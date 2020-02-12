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Gümüşhane'de Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen dondu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 12.02.2020 - 11:00,Son Güncelleme:/

Gümüşhane'de Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen dondu

Kentte sıfırın altındaki soğuk hava nedeniyle Harşit çayı üzerinde enerji üretimi için kurulu Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buzla kaplandı

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Gümüşhane'de birkaç gündür hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu enerji üretimi için kullanılan Torul Barajı gölünün yüzeyi, kısmen buz tuttu. Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Gümüşhane'de, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün gece hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere şehir merkezinde 9, Kelkit'te 10, Köse'de 12, Kürtün'de 6, Şiran'da 10 ve Torul'da 9 derece ölçüldü.

Gümüşhanede Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen dondu


Aşırı soğuklar nedeniyle ilçelerde bazı gölet ve sulama barajlarında kısmi donmalar meydana geldi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü Torul ilçesinde, Harşit Çayı üzerinde elektrik üretimi için kurulan Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu. Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede hava sıcaklığının bu hafta en düşük sıfırın altında 13-14 derece ölçüldüğünü belirterek, Torul Barajı gölünün belli kısımlarının düşük hava sıcaklığına bağlı donduğunu söyledi.

Gümüşhanede Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen dondu


Buz tutan baraj gölü üzerine çıkılmasının hayati tehlike oluşturduğuna işaret eden Özdemir, "Torul Baraj gölünün yüzeyinde aşırı soğuklarda donmalar yaşanıyor. Baraj gölünün üzerinde kalın bir buz tabakası olduğunu sanmıyorum. Vatandaşlarımız kesinlikle buzun kalın olduğunu düşünüp üzerine çıkarak yürümeye çalışmasın." uyarısında bulundu.

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