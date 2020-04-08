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Güneş yüzünü gösterdi ters laleler çiçek açtı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 11:29,Son Güncelleme:/

Güneş yüzünü gösterdi ters laleler çiçek açtı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, sıcakların gelmesiyle birlikte bölgede yetişen ters laleler çiçek açtı.

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Şırnak, Hakkari, Van dağlarında yetişen endemik çiçek türü olan ters lale Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber çiçek açtı. Sarı ve kırmızı renginde olan çiçek türü görenleri kendine hayran bıraktı. Ferhat Ediş isimli vatandaş, çiçeklerin yılın sadece 20 günü yaşadığını söyledi.

Güneş yüzünü gösterdi ters laleler çiçek açtı


Ediş, "Bölgemize özgü bu çiçek türü ilk bahar aylarında çiçek açıyor. 20 gün yeşil kalıyor daha sonra kuruyup gidiyor. Oldukça kısa bir ömrü olan bu çiçek türü bölgemizin sıcak alanlarında artık yeşeriyor. Baharın müjdecisidir. Ters laleler çiçek açtıktan sonra artık kar yağmayacak diye biliyoruz" dedi.

Güneş yüzünü gösterdi ters laleler çiçek açtı


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