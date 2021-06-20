Gündüz eğlen, akşam ye pandeminin hıncını çıkarırcasına...

Her yer harıl harıl inşaat. Evet, tam da sezonda. Sokağa çıkma yasağı vardı, insanlar inşaat işlerini yapamadı diye, belediye 15 gün daha müsaade etmiş. Demirci yok, marangoz yok, boyacı yok. “Yılların hukuku var, o sayede ikna ettim Haldun Usta’yı, yoksa kabul etmiyordu” diyor Melek Boz. Aşçı. İstanbul defterini kapatalı çok oldu. Yıllardır Bodrum’da yaşıyor. Haldun Usta, kızı için lazım. Senem Gürel. Halkla ilişkiler uzmanı. Müzisyen Aykut Gürel’in eşi. Bu çift de son beş senedir Bodrumlu. Daha önce merkezde karı-koca Soprano’s adında popüler bir bar işletiyorlardı. “Tam zamanında çıkmışız” deyip yaka silkiyorlar pandemide.

Bu sene Deli Mama adında bir mekân açıyorlar Bodrum merkezde. Tadımlar, satış reyonları, etkinlikler, catering... Üç katlı. “Bodrum’un bu yaz trendi sabahlara kadar eğlence olmayacak besbelli” diyor Aykut Gürel. Her şey daha tadımlık tadımlık. Ona uygun yeni akımın en yeni örneklerinden biri olacak Deli Mama. Haldun Usta işte onun dolapları için lazım.

AKIN VAR BODRUM’A AKIN



Beş senelik Bodrumlu Şebnem Saygınışık da pazarla market fiyatının eşitlenmesine sitemli, “Sezon hiç bitmedi ki!” diyor. Haldun Usta kime yetişsin? Telefonları durmuyor ki bu yaz. Sadece İstanbul’dan yazlık açan yeni markalara bakın. İki yılın hıncını çıkarırcasına, Bodrum’a akın var akın: Nişantaşı Must, Etiler Köşebaşı, Beyoğlu Topaz, Etiler Galliard, Ulus Sunset, Cihangir 21, Etiler Papermoon, Bomonti Wu Bar, Maçka Müşkülpesent... İstinye’den Yada, Karaköy’den Mânâ, Bebek’ten Lucca...

TAKSİCİLER TRAFİKTEN YILMIŞ!

Şöyle düşünün: Papermoon 25, Sunset 27 yıl sonra ilk kez yazlık açıyor Bodrum’da. Yalıkavak’a girişteki döner kavşakta trafiğe çakılmış, bekliyoruz. Taksici E. B. çok hayıflanıyor; “Şimdi yazlıkçılar da gelecek, o zaman ne yapacağız bilmiyorum” diyor.

Yılmış trafikten. Çünkü Yalıkavak, bu yıl yine en çok yatırım alan bölge. Novikov’un yeni Asya restoranı da orada, GQ Club da, The Galliard&Kun’un ortak yaptığı lounge, bar, restoran, beach de yazın hip’lerine aday. Ultra Mykonos. Sezon boyu Mikonos’tan DJ getirmeyi planlıyorlar.

DJ demişken... Bodrum’un sokak çalgıcıları da yeni döneme uyum sağlamış. Normalde mekânları, masaları gece yarısı dolaşan çalgıcılar, gün batmadan kaldırımlardaki yerlerini alıyorlar.

TOKA’DA TÜRKÜ, ARABESK, ARYA, DANIŞ’TA ANTEP VE EGE MEZELERİ

Son havadisler

YALIKAVAK: Açılışta müzikli perküsyonlu parti yapan Edition Otel’e bir hafta kapatma geldi. Meğer şikayet üzerine şikâyet yağmış. Nişantaşı’ndaki Must da bu yaz Bodrum’a inenlerden. Menüye Bodrum’a özel kral yengeç ekleyeceklermiş.

TORBA: Door’a Bodrum adında bir butik otel açıldı. Kalabalık aileler için 5+1 rezidansları var. Beach’i de kendileri işletiyor.



