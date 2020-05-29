Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden ilginç koronavirüs kararı

Güney Kıbrıs’ta turizm için atılan adımlar

Sadece yabancıların kalacağı otelde, 100 kişiye kadar COVID 19 hastası konaklayabilecek ve burası 500 odası ile hastalara ev sahipliği yapan bir karantina oteli olacak. Ayrıca durumu kritik hastalar için 200 solunum cihazı ile 112 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. AP’nin haberine göre ada, yaz turizmini tekrar açmaya hazırlandığı için adanın dış işleri makamları tarafından hükümete, hava yollarına ve tur operatörlerine, bu durum yazılı bir bildirim ile iletilmiş.









Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 9 Haziran’da ticari uçuşları, yavaş yavaş açmayı planlıyor. Ayrıca düşük COVID 19 vakası görülen 19 ülke, turizm için onaylanmış durumda. 20 Haziran’da ise adanın, içlerinde Almanya, Finlandiya, İsrail, Yunanistan ve Norveç’in de bulunduğu 13 ülkeye daha sınırlarını açması bekleniyor.





Giriş koşulları

Uçuşlarından önce seyahat eden kişiler, koronavirüs için test olduklarını gösteren bir belge sunmak zorunda kalacaklar ve havaalanına vardıklarında da termal sıcaklık kontrolüne tabi tutulacaklar. Ayrıca misafirler, son 14 günü içeren seyahat bilgilerini gösteren, son 72 saatte koronavirüs semptomlarını göstermediklerini ya da enfekte kişiler ile kontakta olmadıklarını detaylandıran ‘COVID-19 Seyahat Beyanı’ doldurmak zorunda olacaklar. Aynı zamanda ziyaretçiler, Kıbrıs’tayken ücretsiz olarak rastgele bir şekilde ateş ölçüme tabi tutulabilecekler.









Güney Kıbrıs turizmi ve karantina süreci

Turizm, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin ekonomisinin yüzde 13'ünü oluşturuyor ve adaya gelen çoğu misafir, İngiltere ve Rusya’dan adayı ziyaret ediyor. Fakat bu iki ülke, şu anda sınırların açılacağı ülkeler listesinde bulunmuyor. Tabii ki bu listenin, ülkelerin salgından iyileşme durumlarına göre genişletilmesi bekleniyor. Geçen hafta evde kalma karantinası sona ermişti. Bu karantina süresince, vatandaşlar evden çıkmadan önce mesajla onaylandıkları takdirde sadece spor yapmak için ve gerekli seyahatler için dışarıya çıkabiliyordu. Adada ayrıca, gece sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.









Plajlarda son durum

Bu hafta başlarında vaka sayısının ilk defa sıfırlanması ile birlikte plajlar tekrar açılmıştı. Plajlarda sadece yüzülebiliyordu fakat misafirler, artık sosyal mesafeli olarak kumlarda güneşlenebilecek. Ayrıca plaj restoranlarında her çalışanın, maske ve eldiven kullanması zorunlu hale getirildi.