ise Kore kültürünü yansıtmaktadır. Türkiye Güney Kore Cumhuriyet ilan edildikten 1 yıl sonra ülkeyi fiilen tanımıştır. Türkiye ve Güney Kore ilişkileri resmi olarak 1949 yılında başlamıştır. Türkiye aynı zamanda Kore savaşında Güney Kore safında olmak üzere askeri birlik göndermiştir.

Güney Kore'nin Şehirleri Neler?

- Seul

- Busan

- Incheon

- Daegu

- Suwon

- Gwangju

- Daejon

- Ulsan

- Changwon

- Jeonju

- Cheongju

- Gyeongju

- Jeju

- Yeosu

- Andong

- Çunçeon

- Hwaseong

- Gangneung

- Goyang

- Yongin

- Cheonan

- Ansan

- Bucheon

- Seongnam

- Anyang

- Gimhae

- Namyangju

- Wonju

- Jinju

- Pohang

- Geoje

- Paju

- Tongyeong

- Pyeongtaek

- Pocheon

- Taebaek

- Pyeongchang

- Gongju

- Masan

- Seosan

- Mokpo

- Sokcho

- Gunsan

- Yangsan

- Seogwipo

- Jeongeup

- Sacheon

- Yeoju

Güney Kore'nin Başkenti Neresidir?

Güney Kore'nin başkenti Seul'dur.

Güney Kore'nin Nüfusu Kaçtır?

Güney Kore nüfusu 51.6 milyondur.

Güney Kore'nin Yüzölçümü Ne Kadardır?

Güney Kore yüzölçümü 100.210 kilometre karedir.

Güney Kore'nin Telefon Kodu Nedir?

Güney Kore'nin telefon kodu +82'dir.

Güney Kore'nin Posta Kodu Nedir?

Güney Kore posta kodu 100-011'dir.