Guam Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Guam Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Guam, Pasifik Okyanusu'nda izole edilmiş 550 km²'lik geniş bir alandadır. Pasifik'te bulunan, 160.000 kişinin yaşadığı bu kara parçası, kıtadan en uzak Amerika bölgesidir.

Guam Adası Hakkında Bilgi?

Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız toprağı olan Guam adası, 1521'de Avrupalıların (Magellan) ayak bastığı Güney Denizlerinin ilk adasıydı. 1898'de, Amerikan-İspanyol savaşından sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakıldı ve 1930'lardan itibaren bir hava durağı haline geldi. 1941'de Japonlar tarafından işgal edildi, 1944'te Amerikan güçleri tarafından ele geçirildi.

Adanın atmosferi ve altyapısı Amerikan kültürü tarafından oldukça belirgindir. Başta Japon olmak üzere pek çok turist, tüm yıl boyunca elverişli bir iklime sahip olan rüya sahillerinde çeşitli su sporları yapmaktadır. Ancak hava nasıl olursa olsun, gemi enkazlarını ve mercan resiflerini 150 m derinlikte gözlemlemenize izin veren bir denizaltı olan Atlantis Guam'ı alabilir.

Guam Adasının Tarihi?

Guam, cennet gibi manzaraları sayesinde çok sayıda turisti, özellikle de Japonları çekiyorsa, ana kaynağı Amerikan ordusudur. Aslında, Temmuz 1944'ten beri, Andersen hava üssünün yanı sıra başka bir deniz üssünü de içeren en önemli askeri üslerden birine ev sahipliği yapıyor.

Kore yarımadasından sadece 3,370 kilometre uzaklıkta, Mariana Adaları'nın kalbinde stratejik bir konuma sahiptir. 26 ° C ile 30 ° C arasındaki ortalama sıcaklıklarla, Pasifik Okyanusu'ndaki Guam adasında tüm yıl boyunca plajın tadını çıkarmak için koşullar idealdir. 1950'den beri Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olan bu bölgenin sadece iki mevsimi vardır. Aralık'tan Haziran'a kadar kurak mevsim ve Temmuz'dan Kasım'a kadar yağışlı mevsimdir.

48 kilometre uzunluğunda ve 14,5 kilometre genişliğindeki ada, plajları, Chamorro kültürü ve hem İspanyol kolonizasyonu hem de İkinci Dünya Savaşı ile işaretlenmiş tarihi yerleri ile ünlüdür.

Guam Adası Nerede?

Guam, Mariana Adaları takımadalarının bir parçası olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı, Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir adadır. 543 kilometrekarelik alanı ile Mariana Adaları'nın en büyük ve en güneydeki adasıdır.

Guam Adasına Nasıl Gidilir?

Guam, mercan kayalığı ile çevrili volkanik bir adadır. Kuzey yarısı, galerilere oyulmuş, kıyı kayalıklarıyla çevrili nispeten düz bir mercan kireçtaşı platosudur. Diğer yarısı, merkezde tepeler ve güneyde dağlar, nehirler ve şelaleler ile kesilerek kıvrılmıştır. Adaya gidebilmek için öncelikle havayolu ile Amerika'ya oradan da adaya deniz yolu ile geçebilirsiniz.

Guam Adasında Gezilecek Yerler?

Adanın dört bin yıllık bir geçmişi vardır ve 130'dan fazla sit alanı Ulusal Tarihi Yerler Sicilinde listelenmiştir. Two Lovers Point efsanesi hakkında bilgi edinin ve Chamorro Village'da kültürel etkinliklere tanık olun.

İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edilen ve adanın sonunda bulunan Andersen Hava Kuvvetleri Üssü, bölgedeki Amerikan askeri savunmasına tanıklık ediyor. Guam'ın İkinci Dünya Savaşı'ndaki Pasifik Savaş Müzesini gezebilirsiniz.

Ypao Beach Park, Ritidian Point, Tumon Beach ve Gun Beach gibi adanın en iyi plajlarından bazılarında rahatlayabilirsiniz. Tropikal iklimi, bol deniz yaşamı ve göz kamaştırıcı beyaz kumları, onu su rekreasyonu ve mutlak rahatlama arayan gezginler için rüya bir yer haline getiriyor.

Guam Adası Konaklama Şartları Nelerdir?

Uluslararası standartlara sahip lüks oteller, adanın önde gelen tatil beldesi olan Tumon Körfezi'nin plajlarında peyzajlı bahçelerin içinde yer almaktadır. Adanın güney ve orta kesimlerinde de birkaç otel bulunmaktadır. Ada küçük olduğundan, bu özelliklerin çoğu AB Won Pat Guam Uluslararası Hava Terminali'ne birkaç dakika uzaklıktadır.