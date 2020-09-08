Guggenheim Müzesi Nerede? Guggenheim Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

İspanya'nın en büyük müzeleri arasında yer alan Guggenheim Bilboa Müzesi oldukça ilgi görüyor. Aynı zamanda ışıklı iç mekanı sayesinde ziyaretçilere görsel bir şölen yaşatıyor. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan bu müze oldukça gösterişli bir yapıya sahiptir.

Guggenheim Müzesi Nerede?

İspanya'nın en büyük müzeleri arasında yer alan Guggenheim Müzesi Guggenheim Vakfı'na ait. Bu müze İspanya'nın eski kralı Juan Carlos I tarafından 18 Ekim 1997 tarihinde açıldı. Aynı zamanda dünyanın en büyük müzeleri arasında yer alan Guggenheim Müzesi tarzı ve mimari özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Oldukça başarılı bir mimariye sahip olan Guggenheim Müzesi de dünyanın en önemli müzeleri arasında yer alıyor. Tüm bu yapısı ve özellikleri ile birlikte bu müze dünya genelindeki diğer müzelere de ilham kaynağı olabilmeyi başarabilmiştir.

Guggenheim Müzesi Tarihçesi Nedir?

Guggenheim Müzesi Kanadalı-Amerikalı ünlü mimar Frank Gehry tarafından müzenin tasarımı yapılmıştır. Bu müze de Post-modern mimari akımı olan dekonstrüktivizm tarzına sahipti. Bu özelliği ile de Guggenheim Müzesi dünyadaki diğer benzer yapılara da ilhan kaynağı olmuştur. Aynı zamanda Guggenheim Bilboa Müzesi 1980 yılından günümüze kadar tamamlanan en önemli eserlerden bir tanesi olarak biliniyor. Binanın benzersiz tasarımı da ön plana çıkıyor.

Guggenheim Müzesinin Özellikleri Nelerdir?

Guggenheim Müzesi Nervion Nehri boyunca 32.500 metrekarelik alana yayılır. Kavisli bir kıyı şeridi oluşturulan müzede kentle de fiziksel bir bağ kurulur. Aynı zamanda binada kireç taşı, cam ve titanyum iç içe geçmiştir. Binanın dışında görülen rastgele eğriler ise ışığı yakalamak üzere tasarlanmıştır. Müze binasının cephesinde kullanılan titanyum fayanslar cephe yüzeyinde değişen ışıklar ile birlikte dalgalanma sağlar. Tüm bunlar ile birlikte bina cephesinde bir renk şöleni yaşanır. Guggenheim Müzesi geniş ve ışık dolu bir atriyum etrafında tasarlanmıştır. Aynı zamanda çiçek şeklindedir. Müzenin hizmet merkezinde 19 galerinin yanı sıra 11.000 metrekarelik sergi alanı var.

Guggenheim Müzesi Giriş Ücretleri Ve Ziyaret Saatleri (2020)

İspanya'nın en büyük ve en çok turist çeken müzelerinden bir tanesi olan Guggenheim Müzesinde modern objeler ilgi çekiyor. Aynı zamanda bu müzeye girişlerde yetişkinler 10 Euro ödüyorlar. 26 yaşından küçük olan öğrenciler ise 6 Euro ödüyorlar. 12 yaşından küçük olan çocuklar ise yanlarındaki bir yetişkin ile birlikte ücretsiz olarak müzeyi gezebiliyorlar. Bunun yanı sıra Guggenheim Müzesi Cumartesi günleri 19:45'e kadar açık oluyor.Bu müzeyi ziyaret etmek isteyenler uygun ücretleri ödeyerek müzeyi rahat bir şekilde gezebiliyorlar. Bu sayede belirlenen ücretler ile birlikte müze ziyareti yapılabiliyor.

Guggenheim Müzesi Kalıcı Eserler Bölümü

Guggenheim Müzesinin içinde oldukça büyük galeriler de yer alıyor. Müzedeki en büyük galeri ise 30 metre genişliğindedir. Bunun yanı sıra 130 metre uzunluğunda olan galeride 2005 yılından günümüze Rıchard Serra tarafından yapılan "Snake" adlı kalıcı bir yerleştirme sergileniyor. Ayrıca Amerikalı minimalist heykeltıraş ve video sanatçısı Serra'nın anıtsal kurulumu olan eser tarihteki en büyük heykel kombinasyonudur. Snake çelikten yapılmasının yanı sıra 100 metre uzunluğunda ve yaklaşık 180 ton ağırlığındadır.

Guggenheim Müzesine Dair Bilgiler

Guggenheim müzesinin pek çok farklı özellikleri de vardır. Guggenheim Müzesinde İspanyol sanatçıların yanı sıra uluslararası sanatçıların eserleri de sergileniyor. Kalıcı sergilerin yanı sıra geçici sergiler de açılabiliyor.