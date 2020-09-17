Gümüşdere Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Gümüşdere Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Sağlık Bakanlığı tarafından da onay almış Gümüş Dere Plajı, en önemli ve alternatif plajlar arasında yer almaktadır. Tüm olanakların yer aldığı plaj geniş bir kumsal üzerinden yaz tatilinin tadını çıkarma olanağı vermektedir.

Gümüşdere Plajı Hakkında Bilgi

Yeterli derinliği ile beraber çocuklar ve yüzme bilmeyenler için de kullanım imkanı sağlayan Gümüşdere plajı, Akdeniz ve Ege Denizinin alternatif olarak yeni çıkıyor. Aynı zamanda yamaç paraşütü ve voleybol gibi birçok değişik etkinlikte yine kumsal üzerinden değerlendirilebiliyor. Bölge itibariyle Gümüşdere plajı en çok değerlendirilen alanlar içerisinde yer almaktadır. Plaj yaz boyunca halka açıktır ve rahatlıkla kullanılabilir.

Gümüşdere Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Gümüşdere plajı İstanbul'un Sarıyer İlçesi sınırlarında yer almaktadır. Ancak Sarıyer merkeze yaklaşık olarak 15 kilometre kadar uzaklıkta olduğunu söylemek mümkün. Bölgenin İstanbul’un farklı semtlerinden toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Aynı zamanda özel araçlar ile yine kolayca bölgeye ulaşım sağlanabilir. Belirli saat dilimleri içerisinde dolmuşlar ya da Hacıosman üzerinden, 152 numaralı toplu taşıma aracına binerek Gümüşdere plajına ulaşım gerçekleştirilir.

Gümüşdere Plajı Özellikleri

Gümüşdere plajı İstanbul'da denize girmek isteyenler için özel bir olanak sunuyor. Temiz ve berrak suyu ile beraber yeterli derinliği üzerinden güvenli şekilde yüzmek mümkün. Aynı zamanda geniş bir kumsala sahiptir ve rahatlıkla denize girilebilir. Genişlik açısından da oldukça uzun bir sahile sahip olması ile beraber, İstanbulluların ihtiyaçlarını karşılama imkanı veriyor. Gümüşdere Plajı aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı şekilde mavi bayrağa sahiptir. Böylece rahatlıkla denize girilebilir ve deniz ile kum ve güneşin tadı çıkarılabilir.

Gümüşdere Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Gümüşdere plajı içerisinde özel olarak kamp yeri bulunmamaktadır. Ancak bireysel olarak çadır ya da araçlar ile gelinerek kamp yapılabilir. Oldukça geniş bir kumsala ve alana sahip olduğu için tamamen ücretsiz şekilde bireysel olarak kamp kurmak mümkün. Ancak kumsalın yetki sınırları içerisinde kamp kurulamaz. Bunun dışında Gümüşdere plajının çevresinde kamp kurabilir ve güzel bir vakit geçirme imkanı elde edebilirsiniz.

Gümüşdere Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Gümüşdere plajı konaklama konusunda çevrede otel ve pansiyon imkanı sağlıyor. Bölgede kalmak ve daha fazla süre içerisinde tatilin keyfini çıkarmak isteyenler, farklı ücretler üzerinden konaklama gerçekleştirebilir. Bu durum otel ya da pansiyonların özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ancak genel olarak Sarıyer ilçe sınırları içerisinde konaklama gerçekleştirebilir ve Gümüşdere plajını değerlendirebilirsiniz.

Gümüşdere Plajı Giriş Ücreti

Gümüşdere plajı bir halk Plajı olarak geçtiği için ücretsiz olarak giriş imkanı vermektedir. Böylece rahatlıkla giriş yapılabilir ve denizin tadı çıkarılabilir. Ancak plaj içerisinde şemsiye ve şezlong isteniyor ise o zaman ekstra ücret ödenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda tuvalet ve soyunma kabini ile duş gibi olanaklar için de ayrıca ücret bulunuyor.

Bunun dışında Gümüşdere plajı içerisine rahatlıkla yiyecek ve içecek getirebilirsiniz. Eğer bunu tercih etmiyorsanız o zaman plaj içerisinde bulunan farklı kafe ve restoranları değerlendirebilirsiniz. Ancak dışarıya göre daha yüksek fiyatlar üzerinden yiyecek ve içecek verildiğini dile getirmek mümkün. Genel olarak ise Gümüşdere plajına ücretsiz şekilde giriş yapabilir ve akşam saat 19.00’a kadar kalabilirsiniz.