Gözlüklerinizi takın, tarihi bir gezintiye hazır olun

1963’ten beri halka kapalı olan mağara herkes tarafından görülebilecek, sanal gerçeklik gözlükleriyle üç boyutlu gezilebilecek. Ziyaretçiler, tıpkı orijinal mağaraya girer gibi mağaranın en derinindeki son geçidi geçip kedigiller odası gibi halka hiç açılmamış olan çok dar bölümlerde ‘sanal olarak’ yürüyebilecekler.