GÜNDOĞAN: Küçükbük’te Antep, Hatay ve Ege mezeleri yapan Danış adında bir kebapçı açıldı. Gece deniz aydınlatmalı iskelesi çok şık.

TORBA: Toka Hotel’de çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları operacı Hakan Aysev çıkacak. Cef Hakko ve arkadaşlarına tenordan türkü, arabesk, arya...



BARDAKÇI: İçkinizi alıp gidebildiğiniz, enfes mezeli, salaş meyhane Rakıjı’nın manzarası, önünde tarihi surlar bulununca daha popüler oldu. Belediye surları ışıklandıracak.

TÜRKBÜKÜ: Sess Türkçe kulüp geçen hafta içi açıldı. Şöyle bir baktım, pandemi öncesi kalabalığı pek yoktu.



MERKEZDE NELER OLUYOR?

Üç yeni meyhane

* Barlar Sokağı’nda Keçi, Dükkân10 ve Müdavim adında üç yeni mekân var. Hepsi yan yana ve hemen hemen aynı tarz: Erken biten meyhane ve midenizde yeriniz kalırsa balık... Girit mezeleri sevenler Keçi’ye. Dükkan10 pastırmalı humus ve kabak çiçeği dolmada iddialı. Müdavim ise Sadun Boro’nun eski evi. Geleneksel Ege mutfağı sunuyorlar.



Caddeyi keşfedin

* Bodrum’un Nişantaşı’sı Neyzen Tevfik biliyorsunuz. En havalı markalar buradaki Hilton Garden otelinin sağına soluna yerleşmiş. Körfez, Gemibaşı, Memedof gibi klasiklerin arasında suşi’ci Chinabloom (deniz mahsullü pilav 29 lira), Happy Moon’s (biraz Big Chef tarzı ve hep dolu) ve Müşkülpesent (yeni nesil meyhane) var keşfedilmeyi bekleyen.



Bu yıl da hareketli

* Kumbahçe mevkisinde geçen yıl başlayan hareketlilik bu sene de sürüyor. Geçen yıl açılan Surfer Caravan ve karşı köşe komşusu Yula, merkezin hâlâ en popülerleri. En çarpıcı, en aykırı tipler önlerindeki sedirlerde ve sahile attıkları masalarda toplanıyor akşamüzerleri. Surfer Caravan’cılar bu yaz Ortakent’te beach açmaya hazırlanıyor, eli kulağında.



GELECEK PROGRAM...

beklenenler



* BÜTÜN YARIMADA: Kahve Dünyası yatçılara hizmet için kahve teknesi dolaştıracak



* TÜRKBÜKÜ: Ödüllü barmen Kevin Patnode eski Ship A Hoy’un yerine The Swim Club adında bir beach ve teras bar hazırlıyor.

* DEREKÖY: Geçen yıl çok iyi iş yapan Dereköy Lokantası’na kardeş geliyor: Naru. Gündüz plaj, geceleri ‘a la Bodrum’ bir fine dining restaurant...

* YALIKAVAK: D-Maris, Bodrum’daki projesinden son hafta vazgeçti, yerine Murat Daltaban’ın oğlu site yapıyor.

Yalıkavak Marina’ya teknelerini çeken ultra zenginleri ilgilendiren yeniliklerden biri de Novikov’un bu yaz İtalyan versiyonunu da getirecek olması...

Reina’nın eski işletmecisi Ali Ünal ile Ali Sayar, Yalıkavak’ta adı henüz belli olmayan bir mekân açıyor. 200 kişilik restoran, konserli-DJ’li eğlence...

Bak’kal ise yaz-kış, 7x24 açık bir dünya restoranı olacak. Yine Yalıkavak’ta. Mekânın, ‘Bizi temsil edecek yüz kim olmalı?’ arayışı sürüyor.

1 KURAL...

İster harca ister harcama...



