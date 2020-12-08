Gümüldür Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Gümüldür Tabiat Parkı özellikle yaz aylarında pek çok ziyaretçi tarafından ziyaret edilir. Burası doğal güzellikleri ile insanı adeta büyülemektedir.

Gümüldür Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

Gümüldür Tabiat Parkı denize oldukça yakındır. Bu sebeple yeşili ve maviyi bir arada bulunduran muhteşem bir doğa manzarası sunmaktadır.

Deniz burada oldukça temiz ve sığ olması sebebi ile insanlar denize girmek için burayı tercih etmektedir. Özellikle yaz aylarında Gümüldür Tabiat Parkı dolup taşmaktadır. Bu sebeple burayı ziyaret etmeyi düşünenlerin erken saatlerde gitmesinde fayda vardır.

Gümüldür Tabiat Parkında denize girmenin yanında daha pek çok aktivite yapılabilmektedir. Bu aktiviteler arasında kamp, piknik, doğa yürüyüşleri seçenekleri bulunmaktadır. Tabiat parkı içerisinde restoran da bulunur. İsterseniz burada bir şeyler yiyebilir isterseniz hemen yakınındaki piknik alanında piknik yapabilirsiniz.

Gümüldür Tabiat Parkı doğa yürüyüşleri için oldukça cazip bir alandır. Denize yakın olması ve ormanlık alanları ile adeta göz şöleni yaşatmaktadır. Burada temiz havayı içinize çekerek unutulmaz doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz.

Ormanlık kısımda kamp alanları bulunur. Burada oldukça rahat bir şekilde kamp yapmanız mümkündür. Kampçıların ihtiyacı olan her şey düşünülmüştür. Tesis içerisinde Çadır hizmeti de verilmektedir. Çadır kiralayabilirsiniz. Bu sebeple de yanınızda çadır getirmenize gerek yoktur.

Gümüldür Tabiat Parkı içerisinde Bungalov evlerde bulunur. Kamp yapmayı düşünmeyenler bu bungalov evlerde kalarak doğanın tadını çıkarabilirler. Ayrıca tesiste Karavan hizmeti de bulunur. Gümüldür Tabiat Parkı içerisinde bulunan hediyelik eşya mağazasından size ve sevdiklerinize hatıra alabilirsiniz.

Kamp alanlarında bulaşıkhane de bulunmaktadır. Burada eşyalarınızı kolay bir şekilde yıkayabilirsiniz. Restoranda ise yemek seçenekleri oldukça geniştir. Gece kamp yaparak gündüz muhteşem denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Sahil ve deniz çok temizdir. Deniz suyu sığ olduğu için özellikle çocuklar çok rahat bir şekilde denize girebilirler.

Burada market, restoran, otopark, bar, unlu mamuller gibi hizmetler verilir. Bu nedenle Gümüldür Tabiat Parkına gelirken yanınıza fazladan eşya almanıza gerek kalmaz. İhtiyacınız olan her şeyi tesislerden karşılayabilirsiniz. Hatta tesis içerisinde bir manav ve kasap bile vardır. Mangal yakmayı düşünüyorsanız tüm ihtiyaçlarınızı buradan karşılayabilirsiniz. Gümüldür Tabiat Parkında ziyarete gelecekler için her şey düşünülmüştür.

Gümüldür Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Gümüldür Tabiat Parkı Türkiye'nin İzmir ilinin Menderes ilçesinde bulunmaktadır. Buraya özel aracınız ile çok rahat bir şekilde gelebileceğiniz gibi toplu taşıma araçları ile de kolay bir şekilde gelebilirsiniz. Gümüldür Tabiat Parkına giderken otobüs, tren metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Tabiat parkına en yakın duraklar ise Hacı Sadık Cami durağıdır. toplu taşıma araçları ile geldiğinizde bu durakta inerek kısa bir yürüyüş ile kolay bir şekilde hedefinize varabilirsiniz. Gümüldür Tabiat Parkına 986 ve 987 otobüs hatları gitmektedir.

Gümüldür Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Girişlerde kişilerden günlük olarak 10 TL alınır. Motosiklet ile ATV 20 TL, Bisiklet ile giriş 10 TL, 4 kişilik otomobil 30 TL, 8 kişilik minibüs 90 TL, Midibüs 160 TL, otobüs 270 TL'dir. Bunun dışında 4 kişilik çadır kampı ve karavan kampı günlük fiyatı 55 TL'dir. Tesis içerisinde çadır, kamp malzemeleri ve buzdolabı kiralanmaktadır.

Gümüldür Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Gümüldür Tabiat Parkı ziyaret saatleri bulunmamaktadır. İstediğiniz saatte buraya gelebilirsiniz.