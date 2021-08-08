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Gözlüklerinizi takın, tarihi bir gezintiye hazır olun
Dünyaca ünlü Lascaux Mağarası’nın yer aldığı yeni bir sanal gerçeklik deneyimine imza atan Dassault Systémes, 20 bin yıllık duvar resimlerinin bulunduğu mağaranın bire bir boyutlarda sanal ikizini oluşturdu.
1963’ten beri halka kapalı olan mağara herkes tarafından görülebilecek, sanal gerçeklik gözlükleriyle üç boyutlu gezilebilecek. Ziyaretçiler, tıpkı orijinal mağaraya girer gibi mağaranın en derinindeki son geçidi geçip kedigiller odası gibi halka hiç açılmamış olan çok dar bölümlerde ‘sanal olarak’ yürüyebilecekler.