Topaz Restaurant da bu yaz ‘Blue Topaz’ adıyla Yalıkavak’ta. Artemis Otel bünyesinde, yanı Yada Sushie, önü Colonie Beach. Plaja girmek isteyen hafta içi 300, hafta sonu 400 lira harcama yapmak zorunda. Yoksa o ücreti kişi başı zaten alıyorlar.



1 MENÜ...

O gün denizden ne çıkarsa...

Yalıkavak’taki Nixie Hotel’in en büyük numarası Pool Suite. Yataktan kalkıp pencereden havuza atlıyorsunuz. Sahili bu sene Helia Beach. Maksimum 200 kişi alabiliyorlar. DJ’i Suat Ateşdağlı. Günler Hatice Teyze kahvaltısıyla başlıyor, Akdeniz ağırlıklı akşam yemeğiyle 21.00’de bitiyor. Menü her gün değişiyor. O gün şansınıza neler denk gelirse... Kişi başı 250 lira.

1 YENİLİK...

Sezon ileri kaydı



Minami Uzakdoğu restoranı ve Amaani Beach, Gündoğan’daki Mivara Otel’in içinde açıldı. Otel bu sene Tripadvisor’da Avrupa’nın ilk 25 oteli arasına girdi. Kral dairelerinin geceliği 3 bin 500 Euro. Genel müdürü Mete Üsküdarlı pandeminin kendilerini hiç etkilemediğini söylüyor: “Ağırlıklı müşterimiz ABD’liler. Bizi, buradaki atmosferi, düzenimizi bildikleri için gelmeye çekinmiyorlar. Ruslar da uçuş yasağı olmasına rağmen, başka ülkeler üzerinden aktarma yaparak gelmenin yolunu buldular. Sadece rezervasyonlar ileri kaydı. Kapanışımızı önce 1 Kasım’a aldık, şimdi 15 Kasım’a. Belki daha da uzar.”



1 TREND...

Yazın yıldızı



Herkesin dilinde bir Georges Pierre. Fransız asıllı, Barselonalı. Etiler’den Yalıkavak’a transfer olan The Galliard’ın şefi. Seviçeleri, tartarları yıkılıyor ama hiç ucuz değil. Parmesan tekerleğinde makarna 100 lira mesela. Mekân parça parça, teras teras, çok oyuncaklı. En güzeli, sinili-kilimli Anadolu terası. Kun burada şirin bir bar açtı. Sahil de zaten Galliard & Kun Beach. 50 kişilik. Akşamüstü partilerinde Mikonos’tan, Ibiza’dan DJ’ler getirecekler.



1 MEKÂN...

En iyi gazino

Müjde Ar’ın geçen yaz gürültü kirliliğinden dolayı savaş açtığı Günay, Yalıkavak’a taşındı. Marinanın yanında. Deniz seviyesinde. Ajda Pekkan, Emel Sayın, Ebru Gündeş gibi isimlerle beraber sahneye çıkacak Cenk Eren “Türkiye’de uzun zamandır böyle bir gazino yapılmamıştı. Sahnesi 100 metrekare” diyor.

1 İSKELE...

30 çeşitlik rakı kavı

Karaköy Mânâ meyhanesi bu yaz Gölköy Faros Otel’de. Bahçeyi, kumsalı ve iskeleyi saat 18.00’de devralıyorlar. O saatte güneş de denizde yüzmeye başlamış oluyor. 30 çeşitlik rakı kavları var.

1 FİKİR...

Tek başına gidilen ocakbaşı

Single ocakbaşı: Kumquat. Merkezdeki marinada. Fıstıklı sarma efsane. Ocakbaşı atmosferi çok dostane. O yüzden tek başına giden çok oluyor.

1 DENEYİM...

Evlerini parti alanı yaptılar

İşletmeci Şeniz Bengüer ile sanatçı kardeşi Murat Bengüer, Yahşi’de 12 dönüm botanik bahçesindeki villalarını sanat ve parti alanı yaptılar. İçinde atölye, 2 bin kişilik konser alanı, olimpik havuz, havuz barı, bir de tapas restoranı var.





